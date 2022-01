Tin tức 24h qua: Khởi tố bổ sung thêm 2 tội danh vụ bé gái 8 tuổi tử vong

Thứ Tư, ngày 05/01/2022 20:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Khởi tố bổ sung thêm 2 tội danh vụ bé gái 8 tuổi tử vong; Triển khai hệ thống tổng đài 1900.0368 giải đáp thắc mắc của người dân về CCCD... là những tin nóng nhất 24h qua.

Khởi tố bổ sung thêm 2 tội danh vụ bé gái 8 tuổi tử vong

Ngày 4/1, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội “Giết người” và có quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái

Trước đó, ngày 22/12/2021, Công an Phường 22, quận Bình Thạnh tiếp nhận tin báo về việc cháu N.T.V.A (SN 2013) tử vong tại Bệnh viện Vinmec. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã tiến hành điều tra, qua đó đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội “Hành hạ người khác”.

Ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Trung Thái về hành vi ngược đãi hành hạ con.

Khởi tố người đứng đầu “Tịnh thất Bồng Lai” với 3 tội danh, trong đó có tội… loạn luân

Liên quan vụ án tại “Tịnh thất Bồng Lai”, cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án và khởi tố cùng lúc ba tội danh. Theo đó, ông Lê Tùng Vân bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân.

Qua xác minh, ông Lê Tùng Vân (SN 1932) về tạm trú tại hộ Cao Thị Cúc (SN 1960) tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, và hành nghề nhận nuôi con nuôi làm từ thiện. Tuy nhiên, thực tế, đa số trẻ sống trong hộ bà Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Thời gian qua, nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội.

Cơ quan chức năng khẳng định "Tịnh thất Bồng Lai không phải là cơ sở tôn giáo. Về việc nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã có văn bản khẳng định "Tịnh Thất Bồng Lai" không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý.

Những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ Phật giáo. Do đó, không liên quan đến sự quản lý của giáo hội. Sự việc mang tính chất lợi dụng hình thức tu sĩ phật giáo để lừa gạt lòng tin của tín đồ phật giáo để trục lợi.

Triển khai hệ thống tổng đài 1900.0368 giải đáp thắc mắc của người dân về CCCD

Để tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của người dân trong công tác cấp CCCD, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư báo cáo lãnh đạo Cục C06 xây dựng phương án báo cáo lãnh đạo Bộ Công an duyệt, đồng ý cho triển khai hệ thống tổng đài CALL CENTER 1900.0368.

Bộ Công an lập tổng đài hỗ trợ người dân thắc mắc về CCCD gắn chip. Ảnh minh họa

Hệ thống dự kiến khai trương vào ngày 6/1. Đội ngũ 20 nhân sự trực tổng đài viên và 20 nhân sự là cán bộ nghiệp vụ sẽ hoạt động từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30 hàng ngày, từ thứ 2 đến thứ 6, được kỳ vọng sẽ giải đáp nhanh nhất những phản ánh về khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình cấp CCCD gắn chip.

Đẩy nhanh việc tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em, tiêm mũi tăng cường

Ngày 5/1, Bộ Y tế công bố thêm 16.997 ca nhiễm COVID-19 ghi nhận trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.811.863 ca, trong đó có 1.433.229 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Trong năm 2022, Chính phủ sẽ triển khai nhất quán, nghiêm túc quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nhất là đẩy nhanh việc tiêm vắc-xin cho trẻ em, tiêm mũi tăng cường

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các Cảng vụ hàng không và các đơn vị có liên quan về tổ chức test nhanh, thống nhất mẫu phiếu xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại các cảng hàng không.

Tại Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết đang triển khai phương án đáp ứng 100.000 ca nhiễm, trong đó huy động các bệnh viện Trung ương, Bộ, Ngành và Bệnh viện tư nhân tham gia điều trị người bệnh COVID-19.

Giáo viên uống thuốc tự tử trước mặt hiệu trưởng bị cho thôi việc

Trường THCS Hoàng Quốc Việt (quận 7- TP HCM) đã quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với bà V.T.N.H. Bà H. là giáo viên đã uống thuốc được cho là định tự tử trước mặt hiệu trưởng tại buổi họp kỷ luật vào đầu tháng 12/2021.

Theo quyết định kỷ luật này, lý do buộc thôi việc là đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật cảnh cáo với hành vi không thực hiện nhiệm vụ hiệu trưởng phân công, tiếp tục vi phạm vắng mặt không phép liên tục từ ngày 1/11/2021 đến ngày 27/12/ 2021.

Cũng theo quyết định kỷ luật trên, Trường THCS Hoàng Quốc Việt cho rằng bà V.T.N.H còn có hành vi xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp.

Trước đó, chiều 2/12/2021, Ban Giám hiệu trường tổ chức buổi họp kiểm điểm viên chức đối với cô H. Tuy nhiên, bà H. cho rằng không nhận được thư mời họp từ phía nhà trường, chỉ biết thông qua đồng nghiệp và đã chủ động đến trường. Nhận thấy mình không sai phạm, cô H. đã uống thuốc ngủ định tự tử trước mặt hiệu trưởng và đồng nghiệp.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quakhoi-to-bo-sung-them-2-toi-danh-vu-be-gai-8-tuoi-tu-vong-502022...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quakhoi-to-bo-sung-them-2-toi-danh-vu-be-gai-8-tuoi-tu-vong-5020225119595679.htm