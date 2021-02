Tin tức 24h qua: Ông Đoàn Ngọc Hải phục vụ tại quán cơm ở Huế nhận 60 triệu tiền ủng hộ người nghèo

Ông Đoàn Ngọc Hải phục vụ tại quán cơm ở Huế nhận 60 triệu tiền ủng hộ người nghèo; Vợ chồng ngư dân tử vong dưới biển, tàu cá tự chạy vòng vòng trên biển... là những tin nóng nhất 24h qua.

Ông Đoàn Ngọc Hải phục vụ tại quán cơm ở Huế nhận 60 triệu ủng hộ người nghèo

Sau buổi giao lưu thiện nguyện ở Bến thuyền du lịch Tòa Khâm (49 Lê Lợi, TP. Huế), nhằm kêu gọi các tấm lòng hảo tâm quyên góp kinh phí xây nhà tình thương cho những hoàn cảnh khó khăn ở huyện Mèo Vạc (Hà Giang) và A Lưới (Thừa Thiên Huế). ông Đoàn Ngọc Hải đã thực hiện lời hứa "làm người phục vụ" tại quán cơm 5.000 ở Huế trưa 23/2 để nhận tiền ủng hộ 60 triệu xây căn nhà cho người nghèo tại huyện Mèo Vạc.

Kết thúc buổi giao lưu tại bến thuyền Tòa Khâm, tổng số tiền tiếp nhận là hơn 106 triệu đồng.

Ông Đoàn Ngọc Hải phục vụ tại "Quán cơm 5.000 đồng" ở Huế trưa 23/2

Ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ, năm nay đã 52 tuổi nên cũng không tránh được cản trở về sức khỏe, tuy nhiên đây là công việc thiện nguyện đòi hỏi ý chí, nghị lực và ước mơ, nên có thể vượt qua các trở ngại.

Trước đó, vào tối 22/2, trang Facebook “Đoàn Ngọc Hải” đăng tải thông tin “Tôi vừa nhận được lời đề nghị 11 giờ trưa mai tôi sẽ làm người phục vụ bàn ăn của một quán cơm cho người nghèo 101 Hồ Đắc Di, thành phố Huế với thời gian 30 phút tôi sẽ có số tiền công là 60 triệu đồng để xây nhà cho người nghèo ở Mèo Vạc”, cùng lời chia sẻ “Tôi sẽ làm và làm thật tốt để xứng đáng tấm lòng mà họ đã tin tưởng và bỏ ra giúp đời”.

Nghi phạm từng thề thốt với gia đình chưa xâm hại bé 12 tuổi

Ngày 21/2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Thanh Tùng (SN 1990, ở khối Hồng Phong, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1987, ở Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông) về tội hành hạ con. Huyền được tại ngoại, cấm khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Nạn nhân trong sự việc này là cháu N.H.B. (12 tuổi), cháu B. là con gái của Huyền.

Cháu B. bị thâm tím khắp cơ thể

Theo lời khai, từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2021, Tùng nhiều lần dùng vũ lực ép B. quan hệ tình dục. Hắn chọn lúc mẹ nạn nhân không có nhà để hành động. Qua điều tra, Tùng đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 12 tuổi.

Trong khi đó, mẹ nạn nhân là Huyền cũng khai thường xuyên sử dụng dây điện, gậy tre đánh vào chân, tay và lưng con gái khi B. không nghe lời.

Anh Nguyễn Xuân Tùng (bác của cháu bé) cho biết, sau khi Phạm Thanh Tùng bị khởi tố, bắt tạm giam, gia đình Tùng chưa đến xin lỗi gia đình anh hay thăm hỏi cháu B. Gia đình anh mong muốn cơ quan chức năng xử phạt đúng theo quy định của pháp luật để đòi lại công bằng cho cháu gái. Theo lời bác của cháu B, nghi phạm Tùng từng một mực phủ nhận và thề thốt với gia đình chưa xâm hại cháu bé.

Ca nghi mắc COVID-19 ở Bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm

Tính đến 18h ngày 23/02, Việt Nam có tổng cộng 1502 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 809 ca.

Cuối giờ chiều 23/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo, trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Thanh Trì) đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Đó trường hợp bà T.T.Th (58 tuổi, ở thôn Đông Hải, xã Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 22/2 và kết quả nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 ngày 23/2 (do Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều thực hiện).

Bà Th làm ruộng và thường xuyên chăm chồng điều trị ung thư phổi tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ tháng 10/2020. Lần lên viện gần đây nhất của bà là vào ngày 18/2/2021. Ngày 20/2, chồng bà Th có biểu hiện sốt, chuyển phòng cách ly tại khoa Nội I.

Vợ chồng ngư dân tử vong dưới biển, tàu cá tự chạy vòng vòng trên biển

Vào sáng 22/2, tại khu vực vịnh Bái Tử Long, thuộc địa phận phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, người dân đã bất ngờ phát hiện tàu cá của ông Lê Công T. và vợ là bà Vũ Thị Th. chạy vòng vòng trên biển nhưng không có bóng dáng người nào trên tàu nên đã báo cơ quan chức năng.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến gần 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện được thi thể bà Th. trôi dạt cách con tàu không xa. Khoảng 1 tiếng sau đó, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể ông T.

Theo một số người dân, ông T. và bà Th. ra khu vực này khai thác hải sản từ chiều 21/2. Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của đôi vợ chồng ngư dân.

