Bắt 2 cô gái ở An Giang vì cưỡng đoạt tài sản của con nợ

Ngày 25-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thị Tuyết Mai (25 tuổi) và Trần Hoàng Khả Vy (23 tuổi, cùng ngụ TP Long Xuyên) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó Mai và Vy có cho TA (25 tuổi) vay số tiền hơn 200 triệu đồng. Vào khoảng tối 5-4, khi chị TA (25 tuổi) đang làm tại tiệm Spa thuộc phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên thì Mai và Vy cùng nhóm bạn đến đòi nợ.

Bị can Phan Thị Tuyết Mai và Trần Hoàng Khả Vy. Ảnh: CACC

Chị TA xin được trả nợ hàng tháng nhưng Vy và Mai không đồng ý. Mai đến móc túi lấy điện thoại di động hơn 1,5 triệu đồng của TA rồi yêu cầu TA phải theo về nhà để nói chuyện.

Mai và Vy còn yêu cầu TA đưa mật khẩu đăng nhập các tài khoản ngân hàng trong điện thoại. Khi bị hại không nói thì cả 2 ép lấy dấu vân tay của TA rồi chuyển 27 triệu đồng trong tài khoản của nạn nhân sang tài khoản của Vy. Sau đó cả 2 trả điện thoại, TA kiểm tra thì mới phát hiện việc tiền mình bị chuyển đi nên trình báo công an.

Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.

