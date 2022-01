Tin tức 24h qua: Nguyên nhân vụ con gái mua thuốc độc về đầu độc bố, dùng xi măng đổ kín thi thể

Nguyên nhân vụ con gái mua thuốc độc về đầu độc bố, dùng xi măng đổ kín thi thể; Bắt cán bộ hải quan liên quan vụ "bán lốt" xe xuất khẩu qua biên giới... là những tin nóng nhất 24h qua.

Do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hằng ngày và bị cha ruột la mắng nên Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, trú tại phường Phước Trung, TP Bà Rịa) nảy sinh ý định giết cha ruột của mình.

Trưa 18/1, Linh bắt xe đến chợ Kim Biên, TP.HCM mua 1kg xyanua từ một người phụ nữ không rõ lai lịch, sau đó mang thuốc về nhà cho vào 3 chai nước rồi để lại vào trong tủ lạnh. Ông Tống Hồng Đ. (54 tuổi) lấy chai nước uống rồi tử vong.

Đối tượng Tống Thị Tùng Linh

Sáng 19/1, Linh mua cưa sắt về để phá cửa nhà vệ sinh sau đó kéo thi thể ông Đ. ra phía sau tường rào nhà mình rồi mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể và xây gạch bịt kín nhằm che giấu hành vi phạm tội. Để dựng hiện trường giả, Linh dùng xăng đốt nhà mình rồi chạy qua nhà ông nội là Tống Văn Quang đưa ra thông tin gian dối về việc có một thanh niên (chưa rõ nhân thân lai lịch) đột nhập vào nhà dùng tay nắm tóc kéo đầu Linh đập mạnh xuống nền nhà và thông báo cho Linh biết việc đã giết ông Đ. để trả thù, sau đó đốt nhà.

Ngày 21/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự đối với Linh để điều tra về hành vi giết người.

Doanh nghiệp 'ép' khách hàng mua combo pháo hoa, Bộ Công Thương tuýt còi

Ngày 20/1, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho biết, đã có công văn gửi Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 yêu cầu doanh nghiệp này tuân thủ các quy định của pháp luật cạnh tranh.

Công văn của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nêu rõ: "Vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc một số cửa hàng pháo hoa của Nhà máy Z121 thuộc Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 đã đưa ra hình thức ép người mua pháo hoa combo các sản phẩm pháo khác nhau. Được biết, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 hiện là đơn vị độc quyền sản xuất, bán pháo hoa tại Việt Nam”.

Trên cơ sở đó, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đề nghị doanh nghiệp rà soát và điều chỉnh hoạt động kinh doanh để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, trong đó đặc biệt lưu ý không để vi phạm các quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018 (tại điểm a, khoản 2, Điều 27).

Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp có thể liên hệ với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng để được tham vấn.

Trước đó, một số cơ quan báo chí phản ánh một số cửa hàng pháo hoa chỉ bán pháo hoa cho người dân theo dạng combo do cửa hàng đóng gói sẵn với giá 950.000 đồng. Trong gói combo có 2 túi ống phun hoa cầm tay loại 200 mm, 1 túi ống phun hoa cầm tay loại 150 mm, 3 gói cây hoa lửa, 1 cánh hoa xoay, 1 vòng xoay hoa lửa và 1 pháo dàn phun viên 25 quả với giá 950.000 đồng, cao hơn nhiều so với mức giá bán của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 công bố.

Bắt tạm giam Giám đốc CDC Bắc Giang vụ mua kit test của Công ty Việt Á

Quá trình điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương có liên quan, cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 3 bị can gồm Lâm Văn Tuấn - Giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) Bắc Giang; Phan Huy Văn - Giám đốc Công ty Phan Anh có trụ sở tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Phan Thị Khánh Vân, chị ruột của Phan Huy Văn.

Ông Lâm Văn Tuấn - Giám đốc CDC Bắc Giang

Kết quả điều tra xác định ông Tuấn đã có hành vi thông đồng cấu kết với Phan Huy Văn, Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan vi phạm quy định của Luật đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua kit xét nghiệm COVID-19 do Công ty Việt Á sản xuất, trị giá hơn 148 tỷ đồng. Hai bị can Văn và Vân nhận trên 44 tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng từ Công ty Việt Á. Vân đã chi một phần tiền cho Lâm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Bắc Giang.

Bà Phương Hằng yêu cầu xử lý bà Hàn Ni, Sở TT&TT TP.HCM nói "không thuộc thẩm quyền"

Ngày 20/1, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TPHCM đã có văn bản về kết quả giải quyết đơn của bà Nguyễn Phương Hằng, liên quan đến nhà báo Hàn Ni.

Về yêu cầu nhà báo Hàn Ni phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh của bà Hằng mà không được sự đồng ý của bà Hằng, bồi thường thiệt hại theo quy định, rút tất cả các bài viết, Stt, Clip, bình luận có liên quan đến bà Hằng, Sở TT&TT TPHCM cho biết, đơn vị này đã làm việc với bà Ni, bà Ni cũng có 2 văn bản giải trình, qua đó bà Ni cho rằng đây là quan hệ dân sự, không phải quan hệ hành chính giữa cá nhân với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu bà Hằng không đồng tình thì có thể khởi kiện ra tòa án.

Về xem xét hành vi nhân danh nhà báo sử dụng mạng xã hội để xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng là không đúng quy định đạo đức, nghề nghiệp nhà báo và pháp luật, xem xét làm rõ động cơ mục đích của nhà báo Hàn Ni có lơi dụng cương vị làm việc tại báo SGGP là cơ quan ngôn luận của Thành ủy TPHCM để trục lợi cá nhân;Văn bản trả lời của Thanh tra Sở nêu, việc này bà Nguyễn Phương Hằng đã có đơn khiếu nại đến báo SGGP (nơi nhà báo Hàn Ni làm việc để xem xét, giải quyết theo quy định).

Về xem xét hành vi, lời nói phát biểu của nhà báo Hàn Ni kích động cổ vũ khởi kiện tập thể, kiến nghị thu hồi Thẻ Nhà báo của nhà báo Hàn Ni, Sở TT&TT TPHCM trả là không thuộc thẩm quyền của Sở.

Hà Nội dừng các lễ hội, hoạt động tập trung đông người dịp Tết

Ngày 21/1, Bộ Y tế công bố thêm 2.805 ca mắc COVID-19. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.104.196 ca, trong đó có 1.794.363 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

"Hộ chiếu vắc-xin" của Việt Nam đã được 10 đối tác công nhận; nước ta cũng đang công nhận "hộ chiếu vắc-xin" của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại TPHCM, Lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM đề nghị người dân không quá hoang mang, lo lắng khi xuất hiện 3 ca nhiễm Omicron trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, trong suốt thời gian tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022, người dân di chuyển một chiều, phải đeo khẩu trang đúng quy định, kể cả khi chụp ảnh.

Tại Hà Nội, tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

Bắt cán bộ hải quan liên quan vụ "bán lốt" xe xuất khẩu qua biên giới

Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hoàn (SN 1969, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường (PC05), Công an tỉnh Lạng Sơn; Ngô Xuân Trường (SN 1983, cán bộ hải quan tỉnh Lạng Sơn) và Lê Đức Quỳnh (SN 1978, lao động tự do) về tội “đưa hối lộ”.

Các đối tượng "cò mồi" đã móc nối với các cán bộ ở Khu trung chuyển hàng hóa để mua "lốt xe" với giá 200 đến 300 triệu/xe

Các bị can trên là “mắt xích” quan trọng trong đường dây mua, bán “lốt xe” ở Khu trung chuyển hàng hóa Lạng Sơn ở Bản Liếp, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn với giá từ 200 đến 300 triệu/xe nhằm có “vé” ưu tiên đi trước lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị xuất bán hàng sang Trung Quốc.

