Vụ cô gái quỳ ở quán nướng: Lộ một loạt vi phạm, chủ quán bị phạt tiền

Thứ Sáu, ngày 21/08/2020 18:02 PM (GMT+7)

Chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện bắt cô gái quỳ xin lỗi bị phạt nặng vì vi phạm an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra quán nhắng nướng Hiền Thiện.

Ngày 21/8, UBND TP.Bắc Ninh (Bắc Ninh) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn Thiện - chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện, ở đường Nguyễn Đăng Đạo (phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh) số tiền 30,5 triệu đồng do vi phạm về an toàn thực phẩm theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện quán nhắng nướng Hiền Thiện đã có hàng loạt vi phạm gồm: Khu vực chứa đựng, kho bảo quản không có hoặc không đầy đủ giá kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh.

Tường, trần, nền nhà khu vực sản xuất, kinh doanh, kho bảo quản bị thấm nước, rạn nứt, ẩm mốc.

Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang, không cắt ngắn móng tay, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín. Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập.

Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước.

Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn.

Sáng cùng ngày, Công an TP.Bắc Ninh (Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lăng Văn Vân (SN 1993, trú tại Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) về tội Làm nhục người khác. Vân là nhân viên quán nhắng nướng Hiền Thiện (42 Trần Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh), được xác định là đồng phạm với Nguyễn Văn Thiện (chủ quán) có hành vi lăng mạ, bắt cô gái quỳ xin lỗi.

Theo điều tra ban đầu, trước đó, tối ngày 17/8, chị D.T.H (SN 1993, ở Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình) đến ăn tại quán nhắng nướng Hiền Thiện, phát hiện trong thức ăn có sán lợn, chị H. đã chụp ảnh, đăng tải lên trang Facebook “Đồ ăn vặt Bắc Ninh” với nội dung đồ ăn của quán có sán.

Khi thấy bài đăng trên, Nguyễn Văn Thiện đã nhờ bạn bè tìm, hẹn chị H. đến quán để nói chuyện. Biết thông tin chủ quán tìm mình, tối 18/8, chị H. đã chủ động đến quán nhắng nướng Hiền Thiện để giải quyết.

Khi chị H. đến, Nguyễn Văn Thiện yêu cầu chị quỳ dưới sàn nhà, sau đó chửi bới, đe dọa và ép chị H. phải xin lỗi, yêu cầu gỡ bài đăng trên trang Facebook “Đồ ăn vặt Bắc Ninh” nội dung đồ ăn của quán Nhắng nướng Hiền Thiện có sán và phải đăng lại bài đính chính với nội dung quán phục vụ tốt.

Quá trình xảy ra sự việc, Nguyễn Văn Thiện sử dụng điện thoại di động cá nhân quay phát trực tiếp trên trang Facebook nickname “Nhắng nướng Hiền Thiện”. Sau khi quay phát trực tiếp xong, Nguyễn Văn Thiện còn dùng dép đánh vào mặt chị H. Do quá căng thẳng và sợ hãi, chị H. ngã ra sàn nhà bất tỉnh và được bạn bè đưa đi bệnh viện điều trị.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Thiện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, mục đích phát livestream lên mạng xã hội facebook nhằm làm nhục chị D.T.H trước cộng đồng mạng và đe dọa, dằn mặt chị H. không tiếp tục đăng tải thông tin về quán.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện về tội “Làm nhục người khác” quy định tại Điều 155 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp xác minh, điều tra, mở rộng vụ án để đưa xử lý nghiêm trước pháp luật.

