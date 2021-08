TP.HCM: Shipper tự in thêm nhiều thẻ nhận diện giả để “thông chốt”

Chủ Nhật, ngày 01/08/2021 22:51 PM (GMT+7)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông làm nghề giao hàng có 5 thẻ giả mạo tài xế Grab, dùng trên 5 quận, huyện ở TP.HCM.

Từ thẻ nhận diện thật này, shipper Grab đã in thêm 5 thẻ giả để đi lại các quận/huyện

Ngày 1/8, lãnh đạo UBND phường 14 (quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết đã ban hành văn bản xử phạt hành chính với anh P.K.A (32 tuổi, thường trú quận Tân Bình, làm shipper) về hành vi ra đường không chính đáng với mức tiền từ 1 đến 3 triệu đồng.

Trước đó, sáng 31/7, anh A. điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phan Huy Ích. Khi đến chốt kiểm soát (phường 14, quận Gò Vấp) thì bị tổ công tác tại đây ra tín hiệu dừng xe.

Kiểm tra nhanh các giấy tờ đi đường theo quy định và mã QR kiểm soát, CSGT phát hiện anh A. không có, mà chỉ đưa ra được một chiếc thẻ có logo và con dấu của công ty Grab.

Kiểm tra hành chính trên người tài xế này, tổ công tác phát hiện thêm 5 chiếc thẻ khác tương tự với nội dung được hành nghề giao hàng tại các quận Bình Tân, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận 12 và huyện Hóc Môn.

Tại trụ sở công an phường 14, quận Gò Vấp, anh A. cho biết mình có thẻ nhân viên thật của công ty Grab, địa bàn hoạt động tại quận 12. Tuy nhiên, do nhu cầu đi lại ở nhiều quận nên anh A. đã ra tiệm photo màu để in, scan, chỉnh sửa thành các quận huyện khác để đi giao hàng.

Theo lãnh đạo UBND phường 14, do anh A. không sử dụng thẻ đi lừa đảo, không có dấu hiệu phạm tội và mới chỉ sử dụng thì đã bị phát hiện.

Trước đó, ngày 29/7, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về tình trạng rao bán, trao đổi thẻ có logo và con dấu của Công ty TNHH Grab để thay “giấy đi đường” nhằm đối phó lực lượng chức năng trong thời gian TP thực hiện chỉ thị 16. Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM khẳng định thông tin lan truyền là giả mạo.

Cũng theo Sở Thông tin và truyền thông, việc mua bán thẻ, sử dụng các loại thẻ của các doanh nghiệp công nghệ cung ứng dịch vụ vận chuyển được xem là vi phạm pháp luật, có dấu hiệu làm giả con dấu, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Sở khẳng định việc làm giả, cung cấp, sử dụng các loại giấy đi đường… để được ra đường trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 là hành vi vi phạm, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

