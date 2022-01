Tin tức 24h qua: Bộ Công an vào cuộc xác minh vụ bán "chui" cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết

Bộ Công an vào cuộc xác minh vụ bán "chui" cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết; Người đàn ông leo mái nhà, phá cửa cứu bé gái khỏi ngôi nhà rực lửa ... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bộ Công an vào cuộc xác minh vụ bán "chui" cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết

Sáng 11/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông tin cơ quan này đã nhận được báo cáo của HoSE về việc ông Trịnh Văn Quyết đã bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo khoản 1 điều 33 Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Do đó, UBCKNN đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét xử lý vi phạm của ông Trịnh Văn Quyết theo quy định.

Ông Trịnh Văn Quyết

UBCKNN cũng đã có quyết định phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, từ ngày 11/1 cho đến khi có quyết định thay thế.

Ngày 12/1, Bộ Công an có chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh vụ bán "chui" cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết.

Người đàn ông leo mái nhà, phá cửa cứu bé gái khỏi ngôi nhà rực lửa

Khoảng 13h chiều 12/1, người dân ở phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, Hà Nội phát hiện ngọn khói, lửa bốc lên từ một căn nhà 2 tầng nên tìm cách dập lửa và báo lực lượng chức năng.

Anh Nam chụp ảnh lưu niệm bên cạnh xe cứu hoả sau khi cứu được bé gái

Cháu bé bị mắc kẹt tại tầng 2 của ngôi nhà rực lửa. Nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ tầng tum trong tiếng nổ của đám cháy, anh Trung Văn Nam đã cầm theo bình cứu hỏa leo lên mái tôn của khu xưởng bên cạnh tiếp cận hiện trường. Mở cửa sổ ở hông nhà, đạp mạnh vào cánh cửa sắt, anh Nam kéo được cháu bé thoát khỏi đám cháy.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập thiết bị điện cũ ở trên tầng 2, gia đình không phát hiện kịp.

Đề nghị xử lý một số trang Facebook chia sẻ ảnh trẻ em trong vụ Tịnh thất Bồng Lai

Theo Cục Trẻ em, hiện trên mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh, tên tuổi của các em nhỏ tại Tịnh thất Bồng Lai, điều này vi phạm đến bí mật đời tư, đời sống cá nhân, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Đồng thời vi phạm điều cấm trong Luật Trẻ em, vi phạm có thể bị phạt hành chính tới 30 triệu đồng, buộc gỡ bỏ thông tin đã đăng tải.

Tịnh thất Bồng lai được đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ

Do đó, Cục Trẻ em đề nghị Cục An toàn thông tin có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của Luật Trẻ em, các quy định liên quan để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Cục Trẻ em có gửi kèm theo một số trang Facebook có dấu hiệu vi phạm quyền trẻ em khi công khai thông tin, hình ảnh của trẻ em tại Tịnh thất Bồng Lai.

Cục Trẻ em cũng kêu gọi cộng đồng, người dùng mạng xã hội ngừng chia sẻ thông tin chi tiết, hình ảnh rõ mặt, tên, tuổi các em tại Tịnh thất Bồng Lai nói riêng, và các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em nói chung. Hình ảnh nhiều năm sau vẫn có thể bị đào bới lại khiến các em bị ảnh hưởng tương lai, đời sống riêng tư.

Người ký văn bản 'xin' tiền doanh nghiệp để lo Tết lên tiếng

Liên quan tới sự việc mạng xã hội lan truyền một công văn được cho là do ông Đoàn Tấn Dũng, Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP Thuận An (Bình Dương), ký đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí 500 triệu đồng để lo Tết, TP Thuận An khẳng định văn bản lan truyền là có thật.

Ông Dũng nói rằng, địa phương đang nỗ lực khống chế dịch bệnh, nguồn nhân lực tham gia rất lớn. Nhằm đảm bảo đời sống sinh hoạt cho lực lượng tuyến đầu hỗ trợ phòng chống dịch, có những khoản chi phí vượt định mức cần phải thanh toán sớm cho các đơn vị trong giai đoạn kết thúc năm. Theo lãnh đạo TP Thuận An, ông Dũng có quyết định được điều động đến đảm nhiệm vai trò khác tại một phường trên địa bàn. Do đó, trước khi đổi vị trí, ông Dũng muốn xử lý ổn thỏa, không để tồn đọng.

Lãnh đạo TP Thuận An đã yêu cầu ông Dũng tự kiểm điểm về việc ban hành văn bản để tổ chức căn cứ mức độ xử lý phù hợp. Về số tiền 500 triệu đồng, Văn phòng HĐND-UBND TP Thuận An đã nhận và sẽ trả lại cho doanh nghiệp.

Chuyên gia người Trung Quốc ở Long An nhiễm biến thể Omicron cách ly thêm 21 ngày

Ngày 12/1, Bộ Y tế công bố 16.066 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.952.594 ca, trong đó có 1.633.082 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Long An, một chuyên gia người Trung Quốc làm việc tại Long An được phát hiện nhiễm biến thể Omicron. Hiện bệnh nhân này đã được xét nghiệm âm tính nhưng phải cách ly theo dõi thêm 21 ngày.

Tại Đà Nẵng, TP Đà Nẵng ghi nhận 3 ca COVID-19, nhiễm biến thể Omicron là người nhập cảnh từ Malaysia - đều đã có kết quả âm tính và ra viện.

Tại Vĩnh Long, theo ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long, những ngày gần đây số ca mắc COVID-19 trong tỉnh giảm mạnh, nhưng số trường hợp tử vong vẫn cao. Những trường hợp này có đến trên 65% chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 và đều có bệnh nền nên sợ không dám tiêm, nên khi mắc bệnh dễ biến chứng nặng dẫn đến tử vong.

