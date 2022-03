Tin tức 24h qua: Một cây xăng bị phạt gần 120 triệu đồng vì bán xăng kém chất lượng

Thứ Bảy, ngày 12/03/2022 20:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Bán xăng kém chất lượng, một cây xăng ở Vĩnh Long bị phạt gần 120 triệu đồng; Gia hạn tạm giam 3 bị can vụ “Tịnh thất Bồng Lai”... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bán xăng kém chất lượng, một cây xăng ở Vĩnh Long bị phạt gần 120 triệu đồng

Ngày 2/3, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện và lập biên bản đối với Công ty TNHH MTV Xăng dầu Mỹ Hòa (trụ sở chính tại ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long), do ông Nguyễn Phú Cảnh là Giám đốc vì bán xăng Ron95-III có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Mỹ Hòa bị phạt gần 120 triệu đồng

Ngày 12/3, ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ký ban hành quyết định xử phạt cây xăng này gần 120 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu là 2 tháng.

Gia hạn tạm giam 3 bị can vụ “Tịnh thất Bồng Lai”

Chiều 12/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa ra lệnh gia hạn tạm giam đối với 3 bị can tại “Tịnh thất Bồng Lai”.

Các bị can bị gia hạn tạm giam gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995, cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để tiếp tục điều tra tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Ông Lê Tùng Vân và những người tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Trước đó, ngày 5-1, cơ quan CSĐT công an huyện Đức Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Tùng Dương thời hạn 2 tháng phục vụ công tác điều tra và tập trung làm rõ một số hành vi khác theo đơn tố giác của công dân.

Riêng bị can Lê Tùng Vân 91 tuổi được tại ngoại và bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Về tội danh trên, trước đó cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa tạm giam các bị can thời hạn 2 tháng, công an tỉnh Long An gia hạn lần 1 thụ lý theo thẩm quyền 2 tháng.

Tạm đình chỉ việc giải quyết đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh đối với bà Phương Hằng

Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (SN 1984, tức ca sĩ Vy Oanh), do hết thời hạn và tiếp tục xác minh, nếu có cơ sở sẽ phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Trước đó, ca sĩ Vy Oanh đã nộp đơn đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam).

Ca sĩ Vy Oanh cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tin bịa đặt, sai sự thật nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ trong nước.

Sở Y tế TP HCM ra văn bản khẩn cho các bệnh viện nhi

Ngày 12/3, Bộ Y tế công bố 168.704 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 5.895.555 ca, trong đó có 3.065.216 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại TPHCM, để chủ động ứng phó tình huống số trẻ em mắc COVID-19 tăng cao, Sở Y tế TP HCM yêu cầu 3 bệnh viện nhi tăng số giường điều trị tại khoa COVID-19 lên tối thiểu 300, trong đó có 50 giường hồi sức.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-mot-cay-xang-bi-phat-gan-120-trieu-dong-vi-ban-xang-kem-chat-l...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-mot-cay-xang-bi-phat-gan-120-trieu-dong-vi-ban-xang-kem-chat-luong-50202212320112472.htm