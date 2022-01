Toàn cảnh vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên

Chủ Nhật, ngày 16/01/2022 00:30 AM (GMT+7) Chia sẻ

Do không có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã không khởi tố vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng tố “thần y” Võ Hoàng Yên lừa đảo.

Diễn biến vụ việc CEO Công ty Đại Nam tố cáo và lan truyền nhiều thông tin trên mạng xã hội kéo dài trong một thời gian hiện đã ngã ngũ.

Vợ chồng bà Hằng tố "thần y" Hoàng Yên

Ngày 15-1, một nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ bà Nguyễn Phương Hằng, CEO Công ty TNHH Đại Nam (SN 1971, hộ khẩu thường trú 17 – 19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1) tố cáo ông Võ Hoàng Yên do không có dấu hiệu tội phạm.

Ông Võ Hoàng Yên không thừa nhận mình lừa đảo. Ảnh: KD

Trước đó, hồi đầu tháng 3-2021, bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi", Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam), cho biết đã nộp đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên (Lương y Võ Hoàng Yên, SN 1975) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đơn tố cáo, bà Hằng nêu rõ, vì tin tưởng nên vợ chồng bà Hằng đã hỗ trợ tiền cho ông Yên làm các hoạt động từ thiện, xây chùa, ủng hộ bão lụt…

Tuy nhiên, ông Yên đã lạm dụng tín nhiệm của vợ chồng bà Hằng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua số tiền ủng hộ từ thiện.

Ngoài ra, trong thời gian quen biết vợ chồng bà Hằng, ông Yên thường tâm sự đang thiếu nợ rất nhiều người bởi vay tiền để xây nhiều chùa, hoạt động từ thiện, chữa bệnh miễn phí…

Bà Hằng thường lên mạng xã hội đưa ra các thông tin về vụ việc gây xôn xao. Ảnh: LA

Cảm kích trước tấm lòng thiện nguyện của ông Yên, vợ chồng bà Hằng đã chuyển tiền vào các tài khoản của chủ nợ, để trả nợ cho ông Yên.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, bà Hằng phát hiện các số tài khoản này đều là của những người trong gia đình của ông Yên, hoàn toàn không có việc xây chùa, làm từ thiện…

Tổng cộng, vợ chồng bà Hằng đã chuyển vào các tài khoản mà ông Yên nói là chủ nợ số tiền 152 tỉ đồng.

Cuối đơn tố cáo, bà Hằng đề nghị cơ quan điều tra công an TP.HCM điều tra khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố cá nhân ông Yên và các đồng phạm. Đồng thời, truy thu số tiền 152 tỉ đồng trả lại cho vợ chồng bà Hằng.

Trước đó, bà Hằng có thông tin trên trang cá nhân Facebook tố cáo ông Yên lợi dụng lòng tin lừa tiền của vợ chồng bà.

Vợ chồng bà Hằng đối chất ông Yên

Đến ngày 2-3-2021, tại trụ sở của Trung ương Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam (quận 6, TP.HCM), vợ chồng ông Dũng "Lò Vôi" đã có buổi đối chất với ông Yên trước sự chứng kiến của Ban trị sự Trung ương Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tại TP.HCM.

Tại buổi đối chất, ông Yên thừa nhận có một số thiếu sót trong quá trình làm công tác thiện nguyện và làm báo cáo.

Vợ chồng ông Dũng - bà Hằng đã có buổi đối chất với ông Hoàng Yên. Ảnh: NT

Tuy nhiên, ông Yên không thừa nhận việc lừa đảo như tố cáo của bà Hằng. Ông Yên khẳng định, ông chưa lần nào đặt vấn đề xin tiền, mượn tiền từ vợ chồng ông Dũng. Số tiền vợ chồng ông Dũng chuyển cho ông Yên là tình thương dành cho mình. Tại buổi gặp, ông Yên cũng xin gửi lại hết số tiền mà vợ chồng ông Dũng đã cho.

Đến ngày 18-7-2021, Cơ quan CSĐT ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm do hết thời hạn kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm nhưng chưa có kết quả giám định.

Buổi đối chất tại TP.HCM có rất đông người chứng kiến. Ảnh: NT

Đến ngày 20-9-2021, sau khi có kết luận giám định, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Đây là kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM với các tài liệu do ông Võ Hoàng Yên giao nộp tại Cơ quan CSĐT trong vụ việc nói trên.

Theo đó, ngày 20-9, Cơ quan CSĐT đã nhận được kết luận giám định: “Chữ ký, chữ viết họ tên Nguyễn Phương Hằng trên sao kê tài khoản, tên chủ tài khoản Võ Hoàng Yên ngày 17-1-2020 so với chữ ký, chữ viết của bà Hằng do cùng một người ký và viết ra”.

Chữ viết có nội dung: “Tôi đã đọc bản trích lục ngân hàng này... Số tiền trên tôi tặng cho ông Võ Hoàng Yên làm từ thiện” so với chữ viết của bà Nguyễn Phương Hằng do cùng một người viết ra.

Phía bà Hằng cho rằng ông Yên đã lừa đảo. Ảnh: NT

Chữ ký, chữ viết họ tên Phạm Tuyết Trinh trên tờ giấy có nội dung chữ viết bắt đầu bằng các từ: “Hôm nay ngày 14-4-2020...” và kết thúc bằng các từ: “...Chuyển cho cô Hằng tất cả số tiền đã nhận được nêu trên - Người nhận thay - Phạm Tuyết Trinh” so với chữ ký, chữ viết của bà Trinh do cùng một người ký và viết ra.

Bà Hằng tố bị đánh tại trụ sở công an

Đến ngày 17-10-2021, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook để “livestream” cho biết: Trong buổi đối chất với ông Võ Hoàng Yên vào ngày 16-10-2021 tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, bà bị ông Yên và bốn luật sư đi cùng “hành hung”.

Công an TP.HCM sau đó phục hồi điều tra sau khi có kết quả giám định

Sau đó, Công an TP.HCM đã chính thức có phản hồi về vụ việc. Cụ thể, Phòng PC02 đang điều tra, xác minh đơn của bà Phương Hằng tố giác ông Yên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra nhận thấy có một số mâu thuẫn giữa người tố giác và người bị tố giác; do đó Cơ quan điều tra đã trao đổi kiểm sát viên để đối chất theo luật định.

Quá trình tham gia đối chất vào lúc 9 giờ ngày 16-10-2021 tại trụ sở Phòng PC02 có hai điều tra viên và một cán bộ điều tra của Phòng PC02. Các cán bộ này đã chủ trì tổ chức đối chất giữa người tố giác là bà Phương Hằng và luật sư Hồ Nguyên Lễ cùng phía người bị tố giác là ông Võ Hoàng Yên và bốn luật sư Lê Thành Kính, Trần Thị Ngân Hà, Võ Thị Thu Trang, Nguyễn Minh Hưng.

Trong suốt thời gian buổi đối chất, Cơ quan điều tra đã đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, không có việc xô xát hành hung giữa ông Võ Hoàng Yên và các luật sư với bà Nguyễn Phương Hằng.

Lúc 10 giờ ngày 18-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc và bà Phương Hằng cùng luật sư Hồ Nguyên Lễ đã xác nhận việc này.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/toan-canh-vu-ba-nguyen-phuong-hang-to-ong-vo-hoang-yen-1039238.ht...Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/toan-canh-vu-ba-nguyen-phuong-hang-to-ong-vo-hoang-yen-1039238.html