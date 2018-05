TP HCM cũng có mùa nước nổi!

Càng ngập càng khoái? Dân TP HCM bảo đảm không ai mà không biết đến dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Trung Nam làm chủ đầu tư. Sở dĩ nói ai cũng biết là vì ngoài số tiền khủng - 10.000 tỉ đồng, dự án này còn được sự quan tâm rất đặc biệt từ chính quyền TP HCM cũng như trung ương. Ấy vậy mà, vào dịp dự kiến hoàn thành (lễ 30-4 vừa qua), người dân lại bất ngờ nhận được thông tin chủ đầu tư xin tạm dừng đầy trên mặt báo. Lý do được chủ đầu tư đưa ra là do ngân hàng dừng giải ngân cho dự án do UBND TP chưa ký xác nhận báo cáo thanh toán về giá trị giải ngân để ngân hàng thực hiện thủ tục tái cấp vốn. Trong khi đó, vốn của chủ đầu tư có hạn nên phải thông báo UBND TP về việc dừng thi công. Nếu thực sự lý do chủ đầu tư đưa ra là đúng thì rõ ràng đang quá xem nhẹ tiền ngân sách được dùng để chống ngập. Một dự án 10.000 tỉ đồng mà cứ xem như vài tỉ bạc nên không kịp thời đốc thúc, không kịp giải quyết những khó khăn, vướng mắc để nó phải tạm dừng rồi sẽ phải đội vốn. Suy luận đội vốn là hoàn toàn có cơ sở. Bài học tham chiếu ở đây chính là các tuyến metro mà TP HCM đang triển khai. So sánh để lường trước vụ việc, còn xét về chuyện ngân sách "oằn lưng" chống ngập, chuyên gia "vắt óc" đưa ra giải pháp thì lại thấy chuyện chống ngập hình như chỉ có dân và chuyên gia lo, còn cơ quan trực tiếp thực thi xem ra vẫn xem nhẹ. Chẳng thế mà đã có dư luận nói rằng chống ngập ở TP HCM dân càng la, cơ quan liên quan càng khoái vì có thêm nhiều dự án chống ngập, còn chuyện hiệu quả hay không thì cứ để đó bàn sau. Điển hình cho việc này chính là chuyện năm nào cũng có hàng loạt dự án chống ngập được báo cáo là đã đưa vào sử dụng để giải quyết ngập chỗ này, chỗ khác nhưng thực tế lại... ngập nặng thêm. Hy vọng, dư luận đang nghi ngờ sai! Sỹ Gia