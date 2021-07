Tin tức 24h qua: Mắc kẹt trong ô tô, chị choáng ngất, em 22 tháng tuổi bất tỉnh

Thứ Bảy, ngày 17/07/2021 20:22 PM (GMT+7)

Mắc kẹt trong ô tô, chị choáng ngất, em 22 tháng tuổi bất tỉnh; Nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa bị đình chỉ sinh hoạt Đảng... là những tin nóng nhất 24h qua.

Mắc kẹt trong ô tô, chị choáng ngất, em 22 tháng tuổi bất tỉnh

Anh Giáp Văn Đ., trú tại xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, cho biết đầu giờ chiều 13/7, do gia đình bất cẩn không khóa cửa ôtô nên con gái thứ 2 của anh (9 tuổi) đã mở cửa xe ôtô dẫn cháu G.T.H.Tr. (22 tháng tuổi) vào trong chơi đùa và bị mắc kẹt lại trong xe không ra ngoài được.

Bệnh nhi được theo dõi tại bệnh viện và hiện đã được xuất viện

Tới khoảng 3 giờ chiều gia đình đi tìm 2 cháu thì mới phát hiện ra sự việc. Khi ấy cả 2 bé đều bị ngạt, choáng ngất, đặc biệt là cháu Tr. đã có dấu hiệu ngừng thở, toàn thân tím tái và bất động.

Sau khoảng hơn 1 tiếng được điều trị tích cực tại bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang thì tình trạng sức khỏe của trẻ đã tiến triển tốt hơn, da niêm mạc hồng hào và thoát mê. Kết quả xét nghiệm cũng không có gì bất thường.

Sau khoảng 2 ngày điều trị, cháu Tr. đã dần hồi phục, tiếp xúc tốt và ăn uống được bình thường. Rất may là trẻ không có dấu hiệu bị tổn thương thần kinh. Sau 4 ngày được điều trị, bệnh nhi được xuất viện về nhà với gia đình.

Nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa bị đình chỉ sinh hoạt Đảng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa và các công ty, đơn vị liên quan.

Bà Phạm Thị Hằng, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh và hồ sơ, tài liệu thu thập được xác định: bà Phạm Thị Hằng, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền thông đồng cùng với Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa (nhà thầu) và Công ty Thẩm định giá BTC VALUE thực hiện các hành vi vi phạm Luật Đấu thầu để cho Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa trúng 2 gói thầu cung cấp đồ dùng dạy học lớp 1 năm 2020-2021, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Ngày 17/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với bà Phạm Thị Hằng. Trước đó, ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét người, nơi ở, nơi làm việc đối với 7 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở GDĐT Thanh Hóa.

Đường sắt Bắc - Nam qua Quảng Trị tê liệt do tàu hàng bị lật, chắn ngang đường ray

KHoảng 10 giờ sáng ngày 17/7, tàu hàng mang số hiệu D20E-003 chạy hướng Nam - Bắc, khi sắp vào Ga Sa Lung (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) thì bất ngờ lật ra khỏi đường ray. Khoảng 5 toa tàu bị trượt khỏi đường ray, trong đó ngoài đầu máy còn có 4 toa chở hàng hóa.

Nhiều toa tàu của tàu hàng SH4 bị lật đè hỏng đường ray tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua Quảng Trị.

Theo ghi nhận, một số toa tàu nằm chắn ngang trên cả ba đường ray, nhiều đường ray bị hư hỏng, dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu.

Không có thiệt hại về người, nhưng vụ lật tàu hàng này đã khiến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị bị tê liệt trong nhiều giờ liền.

19 tỉnh, thành phố phía Nam giãn cách theo chỉ thị 16 từ 0h ngày 19/7

Ngày 17/7, Bộ Y tế công bố 3.705 ca ghi nhận trong nước, riêng TP. Hồ Chí Minh có 2.786 ca, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên đến 47.904 ca.

Ngày 17/7, Thủ tướng quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với 19 tỉnh, thành phố phía Nam, kéo dài 14 ngày, từ 0h ngày 19/7.

Tại Hà Nội, CDC Hà Nội đã đề xuất Sở Y tế phối hợp với Sở Giao thông Vận tải triển khai xét nghiệm cho toàn bộ lái xe, nhân viên soát vé xe buýt trên toàn thành phố.

Tại TPHCM, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Thủ Đức vừa có quyết định về thiết lập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 đối với phường Linh Trung và phường Tam Bình từ 0 giờ ngày 18/7.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quamac-ket-trong-o-to-chi-choang-ngat-em-22-thang-tuoi-bat-tinh-50...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quamac-ket-trong-o-to-chi-choang-ngat-em-22-thang-tuoi-bat-tinh-50202117720232149.htm