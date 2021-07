Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM: Đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm!

Thi đua thiết thực, hiệu quả, không hình thức Về phong trào thi đua cao điểm trong thời gian thực hiện Công văn số 2279 ngày 8-7-2021 của UBND TP HCM về thực hiện Chỉ thị 16, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM nhấn mạnh việc thi đua phải hỗ trợ cho công việc chống dịch chứ không phải là hoạt động hình thức. Do đó, các quận huyện, TP Thủ Đức phải chỉ đạo triển khai thật sát, thật hiệu quả; đến từng người dân, từng hộ gia đình biết, cộng động giám sát, người dân thực hiện. "Tổ dân phố, tổ nhân dân thi đua với nhau để làm sao xây dựng địa bàn mình là địa bàn an toàn, không có F0. Cùng với đó là thực hiện các biện pháp an toàn, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh. Hướng đến mục tiêu mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng nguy cơ cao" – ông Phan Văn Mãi nói.