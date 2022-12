Thưởng Tết ở TPHCM: Nơi hàng trăm triệu đồng, chỗ mấy trăm nghìn

Doanh nghiệp SHTP tăng lao động nửa cuối năm 2022 Đại diện Phòng Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP) cho biết hiện nay khu có 110 doanh nghiệp đang hoạt động với khoảng 52.000 lao động làm việc. Trong tình hình kinh tế khó khăn, riêng SHTP thời gian qua không có dấu hiệu giảm lao động, thậm chí tăng nhẹ so với 6 tháng đầu năm. Mặt khác, với đặc thù là nhiều doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI, do đó chế độ lương, thưởng Tết dương lịch lẫn Tết nguyên đán tại SHTP được thực hiện tương đối tốt, hài hòa. “Nhìn chung, chính sách lao động, các chế độ lương, thưởng Tết cho người lao động không có biến động so với các năm”, vị này chia sẻ.