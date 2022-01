Ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở Long An là chuyên gia người Trung Quốc

Thứ Tư, ngày 12/01/2022 15:32 PM (GMT+7) Chia sẻ

Một chuyên gia người Trung Quốc làm việc tại Long An được phát hiện nhiễm biến thể Omicron. Hiện bệnh nhân này đã được xét nghiệm âm tính nhưng phải cách ly theo dõi thêm 21 ngày…

Ngày 12/1, Sở Y tế tỉnh Long An cho biết, trên địa bàn tỉnh Long An vừa phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, người này là một chuyên gia người Trung Quốc đang làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Bệnh nhân có mã số BN1750327, ngày 25/12/2021, chuyên gia này nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay QR970, số ghế 31A đến sân bay Tân Sơn Nhất và được đưa đi cách ly tập trung tại khách sạn Happy 2, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ngày 27/12/2021, kết quả xét nghiệm PCR lần 1 có kết quả âm tính, ngày 31/12 kết quả xét nghiệm PCR lần 2 có kết quả dương tính nên chuyên gia này được lấy mẫu bệnh phẩm giải trình tự SARS-CoV-2 chuyển đến viện Pasteur (TP Hồ Chí Minh).

Ngày 10/1, viện Pasteur phản hồi chuyên gia trên bị nhiễm biến thể Omicron-B1.1.529. Sau khi phát hiện chuyên gia này bị nhiễm biến thể mới, có 2 người liên quan đi cùng chuyến xe với chuyên gia người Trung Quốc là nhân viên y tế, tài xế. Cả 2 người đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính.

Ông Huỳnh Minh Phúc-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An cho biết, chuyên gia người Trung Quốc đã có kết quả xét nghiệm âm tính với biến thể Omicon, sức khỏe tốt không có dấu hiệu ho sốt. Tuy nhiên chuyên gia này vẫn đang được cách ly thêm 21 ngày để theo dõi.

Nguồn: https://cand.com.vn/y-te/ca-nhiem-bien-the-omicron-dau-tien-o-long-an-la-chuyen-gia-nguoi-trung-...Nguồn: https://cand.com.vn/y-te/ca-nhiem-bien-the-omicron-dau-tien-o-long-an-la-chuyen-gia-nguoi-trung-quoc-i641241/