Thu 2 khẩu súng tại nhà người đàn ông vận chuyển pháo

Khám xét nhà đối tượng Son, cơ quan Công an thu giữ 2 khẩu súng và nhiều loại pháo nổ.

Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội ngày 4-2 thông tin ban đầu về kết quả điều tra, xử lý đối tượng Nguyễn Văn Son (SN 1986, trú tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội).

Đối tượng Son cùng tang vật bị thu giữ

Trước đó, qua công tác tuần tra kiểm soát, đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Thanh Oai phối hợp cùng Công an xã Thanh Mai và Công an xã Thanh Văn (cùng huyện Thanh Oai) phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Son đang vận chuyển 2 hộp pháo và 2 dây pháo nổ sang địa bàn xã Thanh Văn để tiêu thụ.

Cơ quan Công an đã khám xét tại nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Son, tiếp tục phát hiện nhiều loại pháo nổ, pháo hoa nổ gồm dây pháo các loại; hộp pháo (dạng pháo giàn) và pháo diêm; 2 khẩu súng thể thao.

Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT Công an huyện Thanh Oai đã ra lệnh tạm giam đối tượng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Son về tội tàng trữ hàng cấm, quy định tại Điều 191 - Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

