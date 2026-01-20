Tổng Bí thư: Phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên giai đoạn 2026-2030

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc tại Hà Nội, mở đầu chương trình làm việc thảo luận quyết sách nhiệm kỳ mới và bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

9h30

Đại hội XIV nhận gần 600 thư điện mừng từ bạn bè quốc tế

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay mặt đoàn thư ký phục vụ Đại hội XIV cho hay trong 40 năm đổi mới vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng mở rộng, củng cố và làm sâu sắc quan hệ với các Đảng Cộng sản, công nhân, cánh tả, các đảng cầm quyền, tham chính và các đảng trên thế giới.

Tính đến ngày 19/1/2026, Đại hội nhận được 559 thư, điện mừng từ 109 chính đảng, 6 tổ chức quốc tế và khu vực, 16 cá nhân, 122 tổ chức nhân dân và 306 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài. Bà nhấn mạnh đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Đây cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác hữu nghị ngày càng sâu sát giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế.

Đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội XIV. Ảnh: Giang Huy

Trong đó, Đại hội nhận điện mừng từ các đảng cộng sản cầm quyền và đảng cầm quyền ở các nước láng giềng, nước bạn bè, truyền thống bao gồm Đảng nhân dân cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Cuba và Đảng Lao động Triều Tiên. Đại hội cũng nhận 31 thư điện mừng từ các nước Châu Á, Châu Đại Dương; 26 điện mừng từ các nước châu Âu; 27 điện mừng từ các nước Châu Mỹ; 20 điện mừng từ các nước Trung Đông, Châu Phi và 6 điện mừng từ các tổ chức quốc tế và khu vực.

Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương nói Đại hội nói Đại hội xin bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn, tình cảm hữu nghị, sự hợp tác, quan hệ, cổ vũ, ủng hộ và giúp đỡ quý báu của các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế đã dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam.

9h20

'Nhất định đưa đất nước phát triển bứt phá'

Theo người đứng đầu Đảng, Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển. Đại hội XIV của Đảng ta diễn ra khi "đồng hồ lịch sử" đang điểm những khung giờ quyết định trước mốc 2030 - thời khắc Đảng tròn 100 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành và phát triển.

"Chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay; nhưng cũng chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều đòi hỏi gay gắt, nhiều sức ép cạnh tranh như lúc này", Tổng Bí thư nói.

Phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Giang Huy

Theo ông, kế thừa truyền thống vẻ vang dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng; với sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, với ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc, với tầm nhìn chiến lược và các quyết sách đột phá đã được xác định trong các văn kiện trình Đại hội XIV, "chúng ta nhất định sẽ tạo ra bước chuyển mạnh mẽ, thực chất, đưa đất nước phát triển bứt phá".

Chủ tịch nước Lương Cường tại phiên khai mạc Đại hội XIV. Ảnh: Giang Huy

Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với hành trang là truyền thống vẻ vang của dân tộc, là thành quả của 96 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, là 40 năm đổi mới với những bài học quý giá, là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận lòng dân. "Chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng: Khi thống nhất cao về tư tưởng; quyết liệt trong hành động; nghiêm minh trong kỷ luật; Nhân dân thật sự là trung tâm, nhất định chúng ta sẽ biến khát vọng thành hiện thực; đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội".

"Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chúng ta hãy chung sức đồng lòng, giữ vững niềm tin, nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, khơi dậy khát vọng; làm cho mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày sau Đại hội đều có kết quả cụ thể, có chuyển biến thực chất; để nhân dân thấy, nhân dân tin, nhân dân ủng hộ, nhân dân đồng hành và nhân dân thụ hưởng", Tổng Bí thư kết thúc báo cáo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên khai mạc Đại hội XIV. Ảnh: Giang Huy

9h15

'Nói ít, làm nhiều, làm đến cùng'

Tổng Bí thư nêu rõ điểm yếu lớn nhất là nhiều chủ trương đúng nhưng tổ chức thực hiện chưa đạt yêu cầu. Vì vậy, Văn kiện lần này nhấn mạnh yêu cầu hành động; đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ; kiên quyết khắc phục tình trạng "nói nhiều làm ít", "nói hay, làm dở", thậm chí "nói không đi đôi với làm"; thiếu kiểm tra, giám sát; đề ra mục tiêu cao nhưng triển khai chậm, hiệu quả thấp.

Để biến quyết tâm thành kết quả, Tổng Bí thư yêu cầu tập trung cao độ vào 5 nhóm việc, trước tiên là cụ thể hóa Văn kiện thành chương trình, kế hoạch với mục tiêu rõ ràng, chỉ tiêu đo lường được, thời hạn và phân công trách nhiệm cụ thể; mọi việc phải có người chịu trách nhiệm đến cùng; không để tình trạng "cha chung không ai khóc", "chuyền trách nhiệm cho nhau".

Thứ hai là thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ và đột xuất; kiên quyết xử lý trì trệ, né tránh, đùn đẩy; khen thưởng kịp thời người làm tốt; đồng thời bảo vệ hiệu quả người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thứ ba, huy động và sử dụng nguồn lực hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; không dàn trải; không chạy theo phong trào; không để thất thoát, lãng phí làm hao mòn niềm tin, nguồn lực xã hội và làm chậm bước tiến của đất nước.

Thứ tư, thực hiện văn hoá công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, khoa học; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí quan trọng; lấy dữ liệu và kết quả làm căn cứ đánh giá; kiên quyết ngăn chặn tiêu cực; tăng minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Thứ năm là làm tốt công tác thông tin, truyền thông bảo đảm đồng thuận xã hội. Cải cách sâu rộng sẽ đụng chạm lợi ích, vì vậy phải công khai, minh bạch, lắng nghe, giải thích thấu đáo, kiên trì thuyết phục; kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện lợi dụng, xuyên tạc; đồng thời tôn trọng phản biện, xây dựng và kịp thời điều chỉnh những bất hợp lý trong thực hiện.

"Tổ chức thực hiện phải gắn với kỷ luật. Kỷ luật của Đảng phải đi trước. Kỷ cương phép nước phải nghiêm. Mọi quyền lực phải được kiểm soát. Mọi trách nhiệm phải được minh định. Mọi sai phạm phải bị xử lý và mọi nỗ lực chân chính vì dân, vì nước phải được ghi nhận, bảo vệ", Tổng Bí thư nói.

9h05

'Lòng dân vững thì cải cách mới đi tới cùng'

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tư tưởng xuyên suốt trong Văn kiện và cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam "Dân là gốc". nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào nhân dân. Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định của mình.

Người đứng đầu Đảng cho hay, "niềm tin của nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp".

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Giang Huy

Bước vào giai đoạn mới, càng phải chăm lo xây dựng thế trận lòng dân. Thế trận lòng dân vững thì quốc phòng, an ninh vững; thế trận lòng dân vững thì cải cách mới đi tới cùng. Thế trận lòng dân vững thì khó khăn nào cũng vượt qua, thách thức nào cũng được hoá giải, đúng như Bác Hồ đã dạy "Dễ trăm lần không dân cũng chịu - Khó vạn lần dân liệu cũng xong".

"Mỗi đại biểu dự Đại hội, mỗi cán bộ, đảng viên trên cả nước, khi nghiên cứu Văn kiện, hãy tự hỏi: Việc này có lợi gì cho dân? Có làm cho dân tin hơn không? Có làm cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn không? Có làm cho đất nước giàu mạnh hơn không? Nếu câu trả lời chưa rõ, phải tiếp tục hoàn thiện, bởi mọi quyết sách chỉ có ý nghĩa khi được nhân dân đồng tình, ủng hộ và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân", Tổng Bí thư phát biểu.

9h00

"Nếu làm nửa vời, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội"

Tổng Bí thư cho biết ba đột phá chiến lược được xác định từ Đại hội XIII có ý nghĩa cho cả giai đoạn 2021 - 2030, nhưng bước vào nhiệm kỳ Đại hội XIV, yêu cầu đặt ra phải làm thật mạnh, làm thật nhanh, làm đến nơi đến chốn, vì đây là những đòn bẩy quyết định để đất nước bứt phá.

Thứ nhất, đột phá về thể chế và thực thi: hoàn thiện đồng bộ pháp luật; nâng cao chất lượng chính sách; tăng cường kỷ luật thực thi; bảo đảm mọi chủ trương đều có lộ trình, nguồn lực và cơ chế giám sát việc thực hiện; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, lấy chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Thứ hai, đột phá về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động; tăng cường năng lực số; hình thành đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học giỏi, công nhân kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước.

Thứ ba, đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại: Ưu tiên hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị, hạ tầng viễn thông, đặc biệt là hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu; phát triển hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu; mở rộng không gian phát triển theo quy hoạch tổng thể quốc gia, bảo đảm liên kết vùng, liên kết địa phương, kết nối khu vực và toàn cầu.

"Ba đột phá này có quan hệ hữu cơ. Thể chế mở đường; nhân lực quyết định tốc độ và chất lượng; hạ tầng tạo không gian và sức bật. Nếu làm đồng bộ, chúng ta sẽ tạo ra "đà" mới và "thế" mới; nếu làm nửa vời, chúng ta sẽ tự đánh mất cơ hội"

8h50

Việt Nam sẽ xác lập mô hình tăng trưởng mới

Tổng Bí thư cho biết để hiện thực hóa mục tiêu nêu trên, Báo cáo chính trị xác định 12 định hướng lớn; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Chương trình hành động đã cụ thể hóa các nhiệm vụ có thể triển khai thực hiện ngay. Tinh thần cốt lõi được cô đọng trong 8 nội dung quan trọng, thể hiện rõ yêu cầu: Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả.

Trước tiên, cơ quan chức năng cần hoàn thiện thể chế phát triển và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: Lấy thực thi làm thước đo. "Kiên quyết xóa bỏ cơ chế "xin - cho", giảm tối đa thủ tục hành chính", Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh, lấy thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng cải cách.

Song song với cải cách, Văn kiện yêu cầu phải xây dựng kỷ luật pháp quyền và kỷ luật thực thi. Kiên quyết khắc phục bằng được tình trạng: "Luật thì đúng mà làm thì khó", "trên nghị trường thì thông, dưới cơ sở thì vướng","trên nóng, dưới lạnh", "nói nhiều, làm ít", "quyết sách đúng nhưng thực thi chậm", gây lãng phí nguồn lực, làm giảm niềm tin của nhân dân.

Phiên khai mạc Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN

Việt Nam sẽ xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. "Tăng trưởng phải dựa chủ yếu vào năng suất, chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo; giảm dần phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ", Tổng Bí thư phát biểu.

Vai trò của các khu vực kinh tế được phát huy đầy đủ: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, định hướng chiến lược và dẫn dắt. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bảo đảm quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh; khuyến khích doanh nghiệp trong nước lớn mạnh, có năng lực cạnh tranh quốc tế; đưa tri thức và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực trung tâm của phát triển. "Muốn đột phá về công nghệ, phải bắt đầu từ con người và cơ chế. Không thể chủ quan, duy ý chí. Phải có cơ chế trọng dụng nhân tài; cơ chế đánh giá dựa trên sản phẩm; cơ chế tài chính linh hoạt; cơ chế hợp tác công tư; cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học gắn với yêu cầu phát triển. Khoa học, công nghệ phải đi vào đời sống, phục vụ người dân, nâng năng suất lao động, giảm chi phí xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế", Tổng Bí thư nói.

Văn hóa và con người được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển của đất nước. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại đóng vai trò giữ vững hòa bình để phát triển, phát triển để tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia. Công xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; công tác cán bộ là "then chốt của then chốt".

Tổng Bí thư nhấn mạnh chọn đúng người, giao đúng việc; đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, bằng hiệu quả, bằng uy tín trong nhân dân. Thực hiện phương châm: "có vào, có ra", "có lên, có xuống", kết hợp nghiêm minh kỷ luật với cơ chế bảo vệ hiệu quả cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; không để những phần tử "cơ hội", "chạy chức, chạy quyền "len lỏi vào tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị".

Xã hội Việt Nam sẽ được xây dựng lành mạnh, kỷ cương, văn minh, an toàn và phát triển, "để đất nước, dân tộc phát triển bền vững thì chúng ta cần xây dựng một xã hội lành mạnh về đạo đức, kỷ cương về pháp luật, văn hóa trong ứng xử, văn minh trong quản trị, an toàn trong đời sống, tiến bộ trong phát triển".

8h45

Phấn đấu GDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 8.500 USD/năm

Theo Tổng Bí thư, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển tổng quát giai đoạn 2026-2030 là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

"Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm", Tổng Bí thư nói.

Đại biểu khối Công an và Quân đội tại phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN

8h40

Văn kiện thể hiện rõ sự đổi mới mạnh mẽ tư duy về phát triển

Nhấn mạnh công tác xây dựng Văn kiện là tinh thần cầu thị, khoa học, hành động, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu 5 điểm cốt lõi, trước tiên là Trung thành tuyệt đối với đường lối, Cương lĩnh của Đảng, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kế thừa và phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến của dân tộc, thành quả, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên con đường xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Văn kiện lần này được xây dựng theo phương châm bám sát thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan, kết tinh trí tuệ tập thể và phản ánh trung thực mong muốn, nguyện vọng của nhân dân. Từng nhận định, từng mục tiêu, từng giải pháp đều được nghiên cứu kỹ, chắt lọc, xuất phát từ thực tiễn; coi hiệu quả và tính khả thi là tiêu chuẩn quan trọng.

"Văn kiện thể hiện rõ sự đổi mới mạnh mẽ tư duy về phát triển, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm; thể chế hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng; phát triển xanh, bền vững, hiệu quả; kinh tế tuần hòan và thích ứng với biến đổi khí hậu là yêu cầu bắt buộc; hiệu quả sử dụng nguồn lực và năng suất lao động là thước đo chất lượng tăng trưởng", Tổng Bí thư phát biểu.

Đồng thời, Văn kiện đặc biệt nhấn mạnh khâu tổ chức thực hiện. Tổng Bí thư nêu nhiều chủ trương, quyết sách đúng sẽ vẫn "nằm trên giấy" nếu thực thi chậm, thực thi kém hiệu quả hoặc bị "lệch chuẩn" trong quá trình triển khai. Vì vậy, Văn kiện đặt trọng tâm vào việc thiết kế chương trình hành động, cơ chế kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả; coi dữ liệu, chỉ số và phản hồi của nhân dân là một căn cứ quan trọng để điều chỉnh chính sách và xử lý trách nhiệm.

Văn kiện đề cao tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nhấn mạnh yêu cầu giữ gìn kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước; kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời, xây dựng môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, kiến tạo phát triển, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, xây dựng xã hội kỷ cương, lành mạnh, văn minh, an ninh, an sinh, an toàn, phát triển.

8h30

Thực hành triệt để quan điểm "dân là gốc"

Nhìn lại 40 năm đổi mới với những thành tựu to lớn, Tổng Bí thư đúc kết 5 bài học kinh nghiệm, trong đó có kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng; lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển bền vững; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Cùng với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bộ máy cần tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở gần dân, vì dân, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.

"Quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm dân là gốc, phát huy vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân. Tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc", Tổng Bí thư nói và lưu ý tôn trọng quy luật khách quan, phòng chống bệnh chủ quan, duy ý chí, giáo điều, cơ hội, bảo thủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

8h25

'Việt Nam đang là điểm sáng được thế giới đánh giá cao'

Theo Tổng Bí thư, nhiệm kỳ Đại hội XIII diễn ra trong điều kiện đặc biệt, với nhiều khó khăn, thách thức. Đó là thiên tai, bão lũ, dịch bệnh; các rủi ro an ninh truyền thống và phi truyền thống; cạnh tranh chiến lược gay gắt; biến động, đứt gãy chuỗi cung ứng, năng lượng, lương thực; cùng với những vấn đề nội tại tích tụ qua nhiều năm. Trong bối cảnh "lửa thử vàng, gian nan thử sức", Đảng đã thể hiện bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu, tinh thần đoàn kết thống nhất; thể hiện ý chí, khát vọng phát triển, kiến tạo tương lai, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt.

Nhiệm kỳ Đại hội XIII đạt được nhiều kết quả "rất quan trọng, toàn diện, đột phá, nhiều điểm sáng nổi bật". Nền kinh tế Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định vĩ mô, duy trì được đà tăng trưởng khá; tiềm lực, sức chống chịu và khả năng thích ứng được nâng lên, tạo nền tảng và dư địa quan trọng phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn tới.

Cuộc cách mạng về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đạt được các mục tiêu chiến lược, là bước chuyển quan trọng về tư duy quản trị quốc gia, mở ra không gian phát triển mới, vì tương lai lâu dài của đất nước. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, niềm tin của Nhân dân được củng cố, kỷ cương được tăng cường. Phát triển con người, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện và không ngừng nâng cao.

Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, môi trường hòa bình được giữ vững; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, nâng tầm, đi vào chiều sâu. Vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Việt Nam đang là một điểm sáng được thế giới đánh giá cao về an toàn, ổn định xã hội; về đột phá tư duy, tầm nhìn, cách làm mới trong lãnh đạo và quản trị phát triển.

"Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ngày càng được bồi đắp vững chắc, tạo tiền đề quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khí thế mới, quyết tâm mới và khát vọng mới", Tổng Bí thư phát biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh người dân có quyền phấn khởi, tự hào về những kết quả quan trọng, nổi bật đã đạt được. Nhưng tự hào để thêm trách nhiệm, thêm động lực phấn đấu, tuyệt đối không được "ngủ quên bên vòng nguyệt quế". Các điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ gồm bất cập về thể chế, nguồn lực, hạ tầng; hạn chế trong tổ chức thực hiện và kỷ luật, kỷ cương và tình trạng một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu. "Nhận diện đúng để có giải pháp đúng, hành động đúng. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là phải chuyển mạnh sang hành động, giải quyết có hiệu quả những hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

8h15

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV

Trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới; là Đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, của khát vọng vươn lên, của niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Theo Tổng Bí thư, Đại hội XIV diễn ra trong thời điểm lịch sử có ý nghĩa sâu sắc: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vững bước tiến tới hai mục tiêu chiến lược: 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam(1930 - 2030) và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045). Từ đó đặt ra yêu cầu: Phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình; phải quyết tâm đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia; phải hành động mạnh mẽ, quyết liệt, đột phá, hiệu quả, vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Người đứng đầu Đảng cho biết hệ thống dự thảo các văn kiện trình Đại hội bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Trong đó, Dự thảo Báo cáo chính trị tích hợp đồng bộ 3 Báo cáo (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV là "đột phá" so với các đại hội trước đây, chỉ rõ" chủ thể, lộ trình, nguồn lực, đích đến" để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Đặc biệt, Văn kiện lần này đặt ra yêu cầu hành động: Nói đi đôi với làm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; gắn trách nhiệm với kết quả; gắn đột phá với bền vững; gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của Nhân dân.

8h12

Đại hội XIV quyết định vận mệnh của dân tộc trong nhiều thập niên tới

Đọc diễn văn Khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch nước cho rằng trong nhiệm kỳ qua đất nước đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, nhất là những nhiệm vụ đột phá mang tính cách mạng trong năm 2025. Những thành tựu nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, con người, tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế và nhất là trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Những thành tự này đã tạo tiền đề vững chắc củng cố niềm tin của nhân dân, sự đồng thuận của xã hội.

Chủ tịch nước Lương Cường đọc diễn văn khai mạc. Ảnh: TTXVN

Theo người đứng đầu Nhà nước, Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo, khi cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ lượng tử và các công nghệ mới làm thay đổi sâu sắc mọi mặt đời sống kinh tế xã hội.

"Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách về xác lập mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và những yêu cầu mới trong quản lý xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại", Chủ tịch nước nhìn nhận.

Sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, Chủ tịch nước cho rằng đất nước vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn. Tăng trưởng vẫn dưới mức tiềm năng, chưa thật sự bền vững, năng suất lao động chưa cao, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế. Đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên, dịch bệnh và an ninh mạng còn tác động phức tạp.

Đại hội XIV có sứ mệnh lịch sử rất to lớn, không chỉ đề ra mục tiêu định hướng cho nhiệm kỳ 2026-2030 mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc trong nhiều thập niên tới. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội XIII gắn với tổng kết 40 năm đổi mới, khẳng định những thành tựu quan trọng, chỉ ra hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học lớn có giá trị lý luận và thực tiễn lâu dài. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, trọng tâm đột phá chiến lược cho giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045, trong đó nhấn mạnh các giải pháp có tính cách mạng đột phá để phát triển đất nước nhanh, bền vững và bảo vệ vững chắc tổ quốc.

Việc bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phải lựa chọn những cán bộ thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. "Đại hội XIV là đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, thể hiện bản lĩnh kiên định và ý chí quyết tâm của toàn dân vì mục tiêu một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", Chủ tịch nước nói.

8h10

Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phiên khai mạc

Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phiên khai mạc, bày tỏ nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn đại biểu, khách quý dự Đại hội.

Sau đó, Chủ tịch nước Lương Cường trình bày diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV.

Chủ tịch nước Lương Cường trình bày diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV. Ảnh: TTXVN

8h05

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Nhà nước dự Đại hội

Sau lễ chào cờ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, gồm: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc Đại hội XIV, sáng 20/1. Ảnh: TTXVN

1.586 đại biểu tham dự Đại hội đều có mặt đầy đủ. Đại hội còn có sự tham dự của các mẹ Việt Nam anh hùng; 16 đại biểu là nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu Việt Nam. đại sứ, trưởng đại diện các nước, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội XIV, sáng 20/1. Ảnh: TTXVN

8h00

Đại biểu làm lễ chào cờ

Đúng 8h, toàn thể đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng làm lễ chào cờ, bắt đầu phiên khai mạc.

Ông Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Thư ký thông báo kết quả bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký tại phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ông Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội XIV gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV Nguyễn Văn Nên.

7h30

Sáng qua, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Trước giờ họp, các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Toàn thể Đại hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Lãnh đạo chủ chốt Đảng và Nhà nước gồm Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, chủ trì phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIV, sáng 19/1. Ảnh: Giang Huy

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị; Quy chế làm việc, Chương trình làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội. Đại biểu cũng đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị, Đoàn Thư ký gồm 5 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 người.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu.

Đại hội XIV diễn ra từ 19 đến 25/1.