TP Thủ Đức: Lời khai chủ nhà hàng nơi 8 người nghi ngộ độc rượu, 2 người chết

Ngày 7-8, Công an TP Thủ Đức cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM và ngành y tế điều tra làm rõ nguyên nhân 8 người (gồm 5 nam và 3 nữ) uống rượu tại một nhà hàng trên địa bàn khiến 2 người tử vong, 6 người nhập viện cấp cứu. Bước đầu, công nghi vấn các nạn nhân bị ngộ độc rượu.

Nhà hàng Mr Bao nơi 8 người nghi bị ngộ độc rượu

Theo Công an TP Thủ Đức, sau khi vụ việc xảy ra, công an đã phối hợp với Phòng Y tế TP Thủ Đức mời ông N.D.B. (32 tuổi, chủ nhà hàng Mr Bao trên đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, TP Thủ Đức) lên làm việc. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định nhà hàng này chỉ có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, không có giấy cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Một số nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện

Ông B. cho biết nhà hàng Mr Bao bắt đầu kinh doanh từ ngày 1-6-2022 chỉ phục vụ buffet gồm các món nướng và lẩu hải sản, thịt bò. Ngoài ra, nhà hàng chỉ bán rượu Hàn Quốc và vài loại bia, cùng các loại nước ngọt đóng chai, có nguồn gốc xuất xứ.

Khuya 3-8, sau khi nhà hàng đóng cửa nghỉ thì 6 nhân viên làm việc tại đây mời thêm 2 cô gái quen biết đến ăn nhậu. Cả nhóm nhậu đến 4 giờ sáng ngày 4-8 thì uống hết bình chứa 5 lít nước trên bình có ghi chữ "rượu". Theo ông B. trong khi uống rượu thì nhóm thanh niên có pha rượu với nước ngọt để uống. Nhậu xong, nhóm nhân viên dọn dẹp nhà hàng rồi trở về nhà.

Đến chiều 4-8, ông B. được Công an phường Phước Long B thông báo nhân viên N.T.T. (24 tuổi) được mọi người phát hiện mệt mỏi, tím tái nên chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Ngày 5-8, một số nhân viên nhà hàng Mr Bao tham gia bữa nhậu có biểu hiện lơ mơ nên được quản lý nhà hàng đưa đến Bệnh vện Lê Văn Việt khám. Đến chiều thì 1 người tử vong tại bệnh viện. Các nạn nhân còn lại được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Riêng một số nhân viên và một người khác tham gia nhậu có biểu hiện tương tự liền được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức điều trị. Kết quả xét nghiệm 2 bệnh nhân có nồng độ Methanol trong máu 188.39 mg/Dl.

Ông B. khẳng định thực phẩm các nạn nhân sử dụng tại buổi nhậu mua từ bên ngoài, không phải của quán. Riêng bình 5 lít ghi chữ "rượu" nhân viên lấy từ trong kho bảo quản thực phẩm của nhà hàng. Nguồn gốc bình rượu này ông B. cho biết được một nhân viên cũ của quán trong khi đi mua nước suối được giao 5 bình nước loại bình 5 lít. Tuy nhiên, khi nhà hàng mở ra kinh doanh thì phát hiện 1 bình nước nghi là rượu nên được quản lý ghi lên bình chữ "rượu" rồi cất vào trong kho từ tháng 5-2022 cho đến khi nhóm nhân viên lấy ra để uống.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm việc với ông B., đồng thời truy tìm nam nhân viên cũ liên quan đến bình rượu nghi 8 người trên uống bị ngộ độc và người bán bình rượu để tiếp tục điều tra.

Ngày 7-8, cơ quan chức năng tiếp tục khám nghiệm nhà hàng Mr Bao và lấy lời khai một số người liên quan để phục vụ quá trình điều tra.

