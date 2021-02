Tin tức 24h qua: Tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan vào 27 Tết Tân Sửu

Thứ Hai, ngày 08/02/2021 20:00 PM (GMT+7)

Tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan vào 27 Tết Tân Sửu; Thủ tướng đồng ý TPHCM có thể giãn cách xã hội... là những tin nóng nhất 24h qua.

Tuyết phủ trắng đỉnh Fansipan vào 27 Tết Tân Sửu

8h sáng 8/2, tức 27 tháng Chạp Tết Tân Sửu, toàn bộ khu vực đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) ghi nhận hiện tượng mưa kèm tuyết rơi dày đặc. Chỉ sau 2h đồng hồ, tuyết đã phủ trắng toàn bộ khu vực đỉnh, với độ dày khoảng 2cm và vẫn tiếp tục rơi thêm sau đó.

Từ tháng 10/2020 đến nay, đỉnh Fansipan đã 3 lần xuất hiện hiện tượng băng giá, nhưng đây là lần đầu tiên tuyết rơi dày đặc trên đỉnh “nóc nhà Đông Dương” trong mùa đông năm nay.

Tuyết rơi dày đặc trên đỉnh Fansipan

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 8/2, một đợt không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống nước ta. Khu vực vùng núi cao Bắc Bộ là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên của đợt không khí lạnh này. Vì vậy, đây có thể là nguyên nhân mưa tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan.

Dự báo từ đêm 8/2 đến ngày 9/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió nhiều nơi tại khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Chiều cùng ngày, nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa nặng hạt.

2 chị em bị bỏ rơi ngoài trời rét ở Hà Nội đã được nhận chế độ trợ cấp

Ông Nguyễn Tấn Phát – Chủ tịch UBND xã Lê Lợi (Thường Tín, Hà Nội) cho biết, hiện tại chính quyền đã làm chế độ trợ cấp cho 2 cháu bị bỏ rơi là Quỳnh Anh (5 tuổi), Nam (3 tuổi) và người nuôi dưỡng 2 cháu là Bích (người địa phương).

2 chị em bị bỏ rơi ngoài trời lạnh ở Hà Nội.

Trước đó, trưa 9/1, bà Bích phát hiện hai chị em Quỳnh Anh và Nam bị bỏ rơi trên đê sông Hồng thuộc xã Lê Lợi đứng khóc lóc, tay cầm túi xách, bên trong có lá thư viết tay, quần áo và 1,2 triệu đồng.

Đến chiều 11/1, sau khi vụ việc được báo chí đăng tải, ông Vũ (ở Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội), người bác của 2 cháu đã có mặt tại trụ sở công an xã Lê Lợi để làm việc. Tuy nhiên, người bác này cho biết ông ngoại và mẹ cháu bé đã mất, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, không thể nuôi dưỡng 2 cháu nên muốn cho các cháu cho người khác nuôi.

Tuy nhiên, do 2 cháu đã được gia đình làm thủ tục khai sinh theo giấy chứng sinh và anh Đào Mạnh Cường (SN 1982, từng ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) là người đứng tên bố trong giấy khai sinh của 2 cháu. Đến thời điểm hiện tại, 2 cháu chưa có hộ khẩu nên đang gặp khó khăn về vấn đề nhận con nuôi. Ông Vũ là bác của 2 cháu nhưng trên giấy tờ không thể cho người khác nhận con nuôi được mà chỉ có bố 2 cháu mới thực hiện được việc này.

Thủ tướng đồng ý TPHCM có thể giãn cách xã hội

Tính đến 18h ngày 8/02, Việt Nam có tổng cộng 1160 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 467 ca. Trong đó, TP.HCM có 31 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 8/2 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho TP.HCM có thể giãn cách xã hội.

"Đã có 7 khu vực có dịch bệnh, tôi đồng ý với đề xuất giãn cách xã hội ở một số khu vực có dịch bệnh ở TP.HCM của Bộ trưởng Y tế" - Thủ tướng nói.

Trước đó, tại Tại cuộc họp trực tuyến với các quận huyện ngày 8/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo cho TP.HCM giãn cách xã hội ở một số khu vực theo Chỉ thị 16, đồng thời áp dụng các biện pháp trong Chỉ thị 15 tại một số khu vực có nguy cơ thấp.

7 người thương vong sau vụ xe bồn va chạm với xe biển xanh

Khoảng 11h30 ngày 8/2, chiếc xe bồn mang BKS 29H -076.60 đang lưu thông theo hướng Hà Nội – Sóc Sơn đã va chạm với xe ô tô con mang BKS 26M – 000.76 đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ va chạm khiến 1 người chết, 6 người bị thương. Tại hiện trường, 2 chiếc xe bị hư hỏng nặng, xe biển xanh nằm ở dưới rãnh thoát nước. Được biết, cả 7 người thương vong đều trên xe biển xanh.

Hiện tại lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-tuyet-phu-trang-dinh-fansipan-vao-27-tet-tan-suu-5020218219582...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-tuyet-phu-trang-dinh-fansipan-vao-27-tet-tan-suu-5020218219582960.htm