Tin tức 24h qua: Yêu cầu 36 nhân viên cởi khẩu trang để hô khẩu hiệu, giám đốc lĩnh 3 năm tù

Thứ Năm, ngày 30/12/2021 20:06 PM (GMT+7)

Yêu cầu 36 nhân viên cởi khẩu trang để hô khẩu hiệu, giám đốc lĩnh 3 năm tù; Ông Nguyễn Đức Chung nói lời sau cùng... là những tin nóng nhất 24h qua.

Yêu cầu 36 nhân viên cởi bỏ khẩu trang để hô khẩu hiệu, giám đốc lĩnh 3 năm tù

Ngày 30/12, TAND TP Đà Nẵng tuyên Nguyễn Quang Trọng, Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Amida, mức án 3 năm tù, đồng thời buộc bị cáo phải tiếp tục bồi thường 11,8 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, tối ngày 2/5, Nguyễn Quang Trọng triệu tập 36 nhân viên đến dự cuộc họp của công ty tại tầng 5 (phòng họp chỉ rộng gần 55m2), tòa nhà số 222 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng.

Tất cả những người tham dự cuộc họp đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch COIVD-19. Đến phần "truyền lửa", khi hô khẩu hiệu các nhân viên vẫn đeo khẩu trang, nên không thể đọc và hô to được.

Thấy vậy, Trọng yêu cầu tất cả nhân viên bỏ khẩu trang, yêu cầu mọi người hô to mục tiêu "tôi nhất định làm được" nhiều lần. Toàn bộ nhân viên đã bỏ khẩu trang rồi đọc rõ mục tiêu và hô to khẩu hiệu nhiều lần theo ý của Trọng trong khoảng từ 5 đến 10 phút. Sau cuộc họp, thẩm mỹ viện xuất hiện chùm ca bệnh dịch COVID-19 với 65 ca. Trong đó, 54 ca tại TP Đà Nẵng và 11 ca tại 4 tỉnh thành khác.

Cơ quan điều tra xác định ổ dịch tại Thẩm mỹ viện Quốc tế Amida gây thiệt hại cho việc điều trị, truy vết phòng chống dịch với tổng chi phí liên quan lên đến hơn 11,8 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại tại Đà Nẵng gần 8,5 tỉ đồng; tại Quảng Trị gần 865 triệu đồng; tại Thừa Thiên - Huế gần 1,5 tỉ đồng; tại Đắk Lắk gần 280 triệu đồng và tại Quảng Nam gần 830 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đức Chung nói lời sau cùng

Chiều 30/12, ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và 6 bị cáo nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án vụ sai phạm về đấu thầu gói số hóa tại Sở KH&ĐT Hà Nội.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung thừa nhận bản thân có những sai phạm về pháp luật, thừa nhận trách nhiệm của người từng đứng đầu chính quyền thành phố về những sai phạm liên quan gói thầu số hóa năm 2016. Bị cáo Chung cho rằng, những gì ông và các bị cáo đã làm đều thể hiện mong muốn mang đến những lợi ích, hiệu quả về công nghệ thông tin cho người dân Hà Nội. Bản thân bị cáo đã rút ra được nhiều bài học.

Bên cạnh đó, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng bày tỏ nguyện vọng sớm được trở về đoàn tụ với người thân để chăm sóc bố, mẹ già gần 90 tuổi.

Bé trai dập nát tay khi vừa chơi điện thoại vừa sạc

Vào khoảng 15h ngày 29/12, N.V.T (SN 2007, trú tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) sử dụng điện thoại khi vẫn đang cắm vào ổ điện để sạc, thì điện thoại bất ngờ phát nổ.

Điện thoại nổ khiến bàn tay trái của em T. dập nát

Sau khi nhập viện T. được các y bác sĩ thăm khám, băng bó vết thương. Sau đó, gia đình đã xin chuyển bệnh nhân lên tuyến trên điều trị.

Khởi tố thêm 17 đối tượng liên quan tới đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam

Ngày 30/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” liên quan đến hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club thuộc đường dây “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu.

Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, nhóm này là đại lý cấp 2 hoặc thành viên trong hệ thống này.

Đồng thời, cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 đối tượng, trong đó 1 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”; 7 đối tượng về tội “Đánh bạc”.

Hội đồng đạo đức họp lần 3, kết luận vắc xin Nano Covax đạt yêu cầu hiệu lực bảo vệ

Ngày 30/12, Bộ Y tế công bố thêm 16.980 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.709.042 ca, trong đó có 1.333.827 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Trong phiên họp mới nhất hầu hết các thành viên Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia đã đồng thuận về hiệu lực bảo vệ của vắc-xin Covid-19 Nano Covax do Việt Nam sản xuất.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã lấy 22 mẫu bệnh phẩm của các F0 ở khu vực nguy cơ cao để chủ động giám sát, phát hiện sớm biến thể Omicron. Kết quả cho thấy 15/22 mẫu gửi đều thuộc biến thể Delta, chưa ghi nhận biến chủng Omicron (7 mẫu không đủ tải lượng để giải trình tự gen).

Tại Hà Nội, sẽ không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật và đếm ngược (countdown) chào năm mới 2022.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quayeu-cau-36-nhan-vien-coi-khau-trang-de-ho-khau-hieu-giam-doc-linh-3-nam-tu-5020213012207448.htm