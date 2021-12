2 người đàn ông tử vong do ngộ độc rượu

Thứ Ba, ngày 14/12/2021 22:27 PM (GMT+7)

Cả 2 bệnh nhân đều vào viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn, phổi thông khí kém, chẩn đoán ngộ độc rượu. Theo xác minh của cơ quan công an, 2 nạn nhân đều uống rượu được sản xuất ở cùng một cơ sở.

Ngày 14-12, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho hay Công an TP Hải Dương đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc 2 người đàn ông tử vong do ngộ độc rượu.

Đó là ông Đ.M.P. (44 tuổi, trú tại khu 9, phường Bình Hàn, TP Hải Dương) và anh P.Q.V. (32 tuổi, trú tại khu 1, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương).

Trước đó, ngày 6-12, ông Đ.M.P. uống rượu tại nhà một người thân ở phường Nhị Châu, TP Hải Dương. Sau khi có biểu hiện ngộ độc, ông P. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 7.

Trong khi đó, anh P.Q.V. uống rượu cùng bạn tại huyện Gia Lộc rồi đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Cả 2 bệnh nhân đều vào viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn, phổi thông khí kém, chẩn đoán ngộ độc rượu.

Đến ngày 7-12, anh P.Q.V. và ông Đ.M.P. được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội) điều trị nhưng không qua khỏi.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định rượu mà anh P.Q.V. và ông Đ.M.P. uống cùng được bán tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Hữu Cầu, TP Hải Dương và có liên quan đến cơ sở sản xuất của bà N.T.H. (42 tuổi, trú tại thôn Thượng Đáp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương).

Để phòng ngừa hậu quả phát sinh, Công an TP Hải Dương đề nghị những ai đã mua rượu từ cơ sở sản xuất trên không sử dụng và giao nộp cho cơ quan công an.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/2-nguoi-dan-ong-tu-vong-do-ngo-doc-ruou-20211214205747617.htmNguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/2-nguoi-dan-ong-tu-vong-do-ngo-doc-ruou-20211214205747617.htm