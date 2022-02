Tình hình dịch COVID-19 tuần qua và so với 3 tuần trước

Tuần qua (7 - 13/2), Việt Nam ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh, song số trường hợp tử vong vẫn tiếp tục được kéo giảm.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 10:42 14/02/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +26.372 2.503.698 38.911 84 1 Hà Nội +2.940 168.766 740 14 2 TP.HCM +182 515.851 20.254 3 3 Hải Dương +1.906 23.279 30 0 4 Nam Định +1.894 22.358 23 0 5 Hải Phòng +1.483 41.265 91 6 6 Thái Nguyên +1.281 14.748 14 1 7 Nghệ An +1.166 26.861 52 0 8 Ninh Bình +1.099 9.787 26 0 9 Vĩnh Phúc +976 18.938 14 0 10 Hòa Bình +894 15.609 37 0 11 Bắc Ninh +850 47.139 89 3 12 Đà Nẵng +842 43.678 156 6 13 Thanh Hóa +788 29.094 25 0 14 Phú Thọ +778 16.398 14 1 15 Quảng Ninh +608 16.248 12 0 16 Quảng Nam +576 21.694 39 1 17 Bắc Giang +561 20.810 23 0 18 Đắk Lắk +535 18.289 83 0 19 Bình Định +519 38.429 170 4 20 Thái Bình +516 12.195 5 0 21 Hưng Yên +499 21.862 2 0 22 Quảng Bình +492 9.962 13 1 23 Lào Cai +474 6.484 10 1 24 Quảng Trị +470 7.578 9 0 25 Sơn La +415 6.970 0 0 26 Lâm Đồng +332 19.753 75 1 27 Đắk Nông +330 10.163 28 1 28 Yên Bái +282 4.518 5 0 29 Hà Nam +217 8.104 5 0 30 Bà Rịa - Vũng Tàu +213 32.592 447 3 31 Thừa Thiên Huế +202 23.929 165 0 32 Quảng Ngãi +201 16.292 60 0 33 Tuyên Quang +190 5.841 5 1 34 Khánh Hòa +190 63.200 299 0 35 Lạng Sơn +181 6.713 22 1 36 Hà Tĩnh +163 4.980 6 0 37 Cao Bằng +146 2.872 6 0 38 Điện Biên +124 3.731 1 0 39 Hà Giang +110 13.362 34 0 40 Cà Mau +97 57.262 287 0 41 Vĩnh Long +89 54.103 764 4 42 Bình Dương +86 293.133 3.393 0 43 Bắc Kạn +79 1.788 5 0 44 Lai Châu +73 1.740 0 0 45 Kiên Giang +61 33.673 832 6 46 Bạc Liêu +50 35.834 376 3 47 Bến Tre +43 42.483 417 1 48 Bình Thuận +32 30.098 406 3 49 Cần Thơ +26 44.643 904 1 50 Đồng Nai +21 100.010 1.741 7 51 Trà Vinh +21 38.286 231 1 52 Tây Ninh +19 88.512 836 0 53 Long An +14 41.861 984 1 54 Hậu Giang +11 16.136 201 2 55 An Giang +10 35.304 1.314 4 56 Ninh Thuận +10 7.026 55 0 57 Tiền Giang +3 35.027 1.237 0 58 Đồng Tháp +2 47.565 989 1 59 Gia Lai 0 11.629 37 0 60 Bình Phước 0 48.589 175 0 61 Kon Tum 0 4.100 0 0 62 Phú Yên 0 12.014 61 2 63 Sóc Trăng 0 32.540 577 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 14/02/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 186.001.127 Số mũi tiêm hôm qua 476.747

Tuần vừa qua (từ ngày 7 - 13/2), số ca nhiễm COVID-19 (F0) mới trong cộng đồng trên cả nước đã tăng hơn 200% so với tuần nghỉ Tết Nguyên đán 2022 trước đó (168.831 F0 so với 78.796 F0), chưa tính các ca nhập cảnh. Kể cả so với hai tuần trước nữa, tổng số F0 trong 7 ngày qua cũng lần lượt tăng hơn 160% (tuần 24 - 30/1) và 150% (tuần 17 - 23/1).

Số trường hợp tử vong trong tuần qua cũng tiếp tục được kéo giảm (cao nhất có tới 69.825 trường hợp khỏi bệnh hôm 9/2), trong khi số bệnh nhân khỏi bệnh tăng 120% so với tuần liền kề. Với 622 trường hợp tử vong trong tuần qua (trung bình 7 ngày qua là 89 ca/ngày), tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 38.946 ca, chiếm tỉ lệ 1,6% so với tổng số ca nhiễm.

Hiện tại, tổng số trường hợp tử vong do COVID-19 tại Việt Nam xếp thứ 24/225 quốc gia và vùng lãnh thổ; số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129/225 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong tuần qua, cả 63/63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam đều đã ghi nhận những trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó, Hà Nội tiếp tục là địa phương có nhiều F0 nhất với tổng cộng 20.556 F0, trung bình 2.937 F0/ngày. Đây cũng là địa phương có nhiều trường hợp tử vong với tổng cộng 117 trường hợp trong 7 ngày qua, trung bình 17 trường hợp/ngày.

So với các tuần gần đây, số liệu do Bộ Y tế công bố, cho thấy, tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội chưa tốt hơn. Cụ thể, tổng số F0 mỗi tuần vẫn đang ở mức trên dưới 20.000 ca, chưa ghi nhận sự kéo giảm rõ rệt ít nhất trong bốn tuần gần đây; trong khi trung bình số trường hợp tử vong/ngày vẫn ở hai con số (lần lượt trong bốn gần đây là 17, 16, 20 và 14)

Ngược lại, TP.HCM dù ghi nhận mức tăng nhẹ số F0 trong tuần qua so với hai tuần liền trước, nhưng số trường hợp tử vong trung bình chỉ còn 2 trường hợp/ngày là tín hiệu rất tích cực.

Đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 197 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, gồm tại: TP.HCM (97), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1) và Ninh Bình (1).

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/tinh-hinh-dich-covid-19-tuan-qua-va-so-voi-3-tuan-truoc-c2a25693.html