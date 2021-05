Tin tức 24h qua: Đoàn xe phân khối lớn chạy tốc độ cao, "gầm rít" trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên

Thứ Hai, ngày 03/05/2021 20:00 PM (GMT+7)

Đoàn xe phân khối lớn chạy tốc độ cao, "gầm rít" trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên; Hà Nội, TP.HCM tạm dừng nhiều hoạt động kinh doanh... là những tin nóng nhất 24h qua.

Hà Nội, TP.HCM tạm dừng nhiều hoạt động kinh doanh

Chiều 3/5, Việt Nam có thêm 19 ca mắc COVID-19, trong đó có 10 ca ghi nhận trong nước tại Vĩnh Phúc 8 ca, Hà Nam 2 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 2981.

Tại TPHCM, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo dừng các hoạt động sân khấu ca nhạc, rạp chiếu phim, massage, xông hơi, trò chơi điện tử từ 18h hôm nay.

Trước đó, ngày 30/4, UBND TP.HCM cũng đã ra quyết định tạm dừng các hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường.

Tại Hà Nội, ngày 3/5, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ra công điện hoả tốc về việc tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo. Tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới.

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội đã quyết định cho bậc mầm non nghỉ học, còn học sinh các cấp học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xử phạt 319 triệu đồng người không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn xe phân khối lớn chạy tốc độ cao, "gầm rít" trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên

Sáng 3/5, một đoàn xe phân khối lớn chạy trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, với tốc độ cao, tiếng rít của động cơ và tiếng bô của xe làm người tham gia giao thông hoảng sợ.

Đến khoảng 9h, tại Km 68+700 thuộc phường Tân Long, TP.Thái Nguyên, CSGT đã bắt giữ được 9 xe mô tô phân khối lớn.

9 xe phân khối lớn đi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên bị bắt giữ.

Làm việc với cơ quan chức năng, các tài xế xe mô tô phân khối lớn cho biết, do đi quốc lộ 3 đông, mặt đường hẹp nên họ đi vào cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên để có thể lưu thông với tốc độ cao hơn.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đã lập biên bản tạm giữ xe đồng thời làm rõ xử lý theo quy định.

Được biết, đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên là đường không cho phép xe mô tô, xe máy đi vào. Vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng, tạm giữ phương tiện, tước GPLX 3 đến 5 tháng.

Trả lại hơn 1 tỷ đồng bị khách bỏ quên trên máy bay

Ngày 3/5, thông tin từ Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cho biết, tổ tiếp viên của Vietnam Airlines mới đây phát hiện và kịp thời trả lại tài sản có giá trị cho hành khách bỏ quên trên chuyến bay VN7177, hành trình Hà Nội - Đà Nẵng.

Khách ngồi ghế 1A bỏ quên hơn 1 tỉ đồng trên máy bay. Ảnh: VNA

Cụ thể, trong chuyến bay trên, tổ tiếp viên Vietnam Airlines VN7177 phát hiện 1 ví khách bỏ quên trên ghế 1A, bên trong có 45.000 USD và 50 triệu VND cùng thẻ ATM và giấy tờ quan trọng khác (tổng tài sản giá trị hơn 1 tỷ đồng). Tổ tiếp viên đã nhanh chóng bàn giao tài sản cho bộ phận mặt đất của hãng để liên hệ khách trả lại.

Cùng ngày, khách đã nhận lại toàn bộ số tiền mặt, tư trang của mình và gửi thư cảm ơn tổ tiếp viên chuyến bay, bộ phận phụ trách hành lý thất lạc tại sân bay Đà Nẵng và hãng.

Khởi tố, bắt tạm giam nghi can bắn chết 2 người ở Nghệ An

Ngày 3/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Trọng Phú (SN 1962, trú xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Nam nghi phạm khai nhận, khi Phú đang có mặt tại nhà ở xóm 7, xã Nghi Kim, thì có 4 tìm đến nhà để giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Phú đã rút luôn khẩu súng (Phú mua ở Campuchia) bắn khiến 2 người trong nhóm 4 người tử vong tại chỗ, 2 người còn lại chạy thoát.

Sau khi bắn chết 2 người, Phú cố thủ suốt 5 giờ đồng hồ trong nhà cho đến khi bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Nghi phạm Phú là một cựu quân nhân, đã xuất ngũ từ lâu. Quãng thời gian trước đây, Phú vào miền nam làm ăn, buôn bán. Sau đó, người đàn ông này làm ăn gặp khó khăn, thua lỗ nên mới về quê sinh sống.

