Tin tức 24h qua: Rơi từ tầng 6 chung cư xuống tầng 3, bé trai 3 tuổi tử vong

Thứ Sáu, ngày 23/07/2021 20:10 PM (GMT+7)

Rơi từ tầng 6 chung cư xuống tầng 3, bé trai 3 tuổi tử vong; Nửa đêm, nhà bốc cháy dữ dội, hai người thương vong... là những tin nóng nhất 24h qua.

Vào tối 22/7, người dân khu vực tòa nhà chung cư The One Residence (nhà N thuộc khu đô thị Gamuda, quận Hoàng Mai, Hà Nội) hốt hoảng nghe tin một bé trai 3 tuổi rơi từ tầng 6 xuống tầng 3 của tòa nhà.

Chung cư nơi xảy ra sự việc

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường đưa cháu bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên bé trai đã tử vong.

Được biết, gia đình cháu bé đã làm lưới an toàn. Cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Nửa đêm, nhà bốc cháy dữ dội, hai người thương vong

0h15 sáng 23/7 tại thôn Trăng-Tà Puồng, xã biên giới Hướng Việt, huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại nhà ông Hồ Văn Nái (SN 1960).

Vụ cháy nhà ông Hồ Văn Nái xảy ra lúc 0h15 sáng 23/7

Hậu quả con gái ông Nái tử vong tại chỗ, còn ông Nái bị bỏng nặng. Tài sản thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 300 triệu đồng, gồm 80 triệu đồng tiền mặt mới vay Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hướng Hóa, ngôi nhà bị cháy hoàn toàn cùng các vật dụng khác.

Nguyên nhân xác định ban đầu do bất cẩn sau khi nấu ăn tối xong, dập lửa không hết dẫn đến vụ cháy.

Miền Bắc và miền Trung mưa lớn

Tâm áp thấp nhiệt đới trên biển Hải Phòng - Nam Định, miền Bắc mưa lớn

Hồi 13 giờ chiều nay (23/7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km, di chuyển dần xuống vùng biển Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, sau theo hướng Đông, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới nên từ nay đến ngày 24/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

TPHCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 1/8

Ngày 23/7, Bộ Y tế công bố 7.295 ca nhiễm COVID-19 trong nước, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên đến 81.678 ca nhiễm.

Tại Cần Thơ, UBND quận Cái Răng đã có quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời Công ty TNHH EB (siêu thị GO!) nằm trên địa bàn phường Hưng Phú. Việc phong tỏa này nhằm triển khai phun khử trùng và các công tác y tế khác liên quan đến phòng, chống COVID-19.

Tại TPHCM, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 1/8/2021 với các giải pháp mạnh hơn nữa nhằm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, theo hướng phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch...

Bên cạnh đó, UBND TPHCM có công văn khẩn, đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ 5.000 nhân viên y tế của các bệnh viện trung ương, bộ, ngành đóng trên địa bàn TP HCM tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP HCM.

Tại Hà Nội, từ 14/7 đến nay, 22 chốt kiểm soát ở cửa ngõ Thủ đô phát hiện 25 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 thông qua test nhanh, 1.440 phương tiện phải quay đầu.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị việc khai báo y tế phải được coi là việc làm thường xuyên, liên tục trên hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế quốc gia.

