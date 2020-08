TPHCM truy quét người nhập cảnh 'chui'

Ngày 18/8, các quận huyện ở TPHCM bắt đầu tăng cường công tác kiểm tra nhân khẩu, khai báo tạm trú tạm vắng tại các khách sạn, nhà trọ, khu vực công cộng trên địa bàn nhằm sớm phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép, đặc biệt là người nước ngoài theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.

11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện tại quận Tân Phú

Theo ghi nhận của Tiền Phong, quận Tân Bình đã yêu cầu lực lượng công an quận rà soát, kiểm tra các trường hợp khai báo tạm trú, tạm vắng, đặc biệt là tại các khách sạn, nhà trọ… Bà Nguyễn Thị Hồng Tiến, Phó Chủ tịch UBND quận cho biết, các cơ quan chức năng quận Tân Bình vừa phát hiện 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Nhóm người này di chuyển bằng ô tô từ các tỉnh phía Bắc vào TPHCM và bị phát hiện, đưa đi cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm 8 người Trung Quốc 3 lần đầu đều âm tính. Đến lần xét nghiệm thứ 4 thì một người có kết quả dương tính (bệnh nhân 912).

“Đây là trường hợp nhiễm COVID -19 đầu tiên trong nhóm người nhập cảnh trái phép được phát hiện tại TPHCM. Có 13 cán bộ nhân viên và 50 chiến sỹ công an tiếp xúc gần với bệnh nhân 912, phải đi cách ly tập trung. Xét nghiệm lần 1, tất cả đều âm tính”, bà Tiến cho hay.

Tại quận 2, chính quyền địa phương tăng cường rà soát các trường hợp khai báo lưu trú, tạm trú, đồng thời tổ chức cho người phiên dịch phối hợp với cán bộ đến các chung cư, khu dân cư có người nước ngoài đang sinh sống để tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19. Mới đây, địa phương đã phát hiện 2 người Campuchia và 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TPHCM và đã làm thủ tục cách ly tập trung.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, số người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TPHCM đang có dấu hiệu gia tăng trong thời gian qua. Để kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép, Công an TPHCM đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan ban ngành của các quận huyện tăng cường kiểm tra tạm vắng tạm trú. Lực lượng công an cũng thường xuyên tuyên truyền đến người dân, các chủ nhà trọ, nhà cho thuê kịp thời phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng những trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép để xử lý theo quy định.

“Giám đốc Công an TPHCM cũng đã đề nghị Viện Kiểm sát, Tòa án cùng cấp phối hợp, thu thập chứng cứ để sớm đưa ra xét xử theo quy định pháp luật”, ông Tài nhấn mạnh và cho biết Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đã chỉ đạo Công an TPHCM sớm khởi tố các vụ án tổ chức, đưa người nhập cảnh trái phép để xử lý nghiêm theo quy định…

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), từ tháng 5/2020 đến nay, TPHCM phát hiện 152 trường hợp nhập cảnh trái phép, trong đó người Trung Quốc chiếm 72%, Campuchia 11%. Các trường hợp này khi phát hiện đều được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm COVID - 19 theo quy định. Đáng chú ý là trường hợp bệnh nhân 912 quốc tịch Trung Quốc, nếu không kịp thời phát hiện và bệnh nhân tiếp tục trốn trong cộng đồng thì sẽ tạo ra những ổ dịch không rõ nguồn lây.

“Đây là nguy cơ của TPHCM và cả nước nếu không phát hiện hết các trường hợp nhập cảnh trái phép. Các cơ quan chức năng cần rà soát, truy bắt và có chế tài nghiêm khắc đối với người nhập cảnh trái phép, xem xét xử lý hình sự đối với những đối tượng tiếp tay cho nhập cảnh trái phép. Chúng ta cần ngăn chặn quyết liệt không để mồ hôi, nước mắt của bao người trong cuộc chiến với COVID-19 trở thành vô ích”, bác sỹ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC nhấn mạnh.

Chiều 17/8, tại cuộc họp giao ban trực tuyến, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu lực lượng công an tổng kiểm tra, rà soát các trường hợp nhập cảnh, đặc biệt là tại các khách sạn, nhà trọ, nhà ở, đồng thời chọn một số vụ án, rút ngắn quy trình để sớm đưa ra xét xử các đối tượng phạm tội “tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép”.

