TP.HCM sẽ có tên đường Lê Văn Duyệt?

Rất nên đổi tên đường Tả quân Lê Văn Duyệt là một tổng trấn Gia Định thành. Gia Định thành thời của tả quân Lê Văn Duyệt không chỉ là thành Gia Định là cả Nam bộ. Vì thế vai trò của Lê Văn Duyệt rất to lớn khi vừa xây dựng vừa bảo vệ Gia Định thành và cả miền Nam, giữ an ninh biên giới Tây Nam của đất nước. Ông cũng là người tổ chức chỉ huy đào kênh Vĩnh Tế, một con kênh có giá trị về nhiều mặt ở miền Tây Nam bộ; khuyến khích khẩn hoang mở diện tích ruộng đất canh tác nông nghiệp; thi hành chính sách đoàn kết các dân tộc, không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng… Bên cạnh vai trò rất to lớn, cuộc đời ông rất thanh liêm, mẫu mực, chăm lo cho đất nước, nên tên của ông hoàn toàn xứng đáng để đặt tên đường nơi có Lăng tả quân Lê Văn Duyệt hiện diện. TS VÕ VĂN SEN, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP.HCM