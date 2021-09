TP.HCM tiếp tục giãn cách nghiêm ngặt "ai ở đâu ở yên đó" đến hết 15-9

Từ nay đến ngày 15-9, TP.HCM cơ bản thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như đã tiến hành từ ngày 23-8 đến nay, giãn cách "ai ở đâu ở đó".

Chiều 6-9, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị trực tuyến mở rộng về đánh giá kết quả 2 tuần thực hiện các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi, cho biết từ nay đến ngày 15-9, TP cơ bản thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch như đã tiến hành từ ngày 23-8 đến nay. Trước đó, trong hai tuần từ ngày 23-8 đến hết 6-9, TP.HCM tăng cường giãn cách xã hội, nâng cao các biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân được yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố ấp cách ly khu phố ấp.

Tạo lập lối sống chậm trong điều kiện bình thường mới

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá đến giờ này, TP đã đạt một số kết quả trong công tác phòng chống dịch.

Về cơ bản, TP đã hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2 (tập trung tách nguồn lây nhiễm mạnh) và bước sang giai đoạn 3 (duy trì và kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng). Công tác điều trị, đặc biệt là phân loại, điều trị F0 đã đạt kết quả bước đầu, góp phần làm thay đổi phương thức điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy nêu ra 5 thực tế mà các cơ quan tư vấn đã đặt ra trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM, đó là: Không thể “sống chung” với các đợt dịch bùng phát, lây nhiễm sâu rộng; không thể đạt được zero (số 0) với COVID-19; Trong năm 2021, vaccine vẫn tiếp tục khan hiếm; Không thể phong tỏa nghiêm ngặt và trên diện rộng lâu dài; dịch bệnh ở khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vẫn còn nghiêm trọng.

Thống nhất với các ý kiến phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị toàn hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở, nhất là các “pháo đài” phường, xã, thị trấn cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc quan điểm, phương châm chỉ đạo: chống dịch như chống giặc; phường, xã là pháo đài; người dân là chiến sĩ, vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể thực hiện.

Từ đó, tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân thấy việc giãn cách xã hội nghiêm ngặt là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người; là để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng; chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, phải chuẩn bị tâm thế cho người dân, chuẩn bị thói quen, tạo lập lối sống chậm trong điều kiện bình thường mới, sống trong môi trường có dịch COVID-19.

Người đứng đầu Thành ủy yêu cầu phải bảo đảm an sinh xã hội, bởi đây là việc vô cùng quan trọng, không để người dân khó khăn bị bỏ sót; rà soát không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc. “Đừng để gạo một nơi, người một ngã. Đừng để tiền có mà không đưa đến cho người dân, không thể để như thế được” - ông Nên lưu ý.

Tuyệt đối không mở lại các hoạt động khi chưa có kế hoạch an toàn

Liên quan đến việc thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch, ông Nguyễn Văn Nên cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý với đề xuất của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM chọn quận 7 và huyện Củ Chi đã cơ bản đạt được tiêu chí kiểm soát dịch làm mũi đột phá, dẫn đầu, thí điểm thực hiện các giải pháp chiến lược chuẩn bị cho giai đoạn sau 15-9.

Các quận, huyện: Cần Giờ, Nhà Bè, Phú Nhuận, quận 5 và 11 cần tiếp tục phấn đấu đạt được tiêu chí kiểm soát dịch sớm nhất có thể. Các quận, huyện và TP Thủ Đức hãy vẽ lại bản đồ COVID-19, bản đồ an sinh, bản đồ vaccine để chuẩn bị tâm thế sống trong điều kiện “bình thường mới”.

Theo ông Nên, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất kiến nghị của Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM về các chiến lược tiếp tục phòng chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới. Đồng thời lưu ý, tuyệt đối không được mở lại các hoạt động khi chưa có kế hoạch an toàn.

“Mà an toàn là y tế đi trước, đảm bảo sản xuất phải an toàn; khi mở chợ, siêu thị… cũng phải đảm bảo độ an toàn. Chứ không thể mở ra rồi đi theo xử lý là không được. Khi thực hiện bất cứ việc gì thì cũng phải tính đến độ an toàn” - ông Nên nói.

Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM tiếp thu các ý kiến đóng góp, để hoàn thiện từng chiến lược cụ thể mang tính khoa học và thực tiễn hơn. “Bình thường mới trong điều kiện này không đơn giản như vậy và cần phải làm kỹ hơn. Tuyệt đối không chủ quan, không nôn nóng. Nguyên tắc là từng bước, chắc chắn, phải chuẩn bị chiến lược” - ông Nên nói và cho rằng đó là chiến lược về y tế, chiến lược an sinh, chiến lược xã hội, chiến lược kinh tế, chiến lược về công nghệ, truyền thông…

