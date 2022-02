Trần tình của nam thanh niên giằng co, lôi kéo thiếu nữ xinh đẹp ở Hà Giang

Thứ Tư, ngày 09/02/2022 20:05 PM (GMT+7) Chia sẻ

Theo lãnh đạo xã Giàng Chu Phìn (Mèo Vạc, Hà Giang), chính quyền đã làm việc với nam thanh niên có hành vi giằng co, lôi kéo thiếu nữ xinh đẹp tại xã Pả Vi.

Chiều 9/2, ông Nông Văn Ngay - Chủ tịch UBND xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang - cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin nam thanh niên G.M.C. (người địa phương) giằng co, lôi kéo một cô gái trên địa bàn xã Pả Vi (Mèo Vạc), chính quyền đã làm việc với cháu C. và gia đình.

C. lôi kéo thiếu nữ xinh đẹp.

Theo ông Ngay, C. hiện đang đi học một trường nghề ở tỉnh Thái Nguyên, ở địa phương C. cũng là người hiếu học, chăm học. Quá trình làm việc với xã, C. có trình bày trong lúc đi chơi xuân do nhìn bé gái thấy thích nên đã lao vào lôi kéo bé gái. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền đã tuyên truyền giáo dục cho C. cùng gia đình hiểu hành vi trên là chưa đúng để không tái phạm.

Chủ tịch xã Giàng Chu Phìn cho biết, tại xã có khoảng 95% người dân là người dân tộc Mông, ở xã vẫn còn ít trường hợp duy trì tục lệ "bắt vợ", đặc biệt là thanh niên nam nữ đi chơi hội xuân. Hằng năm, trước và sau Tết chính quyền cũng tuyên truyền nhắc nhở về việc kéo vợ.

Anh Duy, người quay clip về vụ việc cho biết, khi anh chạy xe máy từ Mã Pí Lèng xuống sông Nho Quế, trên cung đường Hạnh Phúc ở huyện Mèo Vạc đã thấy một đám đông tụ tập. Tại đây, anh Duy, thấy một thanh niên với khuôn mặt rất trẻ đang cố kéo một cô gái mặc trang phục dân tộc Mông ở giữa bãi đất trống trước sự chứng kiến của nhiều người xung quanh nhưng không ai can thiệp. Còn bé gái chỉ biết vùng vẫy.

Theo anh Duy, khoảng 5 phút sau, một chiến sĩ công an xuất hiện giải cứu cô gái. Anh Duy nói bản thân không hiểu tục lệ của người dân địa phương nên chỉ dám đứng nhìn thay vì can thiệp. Một phần nghĩ do nam thanh niên kia trêu đùa cô gái.

Công an đến "giải cứu" cô gái.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ clip ghi lại cảnh một thiếu nữ xinh đẹp mặc trang phục dân tộc Mông bị một thanh niên trẻ lôi kéo, giằng co.

Trong khi cô gái bất lực không thể vùng ra được, rất may say đó có một chiến sĩ công an đã xuất hiện để "giải cứu" cô gái. Sau khi được cứu giúp, cô gái cho biết, bản thân cùng bạn bè lên bản chơi thì tự nhiên có nam thanh niên chạy ra hành động như vậy. Toàn bộ diễn biến vụ việc này đã được người dân ghi hình lại.

Nguồn: http://danviet.vn/tran-tinh-cua-nam-thanh-nien-giang-co-loi-keo-thieu-nu-xinh-dep-o-ha-giang-502...Nguồn: http://danviet.vn/tran-tinh-cua-nam-thanh-nien-giang-co-loi-keo-thieu-nu-xinh-dep-o-ha-giang-502022922068848.htm