Phong tỏa 1 siêu thị ở Cần Thơ do có 3 ca mắc Covid-19

Thứ Sáu, ngày 23/07/2021 16:16 PM (GMT+7)

Do phát hiện 3 ca mắc Covid-19 nên CDC Cần Thơ đề nghị siêu thị GO! tạm dừng hoạt động 14 ngày để phục vụ công tác phòng chống dịch. Trong khi đó, liên quan đến phòng chống dịch bệnh, Bạc Liêu, Cà Mau và Đồng Tháp tiếp tục có diễn biến mới.

TP Cần Thơ: Chiều 23-7, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND quận Cái Răng, cho biết đã có quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời Công ty TNHH EB (siêu thị GO!) nằm trên địa bàn phường Hưng Phú. Việc phong tỏa này nhằm triển khai phun khử trùng và các công tác y tế khác liên quan đến phòng, chống Covid-19.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (CDC Cần Thơ) thông báo tại siêu thị GO! (lô số 1, khu dân cư Hưng Phú, phường Hưng Phú, quận Cái Răng) có 3 ca mắc Covid-19. Siêu thị này có 260 nhân viên, hiện đã truy vết được 44 F1 và 111 F2.

CDC Cần Thơ đề nghị tạm dừng hoạt động siêu thị GO!. Ảnh: CA LINH

Theo cơ quan chức năng, các ca mắc này có tầm hoạt động khá rộng, tiếp xúc nhiều người và khách hàng, có nguy cơ lây nhiễm cao. CDC Cần Thơ đã đề nghị doanh nghiệp tạm dừng hoạt động 14 ngày để phục vụ công tác phòng chống dịch.

UBND quận Bình Thủy vừa ra quyết định phong tỏa tạm thời Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Pataya Việt Nam (địa chỉ Lô 44, Khu công nghiệp Trà Nóc) sau khi công ty này phát hiện ca F0. Doanh nghiệp này bị phong tỏa từ 16 giò 22-7, cho đến khi có thông báo mới.

Theo Sở Y tế TP, từ ngày 8 đến 22-7, Cần Thơ ghi nhận 339 ca mắc Covid-19, 1.911 người đang cách ly tập trung.

Công an phường Trung Kiên (quận Thốt Nốt) đang hoàn tất hồ sơ đề nghị xử phạt 11 người (8 nam, 3 nữ) với mức 15 triệu đồng/người và chủ quán karaoke 30 triệu đồng vì có hành vi tổ chức ăn nhậu, hát karaoke trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

Nhóm nam nữ ăn nhậu, hát karaoke bị bắt quả tang tại karaoke Ái Liên. Ảnh: Công an Cần Thơ

Trước đó, vào tối 21-7, người dân báo với lực lượng công an về việc có nhóm thanh niên nam, nữ đang tụ tập tại quán karaoke Ái Liên (khu vực Lân Thạnh 1, phường Trung Kiên) tổ chức ăn nhậu, hát hò, gây mất an ninh trật tự.

Lãnh đạo Công an quận Thốt Nốt đã chỉ đạo Công an phường Trung Kiên phối hợp đoàn công tác phòng, chống dịch đến kiểm tra và phát hiện bên trong quán karaoke Ái Liên có 11 người, gồm 8 nam và 3 nữ đang tổ chức ăn nhậu, ca hát tại phòng Vip 1. Làm việc với cơ quan công an, nhóm người này thừa nhận sai phạm. Qua test nhanh có 1 trường hợp dương tính với ma túy.

Cà Mau: Vào khoảng 2 giờ ngày 23-7, trên tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp (thuộc xã Tân Thành, TP Cà Mau), Tổ kiểm soát phòng, chống dịch tỉnh ra hiệu lệnh cho một nam thanh niên vào chốt để kiểm tra y tế, nhưng người này giả vờ rẽ vào trong rồi bất ngờ tăng tốc bỏ chạy.

Đối tượng Lương Văn Tâm. Ảnh: QUÂN PHÚC

Lực lượng làm nhiệm vụ đã dùng phương tiện tiến hành ngăn chặn. Đối tượng khai tên Lương Văn Tâm (SN 2000; thường trú xã Lâm Hải, huyện Năm Căn), nghề nghiệp phụ hồ, tạm trú xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM.

Trong quá trình kiểm tra, Tâm đã có hành vi đưa tiền cho tổ công tác để bỏ qua lỗi vi phạm nhưng đã bị lực lượng nhắc nhở. Ngoài ra, qua kiểm tra trên hệ thống, giấy phép lái xe do Tâm xuất trình lại mang tên người khác. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra y tế, đồng thời đưa Tâm đi cách ly y tế tập trung theo quy định.

Bạc Liêu: Ngày 23-7, trung tá Nguyễn Văn Mậu - Trưởng Công an xã Vĩnh Mỹ A (huyện Hòa Bình) - cho biết công xã đã lập biên bản xử lý 11 người có hành vi tụ tập đông người trong lúc tỉnh đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo trung tá Mậu, vào khoảng 6 giờ ngày 23-7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát về việc chấp hành lệnh giãn cách xã hội đối với người dân và bảo đảm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã, lực lượng công an đã phát hiện 4 người đang tụ tập để uống cà phê sáng.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 22-7, lực lượng công xã cũng phát hiện 7 người đang tụ tập để uống cà phê.

7 người tụ tập uống cà phê bị lực lượng công xã phát hiện và lập biên bản. Ảnh: PHÚC NGUYÊN

Hiện Công xã Vĩnh Mỹ A lập hồ sơ, đề xuất chủ tịch UBND xã trình chủ tịch UBND huyện Hòa Bình xử phạt hành chính đối với 11 người này.

Đồng Tháp: Từ 18 giờ ngày 22-7 đến 6 giờ ngày 23-7, tỉnh ghi nhận 31 ca mắc Covid-19. Trong đó, 21 ca trong khu vực phong tỏa. Đến nay, toàn tỉnh có C 1.728 ca mắc và nghi mắc Covid-19.

Các khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp triển khai khử khuẩn nhằm đảm bảo không lây nhiễm chéo. Ảnh: TÂM MINH

Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong yêu cầu cả hệ thống phải tổng lực tiến công nhanh hơn, mạnh mẽ hơn để dập dịch. Yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đề nghị Quân khu 9 cử lực lượng tổ chức phun xịt khử khuẩn tại các khu vực phong tỏa, các chợ, khu đông dân cư có yếu tố dịch tễ trên địa bàn TP Sa Đéc và huyện Lai Vung, hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan.

