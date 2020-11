Trịnh Xuân Thanh đề nghị 'ngon ngọt' thế nào để ông Đinh La Thăng quyết chỉ định thầu

Dù liên danh có sự tham gia của công ty do Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch không đủ năng lực thực hiện dự án Ethanol Phú Thọ, song ông Đinh La Thăng vẫn chỉ đạo chỉ định cho nhà thầu này, gây thiệt hại hơn 500 tỷ đồng.

“Quyết liệt” chỉ đạo chỉ định thầu

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng- nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Trịnh Xuân Thanh-nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí (PVC) cùng 10 bị can khác về các tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, năm 2008, sau khi Công ty CP Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB) - chủ đầu tư dự án Ethanol Phú Thọ phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu TK05 xây dựng nhà máy sản xuất Ethanol nhiên liệu để sơ tuyển lựa chọn nhà thầu, đã có 6 nhà thầu nộp hồ sơ ứng tuyển. Tuy nhiên, tất cả hồ sơ đều chưa đạt đủ các tiêu chí, trong đó liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T chưa đạt các tiêu chí về năng lực kỹ thuật, năng lực tư vấn…

Mặc dù biết PVC chưa từng thực hiện dự án nào về lĩnh vực Ethanol, nhưng từ trước khi PVB triển khai lựa chọn nhà thầu, bị can Đinh La Thăng với vai trò Chủ tịch HĐQT PVN đã chủ trì nhiều cuộc họp để định hướng việc giao thầu cho PVC theo đề nghị của bị can Trịnh Xuân Thanh.

Cụ thể, tại các cuộc họp năm 2008 và 2009, ông Thăng chủ trì kết luận “từ nay đến năm 2010, đối với các công trình chuyên ngành đặc thù và các công trình có yêu cầu đặc biệt trong ngành dầu khí được ưu tiên giao thầu cho PVC”.

Trên cơ sở chỉ đạo của ông Thăng, bị can Trịnh Xuân Thanh đã ký công văn gửi PVB xin được chỉ định thực hiện dự án Ethanol Phú Thọ. Do chưa có ý kiến chỉ đạo của PVN nên PVB không đồng ý chỉ định thầu mà vẫn tổ chức đấu thầu quốc tế rộng rãi. Tuy nhiên, bị can Trịnh Xuân Thanh vẫn quyết liệt tiếp tục chỉ đạo thuộc cấp gửi văn bản đề nghị PVN và PVB xin chỉ định thực hiện dự án. Nhận được công văn này, ông Thăng đã có bút phê chỉ đạo cấp dưới giải quyết theo chủ trương chung của tập đoàn.

Sau đó, tại các cuộc họp, bị can Đinh La Thăng và Trần Thị Bình, Phó tổng giám đốc PVN đều kết luận, chỉ đạo PVB, PVC hoàn tất thủ tục chỉ định thầu và ký hợp đồng với liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T. Thực hiện chỉ đạo của ông Thăng, PVB đã không tổ chức đấu thầu theo kế hoạch mà lập hồ sơ để chỉ định thầu cho PVC/Alfa Laval/Delta-T.

Quá trình thực hiện gói thầu, do liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T không đủ năng lực nên dự án nhà máy Ethanol Phú Thọ liên tục bị chậm tiến độ. Đến tháng 3/2013, PVC đã đơn phương dừng thi công dự án và chưa có hạng mục nào hoàn thành.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi chỉ định thầu cho liên danh không đủ năng lực của các bị can đã gây thiệt hại cho PVB hơn 543 tỷ đồng.

Trịnh Xuân Thanh rút tiền dự án mua biệt thự

Vẫn theo cáo trạng, năm 2009, Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT PVC, bàn bạc với bị can Đỗ Văn Hồng, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Đào Viên thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC Kinh Bắc) để thực hiện một số hạng mục thuộc dự án Nhà máy xơ sợi Polyester Đình Vũ - Hải Phòng.

Trong quá trình PVC Kinh Bắc thực hiện hợp đồng, Trịnh Xuân Thanh đã nói với Đỗ Văn Hồng muốn tìm mua đất để đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng. Sau khi được Hồng dẫn đi xem lô đất có diện tích 3.400m2 tại thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Trịnh Xuân Thanh đã đồng ý mua với giá 23,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số tiền mua lô đất trên được Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo cấp dưới tại PVC tạm ứng trái quy định cho PVC Kinh Bắc 25 tỷ đồng. Nhằm che đậy hành vi, Thanh và Hồng đã thống nhất làm các thủ tục để chuyển 21 tỷ đồng tạm ứng thành tiền góp vốn của PVC vào PVC Kinh Bắc.

Với mục đích sở hữu khu đất trên đỉnh Tam Đảo nêu trên, Trịnh Xuân Thanh đã đề nghị Đỗ Văn Hồng chuyển nhượng lại cho mình với giá 23,8 tỷ. Để thực hiện, Trịnh Xuân Thanh đã thành lập Công ty Mai Phương và nhờ bố đẻ là ông Trịnh Xuân Giới đứng tên chủ sở hữu. Tuy nhiên, Trịnh Xuân Thanh đã lợi dụng chức vụ chủ tịch HĐQT PVC, có sự chi phối ảnh hưởng đến hoạt động của PVC Kinh Bắc nên chỉ trả tiền mua thửa đất trên là 20,8 tỷ đồng còn 3 tỷ không trả.

Sau khi nhận chuyển nhượng từ PVC Kinh Bắc, ông Trịnh Xuân Giới (Bố của Trịnh Xuân Thanh) tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ Công ty Mai Phương gồm cả thửa đất trên cho vợ của Trịnh Xuân Thanh là bà Trần Dương Nga. Đến tháng 6/2016, vợ của Trịnh Xuân Thanh tiếp tục chuyển nhượng công ty cho ông Kiều Đào Lâm (trú tại Vĩnh Phúc) với giá 45 tỷ đồng.

Căn biệt thự rộng 3.400 m2 trên đỉnh Tam Đảo đã được vợ của Trịnh Xuân Thanh bán lại cho người khác vào năm 2016

