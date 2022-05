Tin tức 24h qua: Bốc được biển 456.78, xe 600 triệu được trả giá 1,7 tỷ đồng

Bốc được biển 456.78, xe 600 triệu được trả giá 1,7 tỷ đồng; Tài xế taxi chặt chém hơn 500.000 đồng cho đoạn đường 14 km... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bốc được biển 456.78, xe 600 triệu được trả giá 1,7 tỷ đồng

Bà Dương Thị Lý (SN 1964, trú tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân) đến Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh để làm thủ tục bấm biển cho chiếc xe Kia Sonet khoảng 600 triệu đồng. Sau khi nhấn nút bấm biển số, bà Lý bất ngờ khi bấm trúng biển cực đẹp 38A-45678.

Xe kia Sonet có trị giá khoảng 600 triệu sau khi bấm trúng biển đẹp được trả giá 1,7 tỉ đồng nhưng chủ nhân không bán

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục đưa chiếc xe về nhà, đã có người gọi điện muốn mua lại chiếc xe của bà Lý với giá 1,7 tỷ đồng, nhưng bà chưa muốn bán.

Tài xế taxi "chặt chém" hơn 500.000 đồng cho đoạn đường 14 km

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip do người phụ nữ ghi lại cuộc tranh luận với một lái xe taxi. Theo đó, hai người phụ nữ đi khám bệnh tại Bệnh viện Mắt Trung ương, trên phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội và gọi xe taxi chở về khu đô thị Vinhomes OceanPark Gia Lâm, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Khi tới địa điểm như đã yêu cầu, đồng hồ tính tiền báo 519.000 đồng phí di chuyển. Không đồng tình với số tiền này, hai người phụ nữ thắc mắc, cho rằng tài xế lấy giá cao và bất bình thường, nên đã chất vấn lại tài xế.

Hai người phụ nữ bị tài xế taxi hãng T.N. “chặt chém” với giá gần 519.000 đồng cho quãng đường 14km.

Sau đó, tài xế cho biết giá tiền cho mỗi km đi là 20.000 đồng. Khi 2 người phụ nữ phản ánh lên tổng đài hãng taxi T.N. tài xế mới xin lỗi khách hàng và nói lấy 250.000 đồng cho quãng đường 14km.

Phát hiện 2 bé sơ sinh bị bỏ trong túi nilon trước cửa nhà dân

Khoảng 4h30 rạng sáng cùng ngày, bà Đ.T. T (SN 1960, trú tại thôn Đồng Kênh, xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) phát hiện trước cửa nhà mình 2 bé sơ sinh gồm 1 trai, 1 gái được để trong túi ni lông màu trắng.

Hiện tại sức khỏe của 2 cháu bé bình thường, không có dị tật, chưa rõ bố mẹ 2 cháu bé là ai, tạm thời giao 2 cháu bé cho gia đình bà T. chăm sóc.

Hai bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà bà T. và đang được gia đình bà tạm thời chăm sóc. (Nguồn: CA huyện Kim Thành)

Công an huyện Kim Thành thông báo ai là bố mẹ của 2 cháu hoặc biết bố mẹ các cháu là ai liên lạc với Trưởng Công an xã Tam Kỳ theo số điện thoại 0966515709. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không rõ bố mẹ đẻ các cháu bé là ai, cơ quan chức năng sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chị em sinh đôi thất lạc 47 năm tìm được nhau nhờ làm căn cước công dân

Ngày 16/5, thông qua công tác xử lý hồ sơ CCCD, cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) đã phát hiện khuôn mặt của bà Mai Thị Bền giống bà Đỗ Thị C. (ngụ thôn Hà Yến, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Ngay sau đó, Công an thị xã Hoài Nhơn cử cán bộ đến nhà bà Bền, đồng thời liên hệ Công an xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên để xác minh, làm rõ vụ việc.

Kết quả, bà Mai Thị Bền và bà Đỗ Thị C. là chị em sinh đôi, đã thất lạc nhau từ 47 năm trước.

Cán bộ Công an thị xã Hoài Nhơn xử lý thông tin CCCD.

Theo bà Bền, lúc khoảng 11 tuổi, bà bị lạc gia đình ở tỉnh Phú Yên, đi lang thang đến địa phận thôn Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn. Sau đó, bà Bền được hai vợ chồng ở thôn Chương Hòa cưu mang, nhận làm con nuôi rồi sinh sống ở nơi này đến bây giờ.

Điều tra lại vụ án buôn bán ma túy của mẹ nữ sinh giao gà

Chiều 19/5, sau hai ngày xét xử, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Điện Biên trong vụ án Mua bán trái phép chất ma túy liên quan tới bị cáo Trần Thị Hiền (47 tuổi, mẹ của nữ sinh giao gà C.T.M.D.) để điều tra lại.

Bị cáo Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh C.T.M.D.

HĐXX TAND Cấp cao nhận định, do việc điều tra cấp sơ thẩm không đầy đủ, vụ án còn nhiều vấn đề chưa được chứng minh, làm rõ nên HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị Hiền cũng như đề nghị của đại diện VKS nhân dân Cấp cao tại Hà Nội huỷ phần án sơ thẩm đối với bị cáo Hiền và chuyển hồ sơ cho VKS nhân dân tỉnh Điện Biên điều tra lại. Còn đối với các bị cáo như Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Vì Văn Toán và Vì Thị Thu vẫn giữa nguyên theo bản án sơ thẩm.

