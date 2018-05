Tình tiết bất ngờ về vết đạn trên cửa sổ TAND tỉnh An Giang

Thứ Tư, ngày 30/05/2018 15:30 PM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT đã xác định được nguyên nhân gây ra 2 vết thủng trên cửa sổ của TAND tỉnh An Giang.

Sáng 29-5, trao đổi với PV Báo CAND, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT đã xác định được nguyên nhân gây ra 2 vết thủng trên cửa sổ của TAND tỉnh An Giang. Cụ thể là do vết bi bắn chim tại công viên của một nhóm thanh, thiếu niên bay lạc vào.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, Cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ nhiều viên bi tại TAND tỉnh An Giang và mở rộng điều tra, tại khu vực Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh (cạnh tòa án) cũng có dấu vết của các viên bi.

Qua điều tra, xác định những viên bi trên là của một nhóm thanh, thiếu niên bắn chim tại khu vực gần đó. Không có dấu hiệu tội phạm.

Cũng theo Thiếu tướng Bùi Bé Tư, trong thời gian gần nhất, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng TAND tỉnh tổ chức họp báo, thông tin vụ việc.

Trước đó, như CAND đã thông tin, lãnh đạo TAND An Giang trình báo dấu vết nghi đạn bắn ở cửa kính tại phòng làm việc của Trưởng phòng Tổ chức TAND tỉnh.

Sau đó Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn cùng lực lượng kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm, làm rõ vụ việc.