TP.HCM: Ca tử vong COVID-19 giảm, hơn 107.000 người xuất viện

Xử lý nghiêm người xưng “Ban chỉ đạo quận 7” Liên quan đến vụ việc người đàn ông xưng là “BCĐ quận 7” quậy ở siêu thị với những lời lẽ, hành vi gây bức xúc dư luận, Thượng tá Hoàng Đình Thạch, Phó Trưởng Công an quận 7, cho biết sự việc này xảy ra lúc 16 giờ ngày 29-8 tại một siêu thị ở phường Tân Phong. Qua điều tra, người đàn ông này tên là Hồ Hữu Nhân, sống tại một chung cư trên địa bàn phường Tân Phú (quận 7), đi cùng vợ đến siêu thị để mua sữa cho con và một số hàng hóa khác. Phó trưởng Công an quận 7 khẳng định ông Hồ Hữu Nhân không phải là thành viên của BCĐ phòng chống dịch COVID-19 quận 7 và cũng không phải là thành viên của bất kỳ tổ chức nào về phòng chống dịch. Về thẻ của BCĐ, người này cũng khai nhận thẻ đưa ra ở thời điểm ấy là từ một người bạn cho. Về quan điểm xử lý, Thượng tá Hoàng Đình Thạch khẳng định Công an TP.HCM, Quận ủy và UBND quận 7 rất quan tâm đến vụ việc này và chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý nghiêm, chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật. “Lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ các sai phạm của người này và sai tới đâu sẽ xử lý nghiêm tới đó” - ông Thạch nói và cho biết sẽ trả lời dư luận trong thời gian tới. Ngày 30-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện tổ chức Tình nguyện quốc tế SJ Việt Nam khẳng định thẻ công tác tình nguyện viên có tên Hồ Hữu Nhân được lan truyền trên mạng xã hội là thẻ giả. “Chúng tôi khẳng định thẻ trên là giả, thực chất số thẻ trên là của bạn NTH, sinh năm 1992, ngụ TP.HCM” - đại diện tổ chức tình nguyện này nói và cho biết đã báo cáo sự việc đến cơ quan công an. T.LÂM - T.SANG