TPHCM chỉ đạo khẩn liên quan đến các bãi giữ xe dưới gầm cầu

Thực hiện chỉ thị của Bộ Xây dựng về việc kiểm tra, rà soát công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ gắn với đảm bảo phòng cháy chữa cháy (PCCC), Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai loạt nhiệm vụ cấp bách.

Cụ thể, UBND các phường, xã, đặc khu và đơn vị quản lý kết cấu hạ tầng giao thông phải khẩn trương rà soát, lập danh sách và tổ chức di dời toàn bộ điểm trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ công trình hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày 30/10/2025.

Cháy bãi giữ xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội). Ảnh: Anh Trọng

Song song đó, các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng sử dụng gầm cầu làm bãi xe trái phép hoặc các hành vi vi phạm quy định về PCCC. Những hoạt động không đảm bảo an toàn sẽ bị đình chỉ ngay lập tức.

Các địa phương, đơn vị trực thuộc sở phải gửi báo cáo kết quả rà soát, xử lý về Sở Xây dựng trước ngày 13/9/2025 để tổng hợp, trình UBND TPHCM và Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng TPHCM khẳng định, đây là nhiệm vụ cấp bách, liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân và sự bền vững của công trình hạ tầng giao thông. Do đó, các cơ quan, đơn vị phải quyết liệt triển khai, tránh hình thức, chậm trễ.

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng và chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu phải chịu trách nhiệm trước UBND TP và trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm.