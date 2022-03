Tin tức 24h qua: Đang xác minh ai là người tung tin giả "bà Phương Hằng bị phạt 1,5 triệu"

Đang xác minh ai là người tung tin giả "bà Phương Hằng bị phạt 1,5 triệu"; Xe máy kẹp 4 lao xuống cống, 3 bé gái tử vong... là những tin nóng nhất 24h qua.

Đang xác minh ai là người tung tin giả "bà Phương Hằng bị phạt 1,5 triệu"

Ngày 26/3, một nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết, liên quan đến các thông tin giả xuất hiện trên mạng xã hội như “bà Hằng đã được ông Dũng bảo lãnh về nhà”, “bà Hằng bị phạt 1,5 triệu đã được thả về”… hiện cơ quan điều tra đang thu thập thông tin, xác minh ai là người đã đưa thông tin để củng cố hồ sơ xử lý.

Trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin sai sự thật liên quan đến vụ án. Ảnh: CA

Trước đó, như đã thông tin, hôm 25/3, sau khi bà Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam, nhiều trang mạng xã hội xuất hiện các thông tin giả, tin sai sự thật liên quan vụ án của bị can Nguyễn Phương Hằng.

Công an TP.HCM đề nghị người dân không chia sẻ những thông tin sai sự thật có liên quan. Những thông tin liên quan vụ án sẽ được Công an TP.HCM cập nhật, thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống.

Xe máy lao xuống cống, 3 bé gái tử vong

Vào khoảng đêm 25/3, Công an xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá) nhận được tin báo của ông Đoàn Văn Việt (SN 1979, ở Thanh Hoá) phát hiện 3 người bị đuối nước tại cống nội đồng thuộc địa phận thôn Phú Lương trên địa bàn xã.

Hiện trường vụ việc.

Nạn nhân là cháu Mai Thị Bảo Y. (13 tuổi) điều khiển 1 xe máy mang BKS 29G1-162.08 chở theo 3 cháu Trình Thị khánh V. (13 tuổi), Đặng Thị T. (12 tuổi) và Phạm Thị Khánh V. (13 tuổi), cả 4 đều ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc theo hướng từ Đông – Tây, khi đi đến ngã ba đường nội đồng thuộc thôn Phú Lương, xã Hưng Lộc đã đâm xuống cống.

Hậu quả, 3 cháu Y. Phạm V. và T. tử vong, cháu Khánh V. được người dân phát hiện kịp thời và cứu sống.

Truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm trong vụ án Alibaba

Ngày 26/3, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba). Trong vụ án này có 3 bị can bị truy tố tội rửa tiền.

Đó là bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện, giữ 49,5% cổ phần Công ty Alibaba), bị can Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện) và bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba).

Theo cáo trạng, các bị can Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng đều thừa nhận: biết rõ số tiền 13,9 tỷ đồng là tiền thu của khách hàng, do Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc số tiền. Số tiền 13 tỷ đồng nêu trên, Mai khai đã sử dụng hết vào việc cá nhân và trả tiền vay bên ngoài, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa thu hồi được.

27/3, Đà Nẵng đón những du khách quốc tế đầu tiên sau 2 năm du lịch đóng băng

Ngày 26/3, Bộ Y tế công bố 103.124 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 8.911.846 ca, trong đó có 5.163.300 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Đà Nẵng, ngày mai (27/3), hai đoàn khách từ Singapore và Thái Lan sẽ đến Đà Nẵng, “mở hàng” cho những chuyến bay chở du khách quốc tế đến thành phố sau hai năm du lịch đóng băng.

