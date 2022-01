Bộ Công an lập tổng đài hỗ trợ người dân thắc mắc về CCCD gắn chip

Bộ Công an triển khai hệ thống tổng đài 1900.0368 để tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của người dân về CCCD gắn chip điện tử.

Ngày 5-1, thông tin từ Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, C06, Bộ Công an) cho biết thời gian qua, để tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của người dân trong công tác cấp CCCD, đơn vị này đã nhanh chóng đưa các kênh mạng xã hội như: Fanpage Facebook, Zalo OA, Email… từ Trung ương đến địa phương ghi nhận các phản ánh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, số lượng phản ánh của nhân dân rất lớn, nhất là về tình trạng trả thẻ CCCD bị chậm, trong khi số lượng cán bộ làm công tác này còn thiếu, không đáp ứng được nhu cầu dẫn đến quá tải.

Do vậy, việc giải đáp khó khăn, vướng mắc cho công dân chưa đạt hiệu quả và còn thiếu sự chuyên nghiệp.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Trung tâm đã tham mưu, báo cáo lãnh đạo Cục C06 xây dựng phương án báo cáo lãnh đạo Bộ Công an duyệt, đồng ý cho triển khai hệ thống tổng đài CALL CENTER 1900.0368 để tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến CCCD gắn chip.

Hệ thống dự kiến khai trương vào ngày mai, 6-1. Đội ngũ 20 nhân sự trực tổng đài viên và 20 nhân sự là cán bộ nghiệp vụ sẽ hoạt động từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30 hàng ngày, từ thứ 2 đến thứ 6, được kỳ vọng sẽ giải đáp nhanh nhất những phản ánh về khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình cấp CCCD gắn chip.

Trước đó, theo lãnh đạo Cục C06, chỉ trong 10 tháng của năm 2021, Bộ Công an đã thu thập gần 60 triệu hồ sơ cấp CCCD, trong đó in hoàn chỉnh hơn 50 triệu thẻ để chuyển cho người dân.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án vẫn có một số bất cập như nhiều người làm thủ tục cấp CCCD đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thẻ, nhận được thẻ nhưng phát sinh lỗi…

Nhằm thông tin kịp thời về việc cấp CCCD, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã sử dụng Facebook có địa chỉ fanpage “Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư” có tick xanh, để giải đáp câu hỏi cho người dân.

Theo đó, công dân nếu bị chậm trả CCCD có thể nhắn tin (Messenger) cho fanpage này. Khi nhắn tin, người dân cần cung cấp 5 thông tin cá nhân gồm: Danh tính, ngày tháng năm sinh, nơi làm hồ sơ cấp CCCD và ngày làm hồ sơ để cán bộ của trung tâm tiếp nhận, tra cứu, phản hồi thông tin.

Sau khi tiếp nhận thông tin thắc mắc, nếu trường hợp nào bị chậm trả CCCD do phía trung tâm chậm phê duyệt hoặc chậm in, cơ quan này sẽ nhanh chóng lập danh sách và in trả trong thời gian nhanh nhất có thể. Danh sách được cập nhật 2-3 ngày/lần và chuyển cho bộ phận in CCCD của trung tâm để giải quyết.

Tương tự, tại Hà Nội, Công an TP hướng dẫn người dân nếu bị chậm trả thẻ CCCD thì có thể đến trụ sở công an xã hoặc liên hệ với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các quận, huyện, thị xã, nơi tiếp nhận hồ sơ ban đầu để nhận kết quả.

Trong trường hợp đã liên hệ tới các đơn vị nêu trên nhưng không nhận được CCCD, người dân cung cấp và gửi các thông tin như họ và tên; ngày sinh; hộ khẩu thường trú; số điện thoại; nơi tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD; thời gian làm thủ tục cấp CCCD về hòm thư điện tử: giaidapcccd.cahn@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline 069.219.1556 để được kiểm tra, hướng dẫn.

