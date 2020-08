Tin tức 24h qua: Bắt người quay clip cô gái quỳ xin lỗi ở quán nướng Hiền Thiện

Thứ Sáu, ngày 21/08/2020 20:30 PM (GMT+7)

Bắt người quay clip cô gái quỳ xin lỗi ở quán nướng Hiền Thiện; Hé lộ lý do người mẹ vứt bé sơ sinh giữa khe tường... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bắt người quay clip cô gái quỳ xin lỗi tại quán nướng ở Bắc Ninh

Ngày 21/8, UBND TP.Bắc Ninh (Bắc Ninh) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn Thiện - chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện, ở đường Nguyễn Đăng Đạo (phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh) số tiền 30,5 triệu đồng do vi phạm về an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra quán nhắng nướng Hiền Thiện.

Sáng cùng ngày, Công an TP.Bắc Ninh (Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lăng Văn Vân (SN 1993, trú tại Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) về tội Làm nhục người khác. Vân là nhân viên quán nhắng nướng Hiền Thiện (42 Trần Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh), được xác định là đồng phạm với Nguyễn Văn Thiện (chủ quán) có hành vi lăng mạ, bắt cô gái quỳ xin lỗi.

Trước đó, tối ngày 17/8, chị D.T.H (SN 1993, ở Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình) đến ăn tại quán nhắng nướng Hiền Thiện, phát hiện trong thức ăn có sán lợn, chị H đăng lên Facebook.

Sau đó, biết thông tin chủ quán tìm mình, tối 18/8, chị H. đã chủ động đến quán nhắng nướng Hiền Thiện để giải quyết. Khi chị H. đến, Nguyễn Văn Thiện yêu cầu chị quỳ dưới sàn nhà, sau đó chửi bới, đe dọa và ép chị H. phải xin lỗi, yêu cầu gỡ bài đăng. Thiện còn dùng dép đánh vào mặt chị H. Do quá căng thẳng và sợ hãi, chị H. ngã ra sàn nhà bất tỉnh và được bạn bè đưa đi bệnh viện điều trị.

Hé lộ lý do người mẹ vứt bé sơ sinh giữa khe tường

Ngày 21/8, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã xác định được mẹ của bé sơ sinh bị vứt giữa khe tường hai nhà tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Người mẹ của bé sơ sinh tên N.K.H. (20 tuổi, trú tại Kim Sơn, Ninh Bình) hiện đang là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội. Lý do H. vứt con sau khi sinh vì có thai ngoài ý muốn, do tâm lý lo sợ ảnh hưởng đến việc học nên đã giấu bạn bè và gia đình.

Trước đó, ngày 18/8, người dân đang sinh sống tại ngõ 174 phố Trâu Quỳ, nghe tiếng khóc của trẻ con. Sau khi tìm kiếm, người dân phát hiện một bé trai sơ sinh không mặc quần áo, trên người còn nguyên dây rốn, bị bỏ rơi ở khe tường hẹp.

Người dân cùng chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã đục tường và giải cứu đưa cháu bé ra ngoài đi cấp cứu. Cháu bé được xác định là bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, nặng khoảng 2,2 kg.

Công an huyện Gia Lâm đề xuất với UBND huyện khen thưởng 5 công dân có đóng góp giải cứu cháu bé mắc kẹt trong khe tường nhà.

Việt Nam ghi nhận 1.009 ca nhiễm COVID-19

Chiều 21/8, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca tại Việt Nam lên 1.009.

Tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, nguồn lây bệnh vẫn có thể còn trong hơn 22.000 mẫu người về từ Đà Nẵng chưa có kết quả xét nghiệm. UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có quyết định tạm dừng việc tổ chức các hoạt động tại không gian đi bộ trên địa bàn quận từ 21/8 để phòng chống dịch COVID-19.

Báo cáo tại cuộc họp phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội, Ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đơn vị đã kiểm tra 40 bệnh viện cả công lập và tư nhân. Qua đó, 30 bệnh viện được đánh giá là bệnh viện an toàn, 7 bệnh viện an toàn ở mức thấp, 3 bệnh viện không an toàn là Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Hà Nội 1, Bệnh viện Mắt Việt Nhật, Bệnh viện Mắt Hi-Tech.

Tại Quảng Nam, UBMTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã tiếp nhận được hơn 9 tấn thực phẩm sạch từ người dân trên địa bàn huyện đóng góp, hỗ trợ người dân Đà Nẵng phòng chống dịch COVID-19. Số thực phẩm này sẽ được vận chuyển xuống Đà Nẵng vào trưa cùng ngày.

Trung Quốc xả lũ xuống sông Hồng, Lào Cai, Yên Bái trực xuyên đêm sẵn sàng ứng phó

Ngày 21/8, ông Vũ Đức Long - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, việc thủy điện Mã Đổ Sơn (Trung Quốc) thông báo xả lũ xuống phía sông Hồng nhưng không cung cấp lưu lượng xả; bên cạnh đó, các thông tin xả lũ trên các lưu vực sông khác những ngày tới cũng không được cung cấp đã gây khó khăn cho công tác dự báo.

Sau khi Trung Quốc xả lũ xuống sông Hồng, lũ trên sông Hồng sáng ngày 21/8 đã vượt báo động 1. Ảnh: Ngọc Bằng

Tuy nhiên, để chủ động trong dự báo thủy văn, phía Trung tâm đã vận dụng linh hoạt việc ước lượng lượng mưa từ số liệu vệ tinh, kết hợp với phân tích dữ liệu gia tăng lưu lượng trạm thượng nguồn để tính toán nhận định lũ trên lưu vực sông Thao (Lào Cai).

Ông Quảng Văn Việt, Phó Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, sáng 21/8, mực nước trên sông Hồng đoạn qua thành phố Lào Cai vượt báo động 1 là 43cm, vẫn thấp hơn mực nước cách đây vài ngày khi trên địa bàn liên tục có mưa to.

"Hiện, việc Trung Quốc xả lũ xuống sông Hồng không có ảnh hưởng gì nhiều, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát nhưng chúng tôi vẫn bố trí trực ban 24/24h để chủ động ứng phó" - ông Việt cho biết.

