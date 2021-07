Hà Nội: Rơi từ chung cư, bé trai 3 tuổi tử vong

Thứ Sáu, ngày 23/07/2021 13:44 PM (GMT+7)

Một bé trai khoảng 3 tuổi rơi từ tầng cao chung cư The One (khu đô thị Gamuda, Hoàng Mai, Hà Nội) xuống tử vong.

Trưa 23/7, lãnh đạo UBND phường Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một bé trai bị rơi từ tầng cao chung cư xuống dưới tử vong.

Chung cư nơi xảy ra sự việc

Theo đó, vào tối 22/7, người dân khu vực tòa nhà chung cư The One Residence (nhà N thuộc khu đô thị Gamuda, quận Hoàng Mai) hốt hoảng nghe tin một cháu bé rơi từ tầng 6 xuống tầng 3 của tòa nhà. Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường đưa cháu bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên bé trai đã tử vong.

Được biết, nạn nhân là một bé trai khoảng 3 tuổi. Gia đình cháu bé đã làm lưới an toàn.

Theo lãnh đạo UBND phường Trần Phú, hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc nên đơn vị chưa có thông tin cụ thể.

Nguồn: http://danviet.vn/ha-noi-roi-tu-chung-cu-be-trai-3-tuoi-tu-vong-50202123713451665.htm