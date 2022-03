Tin tức 24h qua: Sau 2 tháng hôn mê vì thẩm mỹ mũi, cô gái tử vong

Sau 2 tháng hôn mê vì thẩm mỹ mũi, cô gái tử vong; Nhặt được ví và sổ tiền kiệm có số tiền "khủng", nam thanh niên tìm người đánh mất... là những tin nóng nhất 24h qua.

Sau 2 tháng hôn mê vì thẩm mỹ mũi, cô gái tử vong

Ngày 18/3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang thụ lý vụ cô gái tử vong sau 2 tháng hôn mê do phẫu thuật thẩm mỹ để điều tra làm rõ. Nạn nhân là chị Phạm Thị Diễm H. (SN 2000; quê Long An, tạm trú tại Hà Nội).

Chị H. tử vong sau hơn 2 tháng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi tại một cơ sở ở Hoàng Mai, Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, trước đó chị H. đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi tại một cơ sở nằm trong ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai rồi phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đến ngày 14/1, người nhà chị H. nhận được thông tin từ phía bệnh viện Bạch Mai vì tình trạng sức khỏe của chị H. đang rất nguy kịch, có những tiên lượng xấu. Dù được các bác sĩ tiến hành các phương pháp điều trị tích cực nhưng tình hình sức khoẻ chị H. không có tiến triển. Sau khi thống nhất, chị H. được người nhà đưa về Bệnh viện Long An tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, sau 2 tháng hôn mê, khoảng 23h tối 16/3, chị H. đã tử vong.

Nhặt được ví và sổ tiền kiệm có số tiền "khủng", nam thanh niên tìm người đánh mất

Ngày 16/3, anh Hoàng Văn Thông (SN 2000) ở xóm Xuân Hồ, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An có nhặt được ví tiền màu trắng, bên trong có số tiền hơn 10 triệu đồng và 1 sổ tiết kiệm trị giá 200.000.000 đồng cùng một số giấy tờ.

Anh Thông trả lại tài sản cho chủ nhân đánh mất.

Sau đó anh Thông giao nộp toàn bộ tài sản cho cơ quan chức năng với mong muốn sớm trả lại cho người đánh mất.

Công an xã Nam Lĩnh đã xác định được chị Nguyễn Thị Tâm là chủ nhân của số tài sản trên. Ngay sau đó, công an đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trao trả lại tài sản cho người đánh rơi theo đúng quy định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long lên tiếng về văn bản "chỉ được ra đường khi cần thiết"

Chiều 15/3, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành văn bản về việc nâng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ cấp độ 1 lên cấp độ 2, áp dụng từ ngày 17/3. Theo xác định cấp độ dịch thì xã Trung Ngãi và thị trấn Vũng Liêm thuộc cấp độ 4. Tuy nhiên, trong 2 ngày qua, người dân tại xã Trung Ngãi và thị trấn Vũng Liêm bất ngờ trước 2 văn bản về phòng chống dịch COVID-19 mà 2 địa phương này ban hành.

Theo đó, 2 địa phương này yêu cầu người dân ngừng tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà và ngoài trời, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về, ngừng các hoạt động bán hàng rong, vé số dạo… UBND xã Trung Ngãi cũng thông báo sẽ cấp phát phiếu đi chợ cho người dân 3 lần/tuần, các cơ sở tôn giáo, thờ tự, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu buộc ngưng hoạt động…

Sáng 18/3, bà Phạm Thị Nở, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết đã đề nghị Sở Y tế trao đổi với lãnh đạo huyện Vũng Liêm và thu hồi văn bản mà UBND xã Trung Ngãi và UBND thị trấn Vũng Liêm ban hành hạn chế đi lại của người dân.

Lỗi phần mềm, số ca mắc COVID-19 ở Lào Cai tăng gấp đôi

Ngày 18/3, Bộ Y tế công bố 163.165 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 7.359.460 ca, trong đó có 3.859.142 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Lào Cai, Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã phát đi văn bản gửi Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế đề nghị đính chính số ca mắc COVID-19 ngày 17/3 tại Lào Cai. Do lỗi hệ thống phần mềm quản lý mã số ca mắc COVID-19, nên số ca mắc mới của tỉnh từ 4.787 ca bị nhảy lên thành 9.574, tăng gấp 2 lần so với số ca mắc thực tế.

Siết chặt phòng dịch COVID-19 tại đường hoa đẹp tựa trời Âu ở Hà Đông

Trong những ngày qua tại Khu đô thị Park City Hà Nội trên địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội đã thu hút nhiều người dân đến ngắm hoa, chụp ảnh với số lượng rất lớn tại con đường hoa phong linh, trong đó có tình trạng nhiều người dân không đeo khẩu trang, không thực hiện đầy đủ nguyên tắc 5K, là nguy cơ làm lây lan dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận.

Hàng nghìn người đến con đường hoa đẹp tựa trời Âu chụp ảnh lưu niệm.

Ngày 18/3, UBND quận Hà Đông (Hà Nội) đã có văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại con đường hoa này. UBND quận Hà Đông yêu cầu Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Quốc tế Việt Nam (Chủ đầu tư Khu đô thị Park City) thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Có phương án phân luồng, đón khách thăm quan bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Quốc tế Việt Nam chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để tình trạng tập trung đông người làm lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

