Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội ngày 13/12

Thứ Hai, ngày 13/12/2021 19:03 PM (GMT+7)

Sở Y tế Hà Nội vừa thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố từ 18h ngày 12/12 đến 18h ngày 13/12.

Theo Sở Y tế Hà Nội, thành phố đã ghi nhận thêm 762 ca bệnh trong đó có 395 ca cộng đồng, 296 ca tại khu cách ly, 71 ca ở khu phong tỏa. Những ca này chưa được Bộ Y tế công bố.

Phân bố 762 bệnh nhân tại 192 xã, phường, thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện: Hoàng Mai (130), Đống Đa (77), Hà Đông (74), Tây Hồ (57), Nam Từ Liêm (55), Gia Lâm (46), Bắc Từ Liêm (39), Hoàn Kiếm (33), Thanh Trì (31), Thường Tín (31), Hoài Đức (27), Thanh Xuân (22), Ba Đình (19), Sóc Sơn (17), Cầu Giấy (15), Mê Linh (15), Sơn Tây (14), Long Biên (12), Thanh Oai (8), Phúc Thọ (7), Quốc Oai (6), Thạch Thất (6), Ba Vì (5), Chương Mỹ (5), Đông Anh (4), Đan Phượng (4), Ứng Hòa (2), Hai Bà Trưng (1).

Phân bố 395 ca cộng đồng theo theo quận, huyện: Phân bố tại 134 xã phường thuộc 25/30 quận huyện: Hoàng Mai (117); Đống Đa (39), Hà Đông (33), Thanh Trì (29), Tây Hồ (26), Gia Lâm (17), Hoàn Kiếm (15), Cầu Giấy (14), Thanh Xuân (14), Bắc Từ Liêm (14), Ba Đình (12), Thường Tín (9), Sóc Sơn (9), Nam Từ Liêm (8), Long Biên (7), Thạch Thất (6), Mê Linh (5), Thanh Oai (5), Đông Anh (4), Hoài Đức (3), Quốc Oai (3), Ba Vì (3), Hai Bà Trưng (1), Chương Mỹ (1), Sơn Tây (1)

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 19.210 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 7.297 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 11.913 ca. Số mắc COVID-19 mới ở Hà Nội từ ngày 6/12 đến nay tăng liên tục, trung bình mỗi ngày gần 750 ca.

Theo thống kê về tình hình điều trị COVID-19 tới tối 12/12, đại đa số các bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Tuy nhiên lượng F0 ở Hà Nội tăng trong 1 tuần gần đây, khiến số bệnh nhân mức độ trung bình, nặng/nguy kịch cũng tăng lên.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tại Hà Nội gần 1.100 bệnh nhân có triệu chứng mức độ trung bình (tăng 27% so với trung bình 7 ngày trước), trong đó có 124 ca nặng/ nguy kịch (cao hơn gần 30 ca so với thống kê cách đây 3 ngày, cao hơn 57% so với trung bình 7 ngày trước), có 9 ca phải thở máy xâm lấn và không ca nào phải lọc máu hay can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo). Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Hà Nội là 0,3%.

