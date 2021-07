Tin tức 24h qua: Công an TP Hà Nội dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú cấp huyện

Thứ Năm, ngày 01/07/2021 20:00 PM (GMT+7)

Công an TP Hà Nội dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú cấp huyện; Bé sơ sinh 2 ngày tuổi nằm trong thùng carton kèm bức thư "nhờ nuôi hộ" ... là những tin nóng nhất 24h qua.

Công an TP Hà Nội dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú cấp huyện

Ngày 1/7, thông tin cho biết Công an TP Hà Nội đã có văn bản hoả tốc gửi Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06); công an các quận, huyện thị xã dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú tại công an cấp huyện và thực hiện công tác đăng ký cư trú tại công an cấp xã từ ngày 1/7.

Công an TP Hà Nội dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú cấp huyện

Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định về việc thu sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo quy định tại Khoản 3, Điều 38 Luật Cư trú năm 2020.

Từ ngày 1/7, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ mở và hoạt động trở lại, yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo thông tin công dân "đúng, đủ, sạch, sống" theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội. Giao Trưởng PC06 theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Bé sơ sinh 2 ngày tuổi nằm trong thùng carton kèm bức thư "nhờ nuôi hộ"

Vào khoảng 2 giờ ngày 28/6/2021, khi đi qua nghĩa trang của xã Hải Tiến, một người dân trong thôn 6 (xã Hải Tiến, TP Móng Cái, Quảng Ninh) thấy bên lề đường có 1 thùng carton có những tiếng động lạ nên dừng lại tìm hiểu và phát hiện bên trong có một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn nằm trong đó.

Bức thư để lại của người mẹ bỏ rơi con bên đường tại TP Móng Cái

Tìm kiếm thông tin bên trong thùng carton, người dân còn phát hiện một tờ giấy ghi nội dung: "Tôi mẹ: Nguyễn Thị Lan (32 tuổi) có sinh một con trai không có điều kiện nuôi. Ai nhìn thấy cháu giúp tôi nuôi với nhé, vì tôi không có điều kiện để nuôi. Ai thương nhặt được nuôi dùm tôi nhé. Tôi xin cảm ơn. Ký tên: Người mẹ đau khổ Nguyễn Thị Lan".

Theo nhận định ban đầu, trẻ sơ sinh được khoảng 1-2 ngày tuổi (còn nguyên dây rốn), giới tính nam, nặng 3,2 kg được quấn trong một chiếc khăn màu xanh dương, tình trạng sức khỏe bình thường.

Cháu bé được tạm giao cho người phát hiện chăm sóc, trong vòng 30 ngày nếu không có thông tin về cha mẹ đẻ, chính quyền sẽ bàn giao cho người nhặt được hoặc người có nhu cầu nhận con nuôi theo quy định.

Đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội chạy thử nghiệm

Ngày 1/7, ông Lê Trung Hiếu, Phó Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, hiện dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội (tuyến Metro số 3) nhận được 6/10 đoàn tàu và đang trong giai đoạn thử nghiệm liên động hệ thống.

Đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội chạy thử nghiệm

Các đoàn tàu của dự án bắt đầu được đưa vào vận hành thử nghiệm liên động tuyến trên cao 8,5km, từ ga Depot Nhổn đến ga S8 (Nhổn - Cầu Giấy) và ngược lại. Việc thử nghiệm liên động nhằm đánh giá, đảm bảo sự kết nối giữa các hệ thống thành phần cũng như đảm bảo các chức năng của toàn bộ hệ thống đường sắt Nhổn - ga Hà Nội được thực hiện một cách an toàn, ổn định khi đưa vào khai thác.

Sau khi hoàn thành công tác thử nghiệm liên động, dự án sẽ chuyển sang giai đoạn kiểm tra chạy thử.

Tháng 7/2019, UBND TP Hà Nội điều chỉnh thời gian thực hiện dự án với mục tiêu tháng 4/2021 đưa vào khai thác, vận hành 8,5km đoạn tuyến trên cao. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch COVID-19 và một số yếu tố, tiến độ khai thác đoạn trên cao được điều chỉnh vào cuối năm 2021. Dự kiến đến cuối năm 2021, dự án sẽ đi vào khai thác đoạn trên cao. Đoạn đi ngầm dưới lòng đất sẽ được khai thác vào cuối năm 2022.

Chuyên gia dự báo dịch COVID-19 ở TPHCM sẽ kết thúc vào cuối tháng 8

Ngày 1/7, Bộ Y tế công bố 693 ca nhiễm COVID-19 trong nước, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên đến 17576 ca.

Tại Bình Phước, bắt đầu từ 12 giờ ngày 1/7, toàn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Tại Tiền Giang, chiều 1/7, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành thông báo về việc người từ địa phương khác đến tỉnh Tiền Giang phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 không quá 3 ngày.

Tại TPHCM, nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Fulbright và Tech4Covid dự báo đến đầu tháng 8/2021, dịch Covid-19 ở TP HCM chỉ còn rải rác vài ca/ngày và sẽ kết thúc vào cuối tháng này nếu thực hiện nghiêm Chỉ thị 10.

Cũng trong ngày hôm nay, chiến sĩ công an phường Tân Phú Trung, quận Tân Phú, TPHCM mắc COVID-19 nguy kịch phải đặt ECMO hiện đã hồi phục tốt và gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quacong-an-tp-ha-noi-dung-tiep-nhan-ho-so-dang-ky-thuong-tru-cap-h...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quacong-an-tp-ha-noi-dung-tiep-nhan-ho-so-dang-ky-thuong-tru-cap-huyen-5020211719595484.htm