Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam tuần qua (13 - 19/12)

Thứ Hai, ngày 20/12/2021 10:00 AM (GMT+7)

Các số liệu về ca nhiễm mới, khỏi bệnh và tử vong trong tuần qua có nhiều biến động.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 11:06 20/12/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +16.093 1.534.979 29.531 215 1 TP.HCM +1.014 494.683 19.238 57 2 Hà Nội +1.405 24.267 88 3 3 Cà Mau +1.345 24.178 93 0 4 Tây Ninh +941 63.777 489 9 5 Bến Tre +838 21.413 130 3 6 Cần Thơ +793 33.445 462 12 7 Đồng Tháp +780 35.564 471 11 8 Khánh Hòa +599 23.601 144 3 9 Vĩnh Long +593 22.202 217 6 10 Bình Phước +559 19.867 39 6 11 Bạc Liêu +537 22.931 206 3 12 Trà Vinh +493 15.098 80 5 13 Bình Định +434 9.852 34 0 14 Sóc Trăng +425 26.747 224 11 15 Đồng Nai +417 94.875 1.136 23 16 Hải Phòng +417 3.895 6 0 17 Thừa Thiên Huế +362 8.840 12 0 18 An Giang +344 28.992 743 16 19 Kiên Giang +312 26.924 404 0 20 Tiền Giang +277 30.540 780 13 21 Lâm Đồng +245 6.048 15 0 22 Bình Dương +245 289.228 3.038 18 23 Đắk Lắk +239 10.019 46 0 24 Bà Rịa - Vũng Tàu +221 24.153 100 5 25 Bắc Ninh +219 8.216 15 0 26 Thanh Hóa +186 5.048 10 0 27 Đà Nẵng +143 9.305 75 0 28 Quảng Ninh +139 1.643 1 0 29 Quảng Ngãi +137 4.159 17 1 30 Bình Thuận +135 23.383 234 7 31 Nghệ An +124 6.369 30 0 32 Gia Lai +108 5.493 12 0 33 Phú Yên +96 5.076 35 0 34 Hưng Yên +80 2.169 2 0 35 Quảng Nam +69 4.486 8 0 36 Long An +69 39.663 764 2 37 Hà Giang +67 5.939 6 0 38 Vĩnh Phúc +67 2.045 6 0 39 Nam Định +67 2.384 2 0 40 Hải Dương +59 1.760 1 0 41 Lạng Sơn +54 1.111 3 0 42 Đắk Nông +51 4.012 9 0 43 Ninh Thuận +51 5.221 48 0 44 Thái Bình +44 2.055 0 0 45 Bắc Giang +41 7.301 15 0 46 Quảng Bình +37 3.209 7 0 47 Hà Tĩnh +37 1.385 5 0 48 Thái Nguyên +31 1.286 0 0 49 Phú Thọ +26 2.478 2 0 50 Hà Nam +22 1.686 0 0 51 Quảng Trị +18 1.397 3 0 52 Sơn La +17 630 0 0 53 Tuyên Quang +16 835 0 0 54 Yên Bái +14 380 0 0 55 Lào Cai +11 343 0 0 56 Hòa Bình +7 932 3 0 57 Cao Bằng +7 261 1 0 58 Điện Biên +5 520 0 0 59 Hậu Giang +3 10.624 22 1 60 Lai Châu +1 47 0 0 61 Bắc Kạn 0 37 0 0 62 Kon Tum 0 575 0 0 63 Ninh Bình 0 377 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 20/12/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 139.458.125 Số mũi tiêm hôm qua 685.563

Tuần qua (13 - 19/12), Việt Nam tiếp tục ghi nhận xu hướng số ca nhiễm COVID-19 (F0) mới và số trường hợp tử vong trong tuần cao hơn so với tuần liền trước đó.

Cụ thể, tổng số F0 mới trong tuần qua là 108.532, tăng 4.700 F0 so với tuần trước đó. Tương tự, tổng số bệnh nhân COVID-19 tử vong trong tuần qua là 1.727 trường hợp (chủ yếu tại TP.HCM), tăng 148 trường hợp so với tuần trước đó.

Bù lại, có một thông tin tích cực là tổng số F0 khỏi bệnh trong tuần qua cao hơn so với một số tuần trước đó. Cụ thể, tổng F0 khỏi bệnh từ ngày 13 - 19/12 là 53.242 trường hợp, nhiều hơn 7.799 trường hợp so với tuần 6 - 12/12 và nhiều hơn 2.601 trường hợp so với tuần 29/11 - 5/12,…

Trong tuần qua, “top” những tỉnh, thành phố ghi nhận nhiều F0 mới mỗi ngày cũng có nhiều thay đổi, soán vị trí của TP.HCM - địa phương từng liên tiếp đứng đầu bảng.

Chẳng hạn, “top” 1 của ngày 13/12 là Hà Nội (1.000 F0), ngày 14/12 là Cà Mau (1.011 F0). Ngày 15/12 trở lại TP.HCM đầu “top” với 1.270 F0, nhưng ngày 16/12 sau đó lại thuộc về Cà Mau (1.339 F0). Hay như ngày 17/12 là Bến Tre (1.246 F0), 18/12 một lần nữa gọi tên Cà Mau (1.341 F0), rồi 19/12 chính là Hà Nội (1.405 F0).

Trên thực tế, số lượng F0 mới mỗi ngày nói trên là theo công bố của Bộ Y tế, có thể chênh lệch so với báo cáo từ các địa phương. Các địa phương thường chỉ nhập thông tin người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 lên hệ thống quản lý F0 và chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân, chỉ khi Bộ Y tế cấp mã thì người đó mới chính thức được xác định là F0.

“Top” các địa phương ghi nhận nhiều F0 mới nhất trong ngày 19/12 theo công bố của Bộ Y tế.

Nói thêm về số trường hợp tử vong do COVID-19 trong 7 ngày qua, tính trung bình có 247 bệnh nhân tử vong/ngày. Dù con số này có tăng so với nhiều tuần trước nhưng vẫn thấp hơn đỉnh điểm dịch COVID-19 hồi cuối tháng 8 - đầu tháng 9 (cao nhất là ngày 2/9 với 271 người tử vong). Có được như vậy một phần là nhờ chiến dịch tiêm phủ vắc-xin.

Tuy nhiên, khoảng cách này đang bị rút ngắn dần. Đặc biệt khi ngày 15/12 vừa qua ghi nhận 283 bệnh nhân tử vong là cao hơn con số 271 của ngày 2/9. Trước thực tế này, công tác điều trị, hạn chế tối đa trường hợp tử vong đang được các địa phương trên cả nước ưu tiên hàng đầu trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/tinh-hinh-dich-covid-19-tai-viet-nam-tuan-qua-13-19/12-c2a2...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/tinh-hinh-dich-covid-19-tai-viet-nam-tuan-qua-13-19/12-c2a22152.html