Vụ án Alibaba: Các bị can "rửa tiền" như thế nào?

Thứ Bảy, ngày 26/03/2022 16:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) có 3 bị can bị truy tố tội rửa tiền.

Ngày 26/3, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba). Trong vụ án này có 3 bị can bị truy tố tội rửa tiền.

Đó là bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện, giữ 49,5% cổ phần Công ty Alibaba), bị can Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện) và bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba).

Cáo trạng của Viện KSND TP.HCM xác định: Nguyễn Thái Lực có 4 tài khoản cá nhân tại 4 ngân hàng. Trong đó có 2 tài khoản không sử dụng, 2 tài khoản còn lại thì một để nhận lương hàng tháng, một để nhận tiền từ Võ Thị Thanh Mai chuyển và đi rút tiền mặt giao lại cho Mai.

Bị can Võ Thị Thanh Mai.

Theo cáo trạng ngày 21/11/2018, Võ Thị Thanh Mai chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) nộp 50 tỷ đồng vào tài khoản số 179797988 của Lực, sau đó chỉ đạo Lực rút, mở sổ tiết kiệm số tiền 50 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng tại Ngân hàng ACB. Nguồn gốc 50 tỷ đồng đều là tiền khách hàng thanh toán tiền mua nền đất tại Công ty Alibaba.

Sau đó, theo chỉ đạo của Mai, Lực rút 31 tỷ đồng, mở sổ tiết kiệm cho Huỳnh Thị Kim Thắng đứng tên tại Ngân hàng ACB. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Mai, Thắng rút số tiền 18 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, mua hai căn nhà tại địa chỉ 96A, 96B, Khu phố 6, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Còn lại 13 tỷ đồng vẫn giữ trong sổ tiết kiệm.

Sau khi Cơ quan Công an khởi tố vụ án, thi hành lệnh bắt một số cá nhân và khám xét tại trụ sở Công ty Alibaba vào ngày 18/9/2019, ngày 19/9/2019, Mai chỉ đạo Thắng chuyển toàn bộ số tiền gốc và lãi là hơn 13,9 tỷ đồng vào tài khoản số 90606168 do Mai đứng tên Ngân hàng ACB. Cùng ngày 19/9/2019, Mai chuyển 13 tỷ đồng vào tài khoản số 179797988 của Lực, rồi chỉ đạo Lực rút ra và giao lại cho Mai.

Theo cáo trạng, các bị can Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng đều thừa nhận: biết rõ số tiền 13,9 tỷ đồng nêu trên là tiền thu của khách hàng, do Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc số tiền. Số tiền 13 tỷ đồng nêu trên, Mai khai đã sử dụng hết vào việc cá nhân và trả tiền vay bên ngoài, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa thu hồi được.

Các bị can nói trên bị truy tố tội rửa tiền theo Điều 324 Bộ luật hình sự 2015.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/vu-an-alibaba-cac-bi-can-rua-tien-nhu-the-nao-d547046.htmlNguồn: https://www.baogiaothong.vn/vu-an-alibaba-cac-bi-can-rua-tien-nhu-the-nao-d547046.html