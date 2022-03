Tin tức 24h qua: Vô tình đậu cạnh nhau, hai ô tô bị phát hiện trùng biển số

Vô tình đậu cạnh nhau, hai ô tô bị phát hiện trùng biển số; Lý do đại tá Đinh Văn Nơi vẫn tiếp tục điều hành Công an tỉnh An Giang... là những tin nóng nhất 24h qua.

Vô tình đậu cạnh nhau, hai ô tô bị phát hiện trùng biển số

Ngày 20/3, hai xe ô tô có cùng một biển số 51G-319.87 đậu cạnh nhau tại Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao (xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, Bình Thuận. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng CSGT đã mời hai chủ phương tiện về trụ sở và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh điều tra làm rõ.

2 xe mang cùng biển số đều là xe Innova. Ảnh: ND

Hai xe mang cùng 1 biển kiểm soát là Toyota Innova, chỉ khác màu sơn. Công an phải tra cứu số khung, số máy để xác định xe nào mang biển số giả mạo.

Theo hồ sơ, xe đăng ký trên hệ thống là xe Toyota Innova, sản xuất năm 2017; chủ phương tiện là ông HAP, có địa chỉ ở đường Ông Ích Khiêm, phường 14, quận 11, TPHCM.

Chủ tịch Hội Hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp TP Phú Quốc lên tiếng về việc "thu tiền tip" du khách

Mấy ngày qua, mạng xã hội xôn xao việc Hội Hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ra thông báo bổ sung quy chế của hội, trong đó có việc thu "tiền tip" đối với du khách.

Ngày 21/3, ông Trương Công Tâm, Chủ tịch Hội Hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp TP Phú Quốc, cho rằng việc này hội đã bàn bạc, họp và đi đến thống nhất hơn một năm nay nhưng do dịch bệnh nên chưa làm được. Lúc trước, hướng dẫn viên phục vụ ngày chỉ 8 giờ là khách về khách sạn, nhưng giờ phải phục vụ đến 22 - 23 giờ, thậm chí hơn, nhất là sau khi Phú Quốc đưa vào hoạt động khu thành phố không ngủ.

Chính vì vậy, thời gian phục vụ của hướng dẫn viên nhân lên nhưng không được tăng thêm tiền. Do đó, hội muốn tạo điều kiện cho hội viên được nhận thêm tiền tip tour đó nhưng chỉ áp dụng trong hội viên thôi, chứ không áp dụng chung cho tất cả hướng dẫn viên ở Phú Quốc hay hướng dẫn viên từ nơi khác đến TP này.

Việc áp dụng chỉ đối với khách lẻ, công ty lữ hành thuê hướng dẫn viên trong hội và tiền này được thỏa thuận ngay từ ban đầu. Theo ông Tâm, nếu như khách hàng không đồng ý thì hướng dẫn viên của hội sẽ không nhận tour, nhường lại cho hướng dẫn viên ngoài hội.

Lý do đại tá Đinh Văn Nơi vẫn tiếp tục điều hành Công an tỉnh An Giang

Chiều 21/3, Công an tỉnh An Giang vừa có thông tin về việc điều động Đại tá Đinh Văn Nơi. Theo đó, do yêu cầu công tác tại tỉnh An Giang, Bộ Công an chưa điều động đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Như vây, Đại tá Đinh Văn Nơi hiện vẫn tiếp tục điều hành Công an tỉnh An Giang.

Đại tá Đinh Văn Nơi tiếp tục dùng số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng để các tổ chức và nhân dân cung cấp những thông tin liên quan an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sạt lở kinh hoàng ở Sa Pa, nhà hơn 3 tầng trơ kết cấu móng

Khoảng 10h40 sáng 20/3, tại đoạn đường Hoàng Liên kéo dài thuộc địa giới hành chính giáp ranh giữa phường Sa Pa và phường Phan Si Păng xảy ra sự cố sạt lở đường.

Đoạn đường bị sạt lở có chiều dài khoảng 35m, bị sạt trượt toàn bộ kè chắn đất xây đá hộc xếp khan bên phía ta luy âm, sạt nền và toàn bộ mặt đường bê tông. Ngoài ra, việc sạt trượt toàn bộ mặt đường còn ảnh hưởng đến an toàn của một số công trình lân cận.

Vụ sạt lở tại Sa Pa khiến nhiều công trình bị ảnh hưởng. Ảnh cắt từ clip.

Cụ thể, làm trơ một phần kết cấu móng công trình nhà xây 3,5 tầng, đã đứt gãy 2 đoạn dầm móng, sụt một phần nền nhà và dầm mái tầng 1, ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình. Không có thiệt hại về người.

Về nguyên nhân sơ bộ của sự cố, cơ quan chuyên môn cho rằng do một hộ dân xây dựng kè giữ đất bên ta luy âm, khi tiến hành đào đất móng kè đã gây ảnh hưởng khả năng chịu lực của kè đá hộc chắn đất hiện có. Bên cạnh đó, địa chất khu vực sạt lở có nước ngầm chưa được xử lý.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Thường trực Thị ủy, UBND thị xã đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện ngay công tác khắc phục.

Số F0 khỏi bệnh trong tuần qua là cao kỷ lục từ trước tới nay

Ngày 21/3, Bộ Y tế công bố 131.709 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 8.082.091 ca, trong đó có 4.279.851 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tuần qua (từ ngày 14 - 20/3), Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.150.296 ca nhiễm COVID-19 (F0) mới trong nước (tăng 10.562 F0 so với tuần trước đó) và 59 ca nhập cảnh (giảm 73 trường hợp so với tuần trước đó). Như vậy, tổng số F0 trong tuần qua là cao kỷ lục kể từ khi dịch COVID-19 lây lan vào Việt Nam.

Tại TPHCM, về việc tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5-11 tuổi, theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM, các cơ sở giáo dục phải tập trung chuẩn bị, nắm thật chặt kế hoạch, phương án tổ chức tiêm và bảo đảm quy trình tiêm. Khi kế hoạch tiêm ban hành thì cần thực hiện đúng.

