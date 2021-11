Tình hình dịch COVID-19 trên cả nước ngày 6/11

Thứ Bảy, ngày 06/11/2021 17:56 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa ghi nhận 7.480 ca mắc COVID-19 trong nước (giảm 7 ca so với ngày trước đó) tại 55 tỉnh, thành phố (có 3.108 ca trong cộng đồng).

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 19:12 06/11/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +7.480 956.126 22.435 58 1 Đồng Nai +1.085 71.123 595 4 2 Hà Nội +116 5.131 60 0 3 TP.HCM +986 437.615 16.741 32 4 Bình Dương +921 238.132 2.490 5 5 An Giang +490 12.995 154 0 6 Kiên Giang +475 11.675 100 5 7 Cà Mau +318 2.540 16 2 8 Tây Ninh +267 12.263 162 0 9 Bạc Liêu +265 4.888 41 2 10 Tiền Giang +229 17.871 424 0 11 Bình Thuận +205 6.437 70 1 12 Sóc Trăng +203 6.170 56 1 13 Cần Thơ +201 8.122 137 1 14 Đồng Tháp +198 10.499 268 2 15 Hà Giang +146 1.496 0 0 16 Long An +142 35.569 507 1 17 Vĩnh Long +97 3.095 61 0 18 Bà Rịa - Vũng Tàu +96 5.218 52 0 19 Bến Tre +84 2.714 72 0 20 Đắk Lắk +73 4.834 19 0 21 Trà Vinh +73 3.277 21 0 22 Phú Thọ +71 1.073 0 0 23 Thừa Thiên Huế +63 1.310 11 0 24 Gia Lai +63 2.024 5 0 25 Bắc Ninh +53 2.417 14 0 26 Khánh Hòa +50 9.196 102 0 27 Ninh Thuận +49 2.780 35 0 28 Nghệ An +48 2.595 18 0 29 Bắc Giang +44 6.123 14 0 30 Quảng Ninh +43 103 0 0 31 Thanh Hóa +37 1.229 6 0 32 Nam Định +29 405 1 0 33 Quảng Nam +27 1.462 5 0 34 Lâm Đồng +27 639 3 1 35 Điện Biên +23 152 0 0 36 Đà Nẵng +21 5.030 74 0 37 Quảng Ngãi +18 1.708 7 0 38 Hà Nam +18 1.136 0 0 39 Hà Tĩnh +16 559 5 0 40 Vĩnh Phúc +16 292 3 0 41 Hưng Yên +16 383 2 0 42 Quảng Bình +13 1.992 6 0 43 Lạng Sơn +11 241 1 0 44 Bình Định +11 1.832 17 1 45 Hải Dương +10 235 1 0 46 Hải Phòng +10 67 0 0 47 Lai Châu +7 29 0 0 48 Thái Bình +6 126 0 0 49 Kon Tum +3 296 0 0 50 Ninh Bình +2 120 0 0 51 Thái Nguyên +1 51 0 0 52 Yên Bái +1 16 0 0 53 Phú Yên +1 3.169 34 0 54 Hòa Bình +1 21 0 0 55 Tuyên Quang +1 27 0 0 56 Bắc Kạn 0 8 0 0 57 Cao Bằng 0 1 0 0 58 Bình Phước 0 2.048 12 0 59 Đắk Nông 0 1.030 7 0 60 Hậu Giang 0 1.589 4 0 61 Quảng Trị 0 496 2 0 62 Sơn La 0 303 0 0 63 Lào Cai 0 149 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 06/11/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 88.523.421 Số mũi tiêm hôm qua 2.085.268

Theo Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 05/11 đến 16h ngày 6/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.491 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 7.480 ca ghi nhận trong nước (giảm 7 ca so với ngày trước đó) tại 55 tỉnh, thành phố (có 3.108 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Đồng Nai (1.085), TP. Hồ Chí Minh (986), Bình Dương (921), An Giang (490), Kiên Giang (475), Cà Mau (318), Tây Ninh (267), Bạc Liêu (265), Tiền Giang (229), Bình Thuận (205), Sóc Trăng (203), Cần Thơ (201), Đồng Tháp (198), Hà Giang (146), Long An (142), Hà Nội (116), Vĩnh Long (97), Bà Rịa - Vũng Tàu (96), Bến Tre (84), Trà Vinh (73), Đắk Lắk (73), Phú Thọ (71), Gia Lai (63), Thừa Thiên Huế (63), Bắc Ninh (53), Khánh Hòa (50), Ninh Thuận (49), Nghệ An (48), Bắc Giang (44), Quảng Ninh (43), Thanh Hóa (37), Nam Định (29), Lâm Đồng (27), Quảng Nam (27), Điện Biên (23), Đà Nẵng (21), Hà Nam (18), Quảng Ngãi (18), Hưng Yên (16), Hà Tĩnh (16), Vĩnh Phúc (16), Quảng Bình (13), Lạng Sơn (11), Bình Định (11), Hải Phòng (10), Hải Dương (10), Lai Châu (7), Thái Bình (6), Kon Tum (3), Ninh Bình (2), Phú Yên (1), Thái Nguyên (1), Hòa Bình (1), Yên Bái (1), Tuyên Quang (1).

Trong 24 giờ qua, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Bạc Liêu giảm 203 ca, Bình Thuận giảm 93 ca, Đắk Nông giảm 76 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đồng Nai tăng 132 ca, An Giang tăng 79 ca, Cà Mau tăng 77 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 6.349 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 961.038 ca nhiễm, đứng thứ 38/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 9.756 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 956.126 ca, trong đó có 836.284 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình, Bắc Kạn, Cao Bằng.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (437.615), Bình Dương (238.079), Đồng Nai (71.176), Long An (35.642), Tiền Giang (17.871).

Số bệnh nhân khỏi bệnh: Hôm nay, cả nước có 1.754 được công bố khỏi bệnh, giảm 187 ca so với ngày trước đó (ngày 5/11 có 1.941 ca khỏi bệnh).

Tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam hiện nay là 839.101 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.235 ca, tăng 142 ca so với ngày trước đó (ngày 5/11 có 3.093 bệnh nhân nặng).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 5/11 đến 17h30 ngày 6/11 ghi nhận 58 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (32), Bình Dương (5), Kiên Giang (5), Đồng Nai (4), Bạc Liêu (2), Cà Mau (2), Đồng Tháp (2), Bình Định (1), Sóc Trăng (1), Lâm Đồng (1), Bình Thuận (1), Long An (1), Cần Thơ (1).

Như vậy, so với ngày hôm qua, số ca tử vong trong cả nước đã giảm 12 ca so với ngày trước đó (ngày 5/11 có 70 ca tử vong).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 63 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.470 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

TP. Hồ Chí Minh: Ca nhiễm COVID-19 có xu hướng tăng nhẹ, TP. HCM thiết lập 40 trạm y tế lưu động. Theo đó, các Bệnh viện công lập và Bệnh viện tư nhân lập danh sách bác sĩ, điều dưỡng dự bị tham gia trạm y tế lưu động trước ngày 8/11, sẵn sàng hỗ trợ các quận huyện chăm sóc và quản lý F0 tại nhà khi được điều động; Luân phiên bác sĩ, điều dưỡng đến công tác tại các Bệnh viện dã chiến thành phố, đặc biệt các Bệnh viện dã chiến 3 tầng; Củng cố và duy trì đơn vị hoặc khoa COVID-19 để sẵn sàng tiếp nhận F0, các Bệnh viện tầng 3 sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân chuyển lên từ tuyến dưới...

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/tinh-hinh-dich-covid-19-tren-ca-nuoc-ngay-6/11-c2a19158.htm...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/tinh-hinh-dich-covid-19-tren-ca-nuoc-ngay-6/11-c2a19158.html