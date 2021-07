Tin tức 24h qua: Trốn khỏi trại giam Chí Hòa, tử tù mắc COVID-19 lẩn trốn ở nhà lái xe ôm

Thứ Sáu, ngày 16/07/2021 20:20 PM (GMT+7)

Trốn khỏi trại giam Chí Hòa, tử tù mắc COVID-19 lẩn trốn ở nhà lái xe ôm; Người dân đánh chết con trăn 40kg đang ăn thịt con dê trong vườn... là những tin nóng nhất 24h qua.

Trốn khỏi trại giam Chí Hòa, tử tù mắc COVID-19 lẩn trốn ở nhà lái xe ôm

Rạng sáng 16/7, Công an TP.HCM đã bắt được Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê Bình Thuận), tử tù nhiễm COVID-19 vừa trốn khỏi trại giam Chí Hòa.

An bị trinh sát bắt giữ lúc 1h rạng sáng cùng ngày, khi đang chờ đồng bọn đến ở Quốc lộ 1, thuộc địa bàn phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức.

Tử tù Nguyễn Kim An đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP Thủ Đức

Như đã thông tin, Nguyễn Kim An là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, khi phạm tội giết người, cướp tài sản vào 7 năm trước và bị tuyên án tử hình.

Hôm 13/7 vừa qua, An bỏ trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hoà và bị cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát lệnh truy nã về tội “trốn khỏi nơi giam giữ”.

Nguồn tin cho hay, sau khi trốn khỏi trại tạm giam Chí Hòa, An thuê xe ôm chạy về bến xe Miền Đông và quận Tân Bình nhưng bác xe ôm không chạy xe. An xin ngủ nhờ nhà bác xe ôm một đêm.

Khi về phòng trọ của bác xe ôm, An liên tục có biểu hiện khác thường như lén lút nghe điện thoại. Bác xe ôm hỏi thì An chỉ nói người nhà đang gọi điện hỏi thăm sức khỏe vì dịch COVID-19 không biết làm gì.

Khoảng 0h ngày 16/7, kẻ giết người nói bác xe ôm mở cửa phòng trọ để ra Quốc lộ 1, TP Thủ Đức gặp bạn. Bác xe ôm không biết chuyện gì liền mở cửa phòng trọ cho An đi. Trước khi An rời khỏi phòng còn được bác xe ôm cho ít tiền để phòng thân. Sau đó An bị bắt.

Người dân đánh chết con trăn 40kg đang ăn thịt con dê trong vườn

Chiều tối 15/7, gia đình anh N.Đ.Q. ở xóm Gốm, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An phát hiện một con trăn khoảng 40kg, dài khoảng 3m đang ăn con dê nặng khoảng 15kg của gia đình ở ngoài vườn. Lúc này, anh Q. hô hoán mọi người đến dùng kích điện và gậy để đập chết con trăn.

Con trăn “khủng” dài khoảng 3m.

Khi chính quyền xã năm được thông tin tới thì người dân đã làm thịt xong con trăn rồi nên hiện chưa xác định được con trăn này là loại trăn gì. Sau đó, địa phương cũng có khuyến cáo với người dân khi bắt được trăn hay các loại tự nhiên phải báo cáo và giao cho chính quyền để xử lý.

Nhiều cây ươi "khủng" bị chặt hạ, ban quản lý rừng lên tiếng

Ông Mai Văn Dưỡng, Phó Giám đốc Ban quản lý Bảo tồn loài và sinh cảnh voi (huyện Nông Sơn, Quảng Nam) cho biết đầu mùa ươi ban quản lý đã tổ chức tuần tra kiểm soát, thành lập các trạm, chốt quản lý cả trong lẫn ngoài, phối hợp với công an huyện đẩy đuổi ghe thuyền ra khỏi khu vực lòng hồ, canh giữ các chốt.

Vào mùa, lực lượng thường trực ghi nhận có tình trạng người dân vào rừng dựng lán, lều ở lại nhiều ngày để lượm hạt ươi. Mặc dù đã nhắc nhở người dân không được chặt nhưng vẫn xảy ra tình trạng chặt nhánh.

Cây ươi có đường kính hai người ôm, tuổi đời khoảng 30-40 năm tuổi bị chặt hạ lấy hạt.

Nói về vấn nạn chặt hạ cây ươi, ông Dưỡng cho rằng diện tích lớn, lực lượng mỏng nên rất khó kiểm soát hết. Qua rà soát, BQL phát hiện gần 10 cây ươi bị chặt để lấy hạt, đường kính trung bình 25-35 cm. Đồng thời, BQL sẽ tiếp tục kiểm đếm số cây ươi bị chặt hạ trong lâm phận.

Theo ông Dưỡng, dù BQL cố gắng tuần tra kiểm soát bảo vệ cây ươi nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào ý thức của người dân. Đối với người dân vùng cao sống phụ thuộc vào rừng, họ hiểu lợi ích của cây ươi nên có ý thức giữ gìn. Còn những người xem cây ươi là loại khai thác một lần rất khó quản lý.

Cán bộ Cục thuộc Bộ Công Thương gặp người dương tính SARS-CoV-2

Ngày 16/7, Bộ Y tế công bố 3.321 ca mắc COVID-19 trong nước, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 44.186 ca.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Y tế công bố 18 ca tử vong do COVID-19 từ 8/7-14/7. Như vậy, đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 225 ca tử vong do liên quan đến COVID-19 mà Bộ Y tế công bố. Trong đợt dịch lần thứ 4 này, Việt Nam đã ghi nhận 190 ca tử vong do liên quan đến COVID-19.

Tại Hà Nội, trụ sở của Bộ Công Thương ở số 25 Ngô Quyền, Hà Nội đang bị phong toả tạm thời sau khi cán bộ tại đơn vị này từng tiếp xúc với ca dương tính SARS-CoV-2.

Tại Đà Nẵng, quyết định áp dụng Chỉ thị 16 tại 4 phường sau khi TP phát hiện thêm 40 ca mắc COVID-19.

Tại An Giang, Cơ quan chức năng tỉnh An Giang đang củng cố hồ sơ, xác định vi phạm đối với Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc (Bệnh viện Hạnh Phúc) đăng thông tin nhận tiêm vaccine COVID-19 có thu phí.

