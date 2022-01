Có thể xử lý các tài khoản chia sẻ ảnh trẻ em trong vụ Tịnh thất Bồng Lai

Việc mạng xã hội chia sẻ hình ảnh các em nhỏ tại Tịnh thất Bồng Lai (sau đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ) là vi phạm đời tư các em, ảnh hưởng tới tương lai các em sau này, nên Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) đề nghị cơ quan chức năng xử lý, gỡ bỏ các hình ảnh này.

Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) vừa có công văn đề nghị Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) kiểm tra, xử lý các tài khoản, nhóm mạng xã hội chia sẻ hình ảnh trẻ em trong vụ Tịnh thất Bồng Lai.

Theo Cục Trẻ em, hiện trên mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh, tên tuổi của các em nhỏ tại Tịnh thất Bồng Lai, điều này vi phạm đến bí mật đời tư, đời sống cá nhân, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Đồng thời vi phạm điều cấm trong Luật Trẻ em, vi phạm có thể bị phạt hành chính tới 30 triệu đồng, buộc gỡ bỏ thông tin đã đăng tải.

Do đó, Cục Trẻ em đề nghị Cục An toàn thông tin có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của Luật Trẻ em, các quy định liên quan để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Cục Trẻ em có gửi kèm theo một số trang Facebook có dấu hiệu vi phạm quyền trẻ em khi công khai thông tin, hình ảnh của trẻ em tại Tịnh thất Bồng Lai.

Tịnh thất Bồng lai được đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ

Cục Trẻ em cũng kêu gọi cộng đồng, người dùng mạng xã hội ngừng chia sẻ thông tin chi tiết, hình ảnh rõ mặt, tên, tuổi các em tại Tịnh thất Bồng Lai nói riêng, và các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em nói chung. Hình ảnh nhiều năm sau vẫn có thể bị đào bới lại khiến các em bị ảnh hưởng tương lai, đời sống riêng tư.

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH cũng đề nghị các tỉnh, thành phố tổng rà soát việc đăng ký, cấp phép hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, quỹ từ thiện chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; việc tiếp nhận, quản lý trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội trên toàn quốc.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can cùng ngụ địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (Tịnh thất Bồng Lai), về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Trong 4 bị can, ông Lê Tùng Vân (SN 1932) bị cấm đi khỏi nơi cư trú, 3 bị can còn lại bị bắt tạm giam.

