Đòi đến nhà phụ nữ chơi không được, xách dao đi chém

Ngày 22-3, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Huỳnh Văn Đông (27 tuổi, ngụ ấp An Bình, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới) về tội cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đồng và chị N. quen biết từ trước. Khoảng 13 giờ ngày 5-3, Đông điện thoại cho chị N. đòi đến nhà chơi, nhưng N. không đồng ý.

Huỳnh Văn Đông tại cơ quan điều tra. Ảnh: QM

Đông văng tục trên điện thoại nên chị N. tắt máy. Đông tiếp tục điện thoại .N nhiều lần nhưng N. không nghe máy

Tức giận nên Đông lấy cây dao ở quầy bán dừa rồi nhờ một người bạn chở đến nhà N. để hỏi chuyện.

Đến nơi, Đông điện thoại chị N. ra nói chuyện. Khi N. ra đến cửa rào thì bị Đông cầm dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và tay thương tích 38%.

