Tin tức 24h qua: Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị bắt

Thứ Bảy, ngày 08/10/2022 20:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị bắt; Thanh niên câu view tự đăng clip lái xe bằng chân lên mạng, bị phạt 10 triệu đồng... là những tin nóng nhất 24h qua.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị bắt

Ngày 8/10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông.

Bị can Trương Mỹ Lan. Ảnh: Bộ Công an

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 7/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan (SN 1956, trú tại TP HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 3 đồng phạm.

3 bị can khác bị khởi tố gồm: Trương Huệ Vân (SN 1988, trú tại TP HCM) Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng (1984, trú tại TP HCM) là Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; và Hồ Bửu Phương (SN 1972, trú tại TP HCM) cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Thanh niên câu view tự đăng clip lái xe bằng chân lên mạng, bị phạt 10 triệu đồng

Ngày 7/10, tài khoản Facebook của NVV (17 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đăng tải clip hai thanh niên đi xe máy trên đường bê tông ở huyện Hòa Vang, không đội mũ bảo hiểm, người ngồi trước lái xe bằng chân, hai tay vái lạy tứ phương. Còn nam thanh niên ngồi sau chấp tay kiểu thỉnh kinh.

Tại cơ quan công an, V thừa nhận là người lái xe bằng hai chân. V khai, clip này là do bạn đi cùng quay và gửi cho V để đăng lên mạng câu like, câu view.

Hình ảnh cắt từ clip của nam thanh niên chạy xe bằng hai chân.

Ngày 8/10, Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Hòa Vang đã ra quyết định xử phạt V về hành vi chạy xe máy bằng hai chân rồi đăng lên mạng xã hội Facebook. Theo đó, công an đã lập biên bản về các hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, buông hai tay khi xe đang chạy, điều khiển xe trên 50 cc khi chưa đủ 18 tuổi… với tổng số tiền 10 triệu đồng.

3 thanh tra giao thông dừng xe tải kiểm tra gây tai nạn chết người tiếp tục bị truy tố

Ngày 8/10, Viện KSND TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) vừa quyết định truy tố 3 bị can Trần Minh Mẫn, Phan Văn Triển, Lê Phong Hòa về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ba bị can nêu trên đều là thanh tra viên Thanh tra giao thông (TTGT) tỉnh Ninh Thuận.

Sáng 30/9/2020, ông Mai Ngọc Vương – Phó Chánh TTGT điều động tổ công tác gồm 3 thanh tra viên Trần Minh Mẫn, Phan Văn Triển, Lê Phong Hòa, theo dõi xe tải BKS 81C-105.70 có dấu hiệu vi phạm tải trọng.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định phần đuôi xe ôtô tải nằm trên cầu Thành Hải.

Đến 18h30’ chiều cùng ngày, tổ công tác phát hiện anh Nguyễn Văn Anh (SN 1988, trú ở tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải 81C-105.70 từ cửa hàng xăng dầu ra Quốc lộ 1A nên truy chặn để kiểm tra. Ông Hòa điều khiển ôtô TTGT vượt qua xe tải, trong khi ông Triển sử dụng gậy hướng dẫn giao thông ra hiệu yêu cầu lái xe tải dừng lại để kiểm tra.

Sau khi đánh lái xe tải dừng lại bên lề đường ở phía sau xe ô tô TTGT khoảng 3-4m, người lái xe đã mở đèn cảnh báo để xuất trình giấy tờ theo yêu cầu của tổ TTGT. Trong lúc tổ TTGT đang tiến hành kiểm tra, thì sự cố TNGT xảy ra. Anh Võ Huỳnh Đức (SN 1999, trú ở huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận điều khiển xe máy tông vào phía sau đuôi xe tải. Vụ tai nạn khiến anh Đức bị thương nặng và tử vong.

Lý do 2 cựu cán bộ PCCC ở Bình Dương bị khởi tố trong vụ cháy quán karaoke

Ngày 7/10, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn các lệnh, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Võ (SN 1985); quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét nơi làm việc đối với Nguyễn Duy Linh (SN 1981) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Nguyễn Duy Linh - nguyên trung tá, đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH và bị can Nguyễn Văn Võ - nguyên đại úy, cán bộ của đội này. Cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với hai cán bộ nói trên.

Quán karaoke An Phú bị cháy ngày 6/9

Lý do 2 cựu cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC-CHCN) TP Thuận An bị khởi tố là do liên quan vụ cháy quán karaoke hậu quả làm 32 người tử vong.

Cụ thể, khi được phân công quản lý địa bàn nhưng lại buông lỏng, làm hời hợt. Trong khi đó, theo quy định, trách nhiệm của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH mỗi năm phải kiểm tra hệ thống PCCC 2 lần nhưng 2 cựu cán bộ này kiểm tra không đầy đủ hoặc kiểm tra cho có, dẫn đến hệ thống PCCC của quán không đạt yêu cầu cũng như không triển khai tập huấn công tác PCCC cho nhân viên trong quán.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng lên tiếng về vụ học sinh tiểu học bị đánh bầm tím chân tay

Ngày 8/10, liên quan việc cháu H. (học sinh lớp 1, trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) bị hoảng loạn, bầm tím tay chân khi từ trường trở về nhà, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Đà Nẵng cho biết đã yêu cầu nhà trường dừng không cho giáo viên chủ nhiệm liên quan đến sự việc đứng lớp, phân công giáo viên dạy thế trong thời gian kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của cô giáo và cá nhân có liên quan.

Cùng ngày, ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết địa phương đã đến nhà học sinh bị đánh để thăm hỏi động viên, yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cháu H. bầm tím chân tay, hoảng loạn vì bị đánh tại trường

Trước đó, trưa 6/10, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết kèm hình ảnh cháu H. chân tay bầm tím sau khi đi học về. Chiều 6/10, UBND phường Thọ Quang đã có cuộc làm việc với các bên liên quan, đưa ra nguyên nhân của vụ việc là do trong lúc kèm học buổi trưa, một bạn dùng thước đánh khiến cháu H. bị bầm tím ở tay chân.

Ngày 7-10, phụ huynh của cháu H. đăng bài lên Facebook, tiếp tục nghi vấn vết thương của con không phải do bạn học gây ra. Đồng thời, chị H.T.A. mẹ cháu P.H.P. (học sinh được cho là đã đánh cháu H.) cho biết không tin là con mình đánh bạn đến bầm tím tay chân như kết luận trước đó.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-chu-tich-tap-oan-van-thinh-phat-truong-my-lan-bi-bat-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-chu-tich-tap-oan-van-thinh-phat-truong-my-lan-bi-bat-a573766.html