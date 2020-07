Tin tức 24h qua: Ô tô lao xuống vực và lao xuống biển 8 người chết, Bộ Công an chỉ đạo điều tra

Thứ Bảy, ngày 11/07/2020 20:20 PM (GMT+7)

Ô tô lao xuống vực và lao xuống biển 8 người chết, Bộ Công an chỉ đạo điều tra; Đàn trâu trị giá hàng trăm triệu chết đầy bí ẩn, UBND huyện Ba Vì ra văn bản khẩn... là những tin nóng nhất 24h qua.

Ô tô lao xuống vực và lao xuống biển 8 người chết, Bộ Công an chỉ đạo điều tra

Khoảng 4h ngày 11/7, xe khách của nhà xe Minh Thắng mang BKS 36B - 022.32 di chuyển trên đường 14C theo hướng từ hướng Ngọc Hồi – Sa Thầy. Khi đến địa phận xã Rờ Kơi (huyện Sa Thầy) chiếc xe khách bất ngờ lao xuống vực. Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại chỗ, 32 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Bước đầu tài xế khai nhận, xe chạy từ Thanh Hóa qua Đắk Lắk. Khi xe đến huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) thì tài xế thay ca. Tài xế mới chạy khoảng 2km thì xe mất thắng, dẫn đến bị lật.

Trong một diễn biến khác, trước đó, khoảng 21h đêm 10/7, tại đường Trần Quốc Nghiễn (phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), xe ô tô do anh Trần Tuấn Anh (SN 1983; trú tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) điều khiển, khi đi đến đường cua qua nút giao Lê Thanh Nghị - Trần Quốc Nghiễn thì bất ngờ lao xuống biển. Vụ tai nạn làm chết 3 người, 2 người bị thương.

Do đó, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cùng các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vì sao ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa bị khởi tố?

Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, để điều tra về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ông Vũ Huy Hoàng bị khởi tố có liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến khu "đất vàng" số 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TP HCM) của Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Ông Vũ Huy Hoàng

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo kết luận kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan này đã kỷ luật cảnh cáo với Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ đối với bà Thoa. Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định các vi phạm, khuyết điểm của bà Thoa diễn ra trong thời gian bà giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (từ tháng 1/2004 đến 5/2010).

Ngày 28/7/2017, bà Hồ Thị Kim Thoa có đơn xin nghỉ việc vì "lý do cá nhân". Ngày 29/8/2017, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc bà Hồ Thị Kim Thoa nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH kể từ ngày 1/9/2017. Vào ngày 16/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.

Đàn trâu trị giá hàng trăm triệu chết đầy bí ẩn, UBND huyện Ba Vì ra văn bản khẩn

9h sáng 8/7, người dân tại thôn Muồng Cháu (xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội) phát hiện đàn trâu 14 con của một số hộ gia thường xuyên chăn thả trên núi nằm chết dưới bãi lầy.

Riêng một con trâu bị ai đó lôi lên xẻ thịt ở nhiều vị trí, để lộ màu của xương và nội tạng có nhiều dấu hiệu bất thường. Người dân nghi ngờ đàn trâu bị đầu độc chết nên đã báo cơ quan chức năng lập biên bản, lấy mẫu nội tạng, mẫu nước để mang đi xét nghiệm.

Đàn trâu 14 con nằm chết dưới bãi lầy trên núi thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội. Ảnh người dân cung cấp.

UBND huyện Ba Vì đã có văn bản tạm thời nghiêm cấm người dân chăn thả gia súc, trâu bò gần khu vực có đàn trâu bị chết; yêu cầu các hộ dân có trâu chăn thả trên núi phải cho về nhà trông giữ. Chính quyền sở tại cũng liên tục tuyên truyền, khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi sử dụng thịt trâu có biểu hiện bất thường làm thức ăn trong khoảng thời gian này.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và 4 người khác bị khởi tố

Ngày 11/7, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP HCM và ông Trần Trọng Tuấn, Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP HCM để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015. Cụ thể, ông Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố do liên quan đến những vi phạm tại dự án phát triển nhà ở tại phường Phước Long B (quận 9, TP.HCM) lúc đầu do SAGRI.

Ông Trần Vĩnh Tuyến

Ngoài ông Trần Vĩnh Tuyến, còn có 4 bị can khác bị khởi tố cùng ngày 9/7/2020 là:

Ông Trần Trọng Tuấn (SN: 1969), Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM. Ông Phan Trường Sơn (SN: 1967), Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, nguyên Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản - Sở Xây dựng TP.HCM. Ông Trần Quốc Đạt (SN: 1963), Phó Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản - Sở Xây dựng TP.HCM. Ông Lê Tấn Hòa (SN: 1977), chuyên viên Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM.

Trưa 11/7, VKSND Tối cao và Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét nhà ông Trần Trọng Tuấn, việc khám xét diễn ra trong vòng 60 phút.

Ông Trần Vĩnh Tuyến sinh năm 1965, quê ở Quảng Bình. Hiện ông Tuyến là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quao-to-lao-xuong-vuc-va-lao-xuong-bien-8-nguoi-chetbo-cong-an-chi...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quao-to-lao-xuong-vuc-va-lao-xuong-bien-8-nguoi-chetbo-cong-an-chi-dao-dieu-tra-50202011720211706.htm