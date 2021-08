Thứ trưởng Y tế: Phải phát ngay túi thuốc cho F0 đủ điều kiện cách ly tại nhà

Thứ Hai, ngày 30/08/2021 20:55 PM (GMT+7)

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn yêu cầu: Cứ ai có kết quả dương tính sau test nhanh, đủ điều kiện cách ly tại nhà thì phát ngay túi thuốc cho họ. Ai bắt buộc phải đưa đi cách ly tập trung, thì mới lấy mẫu xét nghiệm PCR.

Ngày 30/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đoàn công tác Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TP. HCM phòng, chống dịch COVID-19 đã đến hàng loạt trạm y tế lưu động tại các quận, huyện để kiểm tra, đôn đốc việc chăm sóc, theo dõi các F0 tại nhà.

Tại các trạm y tế lưu động nơi đến kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn yêu cầu cần phải đưa cho người dân và các F0 ít nhất các số điện thoại của trạm y tế lưu động, trạm y tế cố định, trung tâm an sinh phường, xã, đội y tế địa bàn. Ngoài thông báo, cần in ra giấy phát cho các hộ gia đình. Các y bác sĩ quân đội và các lực lượng khác đang trực tiếp theo dõi, chăm sóc F0 tại nhà phải cấp phát túi thuốc, túi an sinh một cách kịp thời nhất. Cùng với đó cần tư vấn, hướng dẫn cụ thể và động viên, không để những người nhiễm COVID-19 hoảng loạn, thiếu thuốc.

Thứ trưởng Sơn dặn dò người phụ trách Trạm Y tế lưu động số 6 Quận 6 phải chăm sóc, tư vấn cho người dân, phát túi thuốc đến nhanh nhất.

Thứ trưởng Sơn chỉ đạo các thành viên trong đoàn điện thoại đến các F0 để hỏi rõ xem đã được các phường hỗ trợ những gì, túi thuốc phát thế nào, gói an sinh có được hỗ trợ hay không…?

Bác sĩ quân y Trương Ngọc Nam, phụ trách Trạm Y tế lưu động 13 Nhà Bè cho biết: Hiện tại, trạm này đang chăm sóc, quản lý đến gần 200 F0 tại nhà. “Chúng tôi nhận được danh sách ca mắc nào thì liên lạc ngay với họ để đến tận nhà cấp phát thuốc, tư vấn cách sử dụng. Đồng thời để số điện thoại của y bác sĩ lại cho F0 để khi cần thì họ gọi”, Bs Nam cho biết.

Liên quan đến việc phối hợp xác định F0 và phát túi thuốc, BS Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Trạm Y tế xã Phước Kiển thông tin: “Thường sau khi test nhanh có kết quả dương tính xong, chúng tôi sẽ tiến hành sàng lọc, lập hồ sơ và làm xét nghiệm khẳng định bằng PCR hết. Từ đó lập danh sách F0 đủ điều kiện ở nhà theo từng ấp rồi chuyển cho Trạm Y tế lưu động để phát thuốc và chăm sóc”.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chấn chỉnh: “Theo hướng dẫn mới, nếu test nhanh cho kết quả dương tính, quyết định cho F0 cách ly ở nhà thì không cần xét nghiệm lại bằng PCR ngay. Nếu trông chờ xét nghiệm PCR sẽ vừa mất thời gian, vừa gây quá tải cho bộ phận xét nghiệm. Cứ ai có kết quả dương tính sau test nhanh, đủ điều kiện cách ly tại nhà thì phát ngay túi thuốc cho họ. Ai bắt buộc phải đưa đi cách ly tập trung, thì mới lấy mẫu xét nghiệm PCR. Nếu kết quả của họ có nồng độ virus thấp (Ct ≥ 30) thì cũng cho về nhà theo dõi. Người có nồng độ virus cao thì ở lại khu cách ly”.

Thứ trưởng Sơn yêu cầu các trạm y tế lưu động, đội y tế, đội an sinh khác ở Nhà Bè phát nhanh nhất túi thuốc cho F0. Họ cần được chăm sóc sức khỏe, tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản sớm nhất.

Tiếp cận các gia đình F0 ở Quận 4 để nắm bắt các tâm tư nguyện vọng của họ, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn lưu ý người dân: Có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường như ho, sốt, khó thở phải báo ngay cho nhân viên y tế địa bàn, các trạm y tế lưu động. Cần lưu sẵn các số đầu mối liên lạc của y tế địa bàn. Khi có dấu hiệu sức khỏe bất thường là gọi ngay, đừng chần chừ để ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ngay cả các nhu cầu tư vấn bệnh hay các thắc mắc về túi thuốc cũng sẽ được lực lượng y tế cơ sở đáp ứng, giải đáp.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn yêu cầu các Trung tâm y tế quận, huyện khi nhận được các túi thuốc cho F0 phân bổ xuống thì phát ngay cho các Trạm Y tế lưu động để đưa đến các F0 nhanh nhất. Cần ưu tiên phát túi thuốc ngay cho F0 mà không cần phải chờ tới sau khi cập nhật ca của họ lên phần mềm.

